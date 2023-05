Dicen que a la juventud le cuesta implicarse en política, debido al clima de desafección propiciado por unos partidos que, hasta ahora, no han acabado de solucionarle sus problemas. La cosa, sin embargo, está cambiando, dado que en estas elecciones las formaciones políticas están prestando a este colectivo una especial atención con una avalancha de propuestas programáticas, teniendo en cuenta, además, que va a tener un importante peso en las urnas y que puede acabar resultando determinante a la hora de decidir el color de las diferentes corporaciones locales y del gobierno de la Generalitat. Y eso se refleja también en las candidaturas, porque los jóvenes han decidido coger el toro por los cuernos e implicarse en la resolución de cuestiones que les afectan directamente, como el empleo y la vivienda. La prueba son los seis alcaldables de menor edad de la provincia de Alicante de cada uno de los principales partidos, los cuales tienen entre 21 y 31 años y ya están preparados para afrontar los comicios con muchas esperanzas de éxito.

El próximo domingo son 186.971 jóvenes de la Comunidad Valenciana, 59.550 en el caso de la provincia de Alicante, los que van a votar por primera vez en las elecciones al haber cumplido la mayoría de edad. De ahí que no sorprenda que las formaciones políticas estén realizando promesas de todo tipo con el objetivo de captar su apoyo.

El PSPV, sin ir más lejos, ofrece trabajo o formación para todos aquellos que lleven un año en paro y ayudas para el alquiler, mientras que el PP plantea dedicar el 40% de todos los fondos europeos al empleo juvenil. Ciudadanos, por su parte, propone un programa piloto que permita el acceso laboral a los menores de 35 años, al tiempo que Compromís pone más el acento en la puesta en marcha de una renta básica de emancipación. Vox, asimismo, plantea bolsas de empleo joven y deducciones fiscales por inversión en primera vivienda, mientras que Unides Podem, por último, ofrece alquileres a precios asequibles y medidas para el retorno de los jóvenes que han tenido que marcharse al extranjero para impulsar su proyecto de vida.

Y en ese contexto, son numerosos los que han decidido implicarse en política e, incluso, encabezar diferentes candidaturas municipales. Cada uno ha optado por la formación que más comulga con sus ideas, pero lo realmente significativo es que han dado un paso al frente, siempre con el objetivo de trabajar por sus respectivos municipios y lograr lo mejor para sus conciudadanos.

La más joven de todos es la candidata de Vox por Redován, Merche Murcia, de 21 años, que no solo está al frente de la lista electoral, sino que también ha cogido las riendas del partido a nivel local tras la renuncia de Verónica Muñoz. Estudiante de Ciencias Políticas en la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH), señala que se afilió al partido a los 18 años «porque no me gustaba ninguna de las medidas que estaban adoptando y siguen adoptando tanto el Gobierno central como el autonómico».

Destaca que los jóvenes «estamos al tanto de todo lo que sucede», pero que muchos no se atreven a dar el paso de entrar en política «porque te encasillan». Respecto a los problemas que afectan al colectivo, Murcia opina que «lo primero que se tendría que hacer es retirar las subvenciones a colectivos que no lo merecen y dar ayudas a los jóvenes para que se puedan independizar». También se muestra tajantemente en contra del recorte del trasvase Tajo-Segura, «porque se van a cargar la agricultura y la economía de muchas familias», asevera.

El segundo en el ranking por edad es Rafael Coloma, de 22 años, que encabeza la candidatura del PSPV en Biar. Está terminando los estudios de educador social y en la actualidad es secretario comarcal de las Juventudes Socialistas, después de afiliarse también a los 18 años. «Me gustaba la política -indica- y entré en el partido que considero que está dando más respuestas a los problemas de la juventud», aunque también considera, añade, que «somos los jóvenes los que debemos protagonizar esas políticas, para que se tengan en cuenta nuestras propuestas».

Aspira a conseguir la Alcaldía, actualmente en manos del PP, aunque para ello tenga que recurrir a imitar la confluencia protagonizada por el gobierno del Botànic, pero a nivel municipal. Y parte de las medidas que promete van dirigidas a la juventud, con espacios de formación y de ocio «para que la gente no tenga que acabar en los bares», a lo que hay que sumar ayudas a las pequeñas empresas y los comercios «para fomentar el empleo», enfatiza.

Jordi Pla, por su parte, es el candidato de Compromís por Cocentaina. Pese a su juventud -tiene 28 años-, es el que más experiencia atesora, toda vez que en la actualidad ya es concejal del Ayuntamiento y también forma parte del equipo de la Conselleria de Economía Sostenible. Y discrepa con relación a la poca implicación de los jóvenes en política, señalando que «que estamos en los partidos en un porcentaje muy parecido al de los demás grupos de edad».

Su objetivo pasa por asaltar el bastión socialista contestano, teniendo en cuenta que el PSPV ha gobernado allí desde los primeros comicios democráticos. Para ello se va a centrar, sobre todo, en las políticas relacionadas con el empleo, para lo cual tiene previsto ofrecer diversas parcelas públicas de uno de los polígonos del municipio para captar a empresas. La otra prioridad, como no podía ser de otra forma, es la vivienda, y en este sentido pretende revitalizar la zona del casco antiguo, generando las condiciones para que los jóvenes tengan acceso a pisos de alquiler asequible. También considera fundamental mejorar el transporte público, pensando en los colectivos con menos recursos, incluida la juventud.

Por parte del PP, la candidata más joven que concurre a estos comicios es Noelia Úbeda, de 29 años, que lo hace en el municipio de Muro. Abogada de profesión, también ha ejercido durante esta última legislatura como edil de Mujer y Pedanías, dentro de un atípico gobierno municipal del que han formado parte los populares, Ciudadanos y los no adscritos, antes en las filas de EU.

Afirma que siempre se ha sentido identificada con las políticas de centro-derecha, y que sus principales objetivos giran alrededor de la economía y el bienestar social. Aboga por construir un nuevo polígono industrial, en una iniciativa que, afirma, también facilitará el acceso de los jóvenes a la vivienda. «En Muro -señala- los alquileres se sitúan entre los 400 y los 500 euros, algo perfectamente asumible si hay trabajo. Por eso lo del polígono, para generar puestos de trabajo y beneficiar con ello también al comercio».

Marta Gómez, de 30 años, es la alcaldable de Unides Podem en La Nucía. Formó parte del movimiento de los indignados, participando activamente en la acampada del 15M en València. Tras varios años de activismo, finalmente ha decidido dar el paso de adentrarse en la política local en su municipio, con el objetivo, señala, de impulsar un cambio radical tras 22 años de mayorías absolutas del PP.

Entre sus prioridades figura la paralización del PAI de la Serreta, que no duda en calificar de «pelotazo urbanístico», y el impulso del transporte público, «para interconectar las diferentes urbanizaciones dispersas que hay en la localidad», enfatiza. También quiere una Nucía más habitable, «porque, para empezar, no hay ni una sola sombra», denuncia.

El candidato más veterano, dentro de su juventud, es Víctor Gómez, que a sus 31 años es el cabeza de lista de Ciudadanos en Dolores. Destaca que empezó en política a los 19 años, inicialmente en el PP, antes de dar el salto a las filas naranja. Su trabajo como director de ventas de una inmobiliaria le hace ser consciente de las complicaciones de acceso a la vivienda, aunque precisa que «aquí el problema no es tan grande, porque los precios no son tan elevados». Su objetivo, en un Ayuntamiento gobernado este mandato por los socialistas, es apoyarse en la Generalitat para desarrollar viviendas sociales. También considera vital atraer a la industria y promover actividades para los jóvenes, sin olvidar las necesidades de la ciudadanía en general.