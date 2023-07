El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha resistido esta mañana a admitir que mintió sobre las pensiones y ha dicho dos veces que lo que cometió fue una "inexacitud".

El candidato a la Moncloa afirmó este lunes de nuevo (lo dijo también en el cara a cara con Pedro Sánchez) que su partido siempre ha incrementado las pensiones conforme al IPC, algo que no ocurrió así en los años 2012, 2013 y 2017. Lo dijo en una tensa entrevista en TVE en la que Silvia Intxaurrondo le dijo que no había sido así en esos tres años. Él se revolvió y le pidió que comprobara la información y rectificara en el programa si había equivocado. Dos horas después, en Twitter, sin embargo, él fue el que asumió a regañadientes que se había equivocado.

Este martes, en una entrevista en Antena 3, le han vuelto a preguntar por el tema y ha dicho que a él no le gustan las mentiras y que él cometió una "inexactitud". "En el 2010, por primera vez, el PSOE congeló las pensiones en nuestro país. Pedro Sánchez era diputado entonces (...) Y en 2011 el PP encontró una España muy complicada, a punto de ser intervenida, y siempre, siempre, subió las pensiones, nunca las congeló. Y la inexactitud que cometí es que hubo años en los que no se actualizaron las pensiones por el IPC. En otros años, en cambio, lo hizo por encima cuando el IPC fue negativo", ha declarado.

Los datos

Estos son los datos: en 2012, el PP aumentó las pensiones un 1% (la inflación fue de 2,4%); en 2013, las pensiones superiores de 1.000 euros vieron una subida de un 1% (el IPC, del 1,4%), y en 2017 crecieron un 0,25% (frente al 2%).