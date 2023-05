Lío con el recuento de los votos para la Diputación de Alicante. Los resultados oficiales que publica el Ministerio de Interior dejan a Compromís sin escaño, algo que los valencianistas atribuyen a un error. La formación nacionalista asegura que le sobran 2.000 votos para retener el diputado que le ha sido asignado al PP, por lo que presentarán una reclamación en el caso de que no se subsane lo que consideran una confusión. De confirmarse este último extremo, los populares perderían un diputado y se quedarían con 16, algo que, en cualquier caso, no pondría en peligro su mayoría absoluta.

La página web del Ministerio de Interior otorga 17 diputados al PP, 13 al PSPV y uno a Vox, dejando sin escaño a Compromís. La comarca en la que se produce el conflicto es la Marina Alta, donde según los resultados oficiales, el PP obtiene dos diputados y uno el PSOE. Los valencianistas, sin embargo, no están nada de acuerdo con esta estimación. El hasta ahora diputado nacionalista, Gerard Fullana, no duda a la hora de señalar que se trata de un error. Según sus palabras, "nos sobran más de 2.000 votos. El problema, como se puede apreciar en la misma página, es que nos han contado los votos de cada ayuntamiento por separado, y por eso no se nos asigna el escaño".

Independientemente de lo que acabe sucediendo, el PP conservaría su amplia mayoría, que le permitirá gobernar la institución provincial en solitario, dado que habría pasado de los 14 del año pasado a 16. El PSPV, por su parte, pierde uno, al pasar de 14 a 13, mientras que Vox entra por primera vez en la Diputación. Los que desaparecen son Ciudadanos, que pierden a sus dos representantes.