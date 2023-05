De la revolución fiscal a la administrativa. El candidato del PP a la presidencia de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha prometido un plan de atención y servicios para pensionistas que financiará tras eliminar y fusionar diferentes sociedades y agencias públicas autonómicas por un importe de 100 millones de euros. El presidente regional popular ha presentado las tres líneas de trabajo dirigida a personas mayores, aunque las propuestas han quedado en un segundo plano al conocer cómo y de dónde propone obtener los fondos para hacerlo posible.

En resumen, el candidato está decidido a "quitar la grasa saturada de la Administración" atacando directamente el capítulo de gasto corriente y reduciendo los altos cargos. Junto a Mazón ha estado el portavoz de Hacienda del PP en las Cortes Valencianas y portavoz del equipo económico de la campaña, Rubén Ibáñez, quien ha detallado el pormenorizado de la operación de adelgazamiento. Los 100 millones saldrán fundamentalmente de eliminar tres agencias dependientes de la conselleria de Economía y de Territorio y en segundo lugar, transformar diferentes institutos culturales y otros de seguridad y emergencias en dos hubs. Por último, estaría la reordenación del sector audiovisual. Mazón ha querido dejar claro desde el primer minuto que el "adelgazamiento" no reducirá el personal, sino los altos cargos y los gastos superfluos.

"Hay una serie de agencias cuyo papel puede estar perfectamente enclavado dentro de las propias consellerias", ha dicho Ibáñez, que se ha referido a la Agencia Valenciana de Protección del Territorio, el Instituto Valenciano de Estadística y la Agencia Valenciana de Evaluación y Prospectiva que, integradas en las consellerias de Territorio y de Economía, supondrían un ahorro de cuatro millones de euros.

También ha apostado por "unificar el sector público por materias" y crear "hubs" que aúnen diferentes organismos públicos del mismo ámbito y permitan "optimizar recursos". Es el caso de cultura con el Instituto Valenciano de Conservación, Restauración e Investigación (IVCR+i), el Institut Valencià de Cultura (IVC), el IVAM y la Fundación Palau de les Arts Reina Sofía, que quedarían integrado en un hub cultural. El PP cifra el ahorro de cinco millones de euros.

En tercer lugar, estaría la compilación de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE), la Agencia de Seguridad Ferroviaria, la Autoridad del Transporte Metropolitano, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) y la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias (SGISE) en un "hub del transporte y la seguridad" con un ahorro de 54 millones.

El último capítulo, supondría la reestructuración del audiovisual. Ibáñez ha explicado que la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació carece de sentido una vez que la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació (À Punt) es la ejecutora del presupuesto. Para este caso, el PP marca un ahorro de 20 millones de euros.

Al final, Carlos Mazón ha insistido en que todas estas operaciones se llevarían a cabo sin que afectaran al personal laboral, a sus puestos o a sus salarios, aunque sí permitirían reducir el número de altos cargos, algo que el PP, si gobierna, se ha comprometido a hacer en un 50 % respecto a los de la actual legislatura. En este punto, el líder popular se ha atrevido a fijar una línea roja.

Tres medidas para mayores

En cuanto al programa para mayores, que era el tema central del encuentro con los medios, el candidato del PPCV ha explicado que responde a la situación que viven los pensionistas de la Comunidad Valenciana. "La media de las pensiones está un 9% por debajo de la media española" como lo están los salarios. Mazón ha recordado que el PP ya presentó una reforma fiscal que beneficia a este colectivo, aunque ha apuntado nuevas cuestiones y ha dado un paso más en su iniciativa "integral". Así el programa se basa en tres estrategias: fiscalidad, soledad cero y un plan de brecha digital y de atención de la Administración.

Respecto a la primera, Carlos Mazón ha apuntado que para los pensionistas habrá una rebaja del 25 % en el IRPF pudiendo llegar hasta el 36, "si tienen descendientes a su cargo, gastos de actividades deportivas" o de óptica y de dentista. Entre las deducciones, también estarán los gastos derivados de tratamientos privados por alzhéimer o de enfermedades raras "ante el colapso de la sanidad pública".

Sobre el eje de la lucha contra la soledad no deseada, el presidente del PP ha asegurado que, si gobierna, reforzará el transporte interurbano con especial atención a las zonas rurales y pondrá en marcha el programa "Farmacia en casa" para hacer accesibles los medicamentos, sobre todo en estas áreas, así como las despobladas. El tercer eje, responde a un plan de atención personalizada a mayores en todas las dependencias de la Generalitat y ayuntamientos, "para que no haya ningún lugar en el que no se pueda atender a los pensionistas de manera presencial y sin cita previa".