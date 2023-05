El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado a tres días de las elecciones autonómicas y municipales que ve a sus candidatos con "autoestima y ambición" de ganar tanto la Generalitat como los ayuntamientos de la Comunidad Valenciana, tras el "acto pletórico" que protagonizó el pasado domingo en la plaza de toros de València. Sobre Carlos Mazón ha ironizado con que este miércoles le envió un mensaje advirtiéndole no le van a dejar "mucho dinero" en la Generalitat, a lo que Mazón respondió que hablarían en diciembre cuando pasen las elecciones generales. "Es necesario un presidente optimista para gestionar las finanzas" de la Generalitat, ha defendido, y ha augurado que Mazón sería un buen 'president' porque "sabe la gestión de las cosas públicas". Eso sí, ha bromeado que le "saldrá muy cara" la "amistad" entre ambos.

Cambio

Por su parte, el candidato del PPCV a presidir la Generalitat, Carlos Mazón, ha defendido a tres días de las elecciones que votarle a él es la única manera de lograr que "cristalice el cambio" en la Comunidad Valenciana y de que el Gobierno no siga "ninguneando" a sus habitantes. "No demos un aval en blanco a Pedro Sánchez para seguir ninguneando a la Comunidad Valenciana", ha pedido ante el Feijóo, en un acto en Fundación Bancaja ante los interventores y delegados del partido que estarán el domingo en los colegios electorales valencianos. Mazón ha afirmado que están "deseando que llegue el lunes" para ponerse a "trabajar por la Comunidad Valenciana", pero ha advertido que para eso "hace falta que el domingo cristalice el cambio". "Me dirijo a todas las personas que sienten que necesitan y merecen ya un cambio: quiero decirles que el proyecto de cambio en la Comunidad Valenciana se llama Partido Popular", ha aseverado.

Feijóo ha hecho un llamamiento a no desaprovechar "la oportunidad histórica" que suponen las elecciones del 28 de mayo, de las que se ha mostrado convencido de que Mazón saldrá como presidente de la Generalitat, pues es "la única expectativa de que hay un nuevo momento político" en España. Ha insistido en trabajar, porque todavía no han ganado aunque tienen un "gran expectativa y las mejores encuestas", y ha opinado que "ya sería triste" que, después de todo el camino recorrido, "cuando ya se ve la Catedral de Santiago no entréis en el Pórtico de la Gloria; no tendría ningún sentido no traspasarlo". El cambio "empieza en la Comunidad Valenciana y a los pies de Sorolla", ha afirmado el presidente del PPCV, Mazón, en alusión a la exposición que alberga el edificio donde se ha celebrado el acto, la sede de la Fundación Bancaja, que a continuación han visitado.

Voto correo

El líder nacional del PP también ha atacado este jueves al PSOE ante los "presuntos fraudes" electorales en Melilla y Mojácar (Almería) y le ha exigido que se comprometa a no pactar "nunca más" con Coalición por Melilla y que valore "si procede o no seguir" con la lista del municipio almeriense en las elecciones del 28 de mayo. Dicho esto, se ha abierto a introducir más garantías en el voto por correo, como exigir identificación con el DNI. "Si hemos de revisar para garantizar, cuando se lleva el voto a las oficinas de correos, mayor identificación como ha adoptado con buen criterio la Junta Electoral en Melilla, deberemos revisarlo en las próximas semanas", ha declarado Feijóo, en alusión a la exigencia del DNI a la hora de depositar el voto por correo. Por último ha afirmado que él cree que en España hay "un buen sistema democrático y electoral", pero ha reconocido que "todas las garantías son pocas cuando hay personas pertenecientes a partidos políticos que no tienen principios".