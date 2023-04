Baldoví aspira a "sacar mucha distancia" a Vox para lograr un tercer Botànic

Repetir los resultados de 2019, esto es, 17 escaños en las Corts, y ser "decisivos" para conformar una nueva edición, la tercera, del Botànic porque “no hay otra”. Es el objetivo que se ha marcado el candidato de Compromís, Joan Baldoví, para las elecciones autonómicas que se celebrarán dentro de un mes. “Soñar sería mejorar el resultado”, ha expresado el aún diputado en el Congreso en la conferencia Nueva Economía Fórum al tiempo que ha mostrado sus cábalas para un tercer mandato de izquierdas: "Si Compromís saca un magnífico resultado a mucha distancia de Vox, habrá Botànic".

Entre anécdotas sobre las paellas que se ha apostado en los últimos meses y presencia de destacados cargos de la coalición como Enric Morera, presidente de las Corts; el alcalde de València, Joan Ribó, o la vicepresidenta de la Diputación de Valencia, Maria Josep Amigó, Baldoví ha desgranado alguna de las claves de la estrategia de los valencianistas para la campaña electoral que en esta ocasión afronta como candidato a la Presidencia de la Generalitat de su partido.

Entre ellas, ha señalado evitar "el ruido de Madrid" así como no entrar en peleas con otras formaciones de izquierdas, especialmente Podemos, con quien ha tenido cruces de reproches en semanas previas. "Soy más de arreglar los problemas en la caseta", una advertencia de no lavar los trapos sucios en público", ha dicho Baldoví antes de señalar que sus adversarios "son el PP y Vox", no los morados. "No me escucharán ni una mala palabra de Podemos", ha expresado al tiempo que ha lanzado un guiño al candidato de los morados: "Héctor Illueca es un buen tío".

"Que venga quien quiera"

Uno de los motivos por los que la coalición del guiño y la sonrisa y el partido de los círculos han tenido cruce de palabras ha sido por la vinculación con Sumar y la participación de Yolanda Díaz en la campaña. De la vicepresidenta del Gobierno, Baldoví ha preferido no mojarse aunque ha indicado que "todas las manos son pocas para reeditar un gobierno progresista". "Que venga quien quiera", ha dicho al tiempo que ha insistido en que estas elecciones "no van ni de Alberto (por Feijóo), Pedro (Sánchez), de Ayuso o de Yolanda (por Díaz)".

Según ha admitido, por mucho que ha expresado que salen "a ganar", el reto de Baldoví está en alcanzar los 17 escaños obtenidos hace cuatro años cuando la candidata fue Mónica Oltra, hoy fuera de la primera línea. El resultado no es casual, sino que según los cálculos expresados por el presidenciable, esto permitirá a los valencianistas ser tercera fuerza por delante de Vox, con más de un escaño de diferencia y abriendo el camino hacia un tercer Botànic.

"No hay otra opción al Botànic"

Porque por mucho que se esté en campaña y la candidatura sea a presidir la Generalitat, el candidato de Compromís ha insistido en esa reedición del Botànic con constantes loas a la fórmula de los gobiernos de coalición. "Son mejores y tienen más ideas", ha dicho frente a los socialistas que desde que se inició la carrera hacia las urnas anhelan con una "amplia mayoría" que les lleve a un gobierno en solitario. Sin embargo, Compromís les pone el freno: "No hay otra posibilidad a corto y medio plazo que el Botànic y el gobierno de coalición" en el que esperan ser "decisivos".

Para llegar a ello tras el 28M, el parlamentario ha hecho gala de su trabajo "útil" en el Congreso exhibiendo algunos de sus logros en las negociaciones con el Gobierno de España como el aumento de inversiones para la Autoridad Metropolitana de Transportes o el pago de la deuda de la Marina de València, aunque ha admitido sus limitaciones. "He hecho lo que he podido, si los valencianos hubiéramos no tenido un solo diputado, si hubiéramos tenido más fuerza, habríamos sacado más bien", ha señalado.

No solo de la tarea en el parlamento estatal vive la campaña de Baldoví. También de lo hecho en la Generalitat y en el Ayuntamiento de València, principal institución liderada por Compromís. "Voy con la cara bien alta", ha expresado. Sin embargo, ha puesto deberes para una futura reedición como un examen al mestizaje que en algunos departamentos ha sido, según ha dicho, "manifiestamente mejorable", "hacer más" en Vivienda para que la juventud se pueda emancipar antes, "apostar por el transporte público" o invertir más en atención primaria. Asimismo, ha dicho, implementará un equipo jurídico para reclamar la financiación autonómica al Estado.