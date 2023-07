Los socialistas se sacuden de encima la pátina de resignación que parecía cubrirles en los últimos días. Desanimados tras el resbalón de Pedro Sánchez en el debate con Alberto Sánchez Feijóo, la campaña electoral había entrado en una etapa de desconcierto, volcada en las entrevistas en los medios de comunicación pero sin apenas mítines. Las obligaciones de Sánchez como jefe del Ejecutivo, al frente además este semestre de la presidencia española de la UE, condicionaban su agenda. Este lunes y martes no tenía actos por la celebración de la cumbre UE-CELAC.

Pero, de improviso, en solo unas horas, el PSOE ha organizado mítines en Huesca y en San Sebastián. Dos circunscripciones en las que, según fuentes de la dirección, "hay escaños en juego, favorables a nosotros". Desde Ferraz explican que "nos jugamos mucho en muchas provincias en las que está todo abierto y vamos a hacer un esfuerzo en el tramo final de campaña". Eso significa que el presidente "va a ir y venir desde Bruselas". "Tenemos cifras de tendencia positiva, y vamos a pegar un acelerón esta semana", aseguran.

Como ya contó El Periódico de España, diario de Prensa Ibérica, la intención era preparar actos, allí donde bailan aún diputados, en 48 horas si era necesario. Aunque respetando inicialmente los días de la cumbre. Después del revulsivo, al menos internamente, que ha supuesto las visitas a Valencia y Barcelona este fin de semana, el presidente ha dado orden de que la campaña gane en intensidad aunque sea a costa de no pasar tantas horas en la capital europea, a donde viajan la mayoría de líderes latinoamericanos. Hace siete años que no había un encuentro de los Veintisiete con la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

Los esfuerzos de esta final están dirigidos a impedir que PP y Vox no lleguen a la mayoría absoluta (176 escaños) y en la Cámara no haya suficientes votos de otros grupos para completarla. Los socialistas han asumido que es prácticamente imposible reeditar el Gobierno de coalición y que la batalla es lograr que no se produzca una suma de la derecha.

Según distintas fuentes consultadas, tanto en Ferraz como en la Moncloa, creen que esto aún al alcance de la mano. "Estamos por encima de lo que dicen las encuestas", asegura un barón territorial. "Va a ir mejor de lo que parece", defiende también otro. En las federaciones se argumenta que estas son unas elecciones más bipartidistas y eso les favorece.

Fuentes de la dirección socialista apuntan a que si "movemos 6 o 7 escaños de bloque, Feijóo y Abascal no van a gobernar", en referencia a algunos diputados en liza que consigan finalmente el PSOE o Sumar por las vicisitudes del reparto, "circunscripción a circunscripción". Eso unido a que creen que los sondeos están calculando los resultados con una participación menor de la finalmente ellos estiman que habrá (según el propio presidente, podría llegar al 76%) y a que confían en que los acuerdos de Feijóo con la ultraderecha lleven a que parte del voto socialista más moderado, que pensaba apoyar ahora al candidato popular, reconsidere esa decisión.

En Moncloa sostienen que la transferencia al PP "se ha parado" y ya no es del 10%, que era una cifra terrorífica para Sánchez. Y adelantan que la semana "va a ser de mucha intensidad".