La vicepresidenta segunda y candidata de Sumar a la Presidencia, Yolanda Díaz, ha acusado este martes al candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, de ser "un mentiroso compulsivo", y ha afirmado que sus "mentiras reiteradas" y "persistentes" han "cambiado completamente" la campaña electoral.

En una entrevista en RNE recogida por EFE, Díaz ha señalado como punto de inflexión la aparición de Feijóo el lunes en el programa 'La Hora de La 1' de TVE, donde dijo que el PP siempre subió las pensiones conforme al IPC e insistió en ello cuando la entrevistadora le acusó de dar datos falsos y le pidió rectificar. Luego Feijóo matizó sus declaraciones al señalar que "el PP subió las pensiones cada año" sin vincular esa subida a la de la inflación.

"Yo tengo amigas que votan al PP en Galicia y ayer estaban abochornadas", ha aseverado Yolanda Díaz, quien ha censurado que haya "un candidato a la Presidencia que miente sin rubor" y ha agregado que "no le conocemos una propuesta política al señor Feijóo".

Por ello le ha reprochado una vez más su negativa a participar en el debate que el miércoles organiza RTVE, y en el que sí estarán Díaz, Pedro Sánchez y Santiago Abascal. Feijóo "no quiere debatir en una televisión pública y someterse al escrutinio de todos los españoles", ha afirmado la líder de Sumar.

Rechazo al bipartidismo

Por otro lado, la líder de Sumar ha rechazado que las elecciones del 23 de julio vayan a traer un refuerzo del bipartidismo, pues "por mucho que lo intenten" no representa "la España actual". Y ha aprovechado para reclamar cambios en la ley electoral, que presenta "enormes disfunciones" por la aplicación de la ley D'Hondt y el uso de circunscripciones provinciales.

También le han preguntado si hubo "frialdad" en el acto que compartió este lunes con la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, en su primera aparición conjunta desde la tensa negociación para integrar al partido morado en Sumar. Díaz ha sostenido que tiene una "magnífica relación" con Belarra y que "a la ciudadanía no le interesa" la vida interna de los partidos.

El futuro del despido

Minutos después de pasar por RNE, Díaz ha sido entrevistada en 'La Hora de La 1', donde ha aseverado que la reforma laboral que impulsó como ministra de Trabajo no actuó sobre los despidos porque "Unidas Podemos no consiguió incorporar" este punto a su acuerdo de Gobierno con el PSOE". Ahora la propuesta de Sumar se basa en implantar el llamado "despido restaurativo", que se fundamenta en que "las indemnizaciones por despido se ajusten" a "las condiciones personales de cada trabajador", de modo que el empresario no pueda "conocer de antemano cuál es el precio del despido".

Díaz también quiere derogar la llamada ley Mordaza, una promesa del actual Ejecutivo de coalición que no se ha cumplido, según la líder de Sumar, porque "hubo formaciones políticas, singularmente ERC y otras, que no acompañaron al Gobierno".