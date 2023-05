A cuarenta minutos de la medianoche, el presidente de la Generalitat y candidato a la reelección, el socialista Ximo Puig, ha cerrado la campaña electoral del 28M. Ha sido en la ciudad de Alicante, en el Auditorio Provincial de la Diputación de Alicante (ADDA), ante medio millar de personas. Y lo ha hecho presumiendo de gestión durante los últimos años de gobiernos del Botànic y entre duras críticas al PP, por la herencia que dejó tras dos décadas al frente el Palau. "Para elegir hay que tener memoria. Saber qué pasó y cómo está la Comunidad hoy. Nuestro aval es que lo que dijimos hace ocho años hoy es una realidad", ha señalado Puig, quien ha lamentado que el PP liderado por Carlos Mazón "vive constantemente en estado de confrontación".

El socialista ha asegurado que su rival en la lucha por la Generalitat "no tienen proyecto para la Comunidad, ni económico, ni social ni moral". "Venimos del paradigma de la corrupción, de los recortes y hemos levantado la hipoteca reputacional que nos avergonzaba. El PP quiere poner la alfombra a Vox para que reviente el sistema desde dentro", ha añadido Puig, que ha cerrado el último mitin tras 17 días de campaña electoral pidiendo un esfuerzo a quienes "quieren justicia social". "Si hacemos lo que hay que hacer, si nadie se queda en casa, vamos a tener una mayoría".

Puig, además de cargar contra el PP, ha recopilado promesas de las anunciadas durante la campaña, dirigidas a mujeres, jóvenes, mayores y familias, recordando también el compromiso de trasladar a Alicante la Conselleria de Presidencia "para dotarle de mayor rango político a la descentralización".

También ha presumido de defender los intereses de la provincia, como el trasvase del Tajo: "Las guerras no traen ni una gota de agua. Vamos a defender siempre los intereses de los regantes, pero siempre vamos a intentar llegar a un acuerdo. Los regantes con proclamas no riegan", ha apuntado Puig, quien ha destacado que el Botànic consiguiera en la Vega Baja convertir una "catástrofe en una gran oportunidad", en alusión a la DANA.

Y también ha resaltado la bajada de impuestos, contraponiendo el modelo del PSPV con el del PP. "Ahora las rentas bajas son las que menos pagan en España y las caras, sí, de las que más pagan. La derecha quiere liquidar el estado del bienestar. Es el modelo ultraliberal, que solo genera fractura social".

"Hay pulsión de cambio en Alicante"

Previamente, la alcaldable socialista en Alicante, Ana Barceló, ha asegurado que en la ciudad existe "pulsión de cambio". "El PSOE gobernará esta ciudad el domingo. Vamos a impulsar políticas para cohesionar la ciudad y nos tenemos que alinear con la Generalitat para que no se frene la construcción de colegios, para no devolver ayudas sociales", ha apuntado Barceló, quien ha cargado contra Barcala: "Queremos entrar en el siglo XXI, que la ciudad deje de estar abandonada. La desidia la ha generado Barcala porque no tiene proyecto para esta ciudad ni ambición".

Por su parte, la cabeza de lista a las Cortes por Alicante, Josefina Bueno, ha afirmado que las elecciones no deben ser "una cuestión de fe, sino de justicia". "La provincia y la Comunidad han cambiado muchísimo. Antes nos avergonzábamos y ahora no. Tenemos que ir a votar. Está en juego nuestra calidad de vida y de generaciones futuras", ha apuntado Bueno, quien ha añadido: "Si gana el tándem PP-Vox podremos tener a un vicepresidente condenado por violencia machista. Sería una vergüenza".

En la misma línea se ha pronunciado el secretario provincial del PSPV, Alejandro Soler, que ha señalado que la izquierda debe "poner un muro de contención a la derecha y a la ultraderecha". "Y aquí la única alternativa que hay, que ha hecho un extraordinario trabajo, la representa una persona que admiramos, Ximo Puig. Eres el presidente que más ha venido a la provincia, el que más ha invertido", ha asegurado Soler en el arranque del mitin que ha cerrado la campaña electoral de un PSPV que busca seguir cuatro años más al frente de la Generalitat. El 28M, las urnas dirán.