No solo Junts tiene la llave de una hipotética investidura de Pedro Sánchez. La diputada electa de Coalición Canaria, Cristina Valido, ha querido recordar este lunes que su voto también puede ser clave. Sobre todo, después de que el PSOE perdiese un escaño por Madrid en favor del PP tras el recuento del voto CERA. La dirigente canaria ha asegurado que, llegado el momento, podría sentarse a la mesa tanto con Sánchez como con Alberto Núñez Feijóo para negociar su voto, aunque ha dejado bien claro que hará valer el precio de su escaño en acuerdos concretos para Canarias. No obstante, ha dicho que la presencia de Vox o de Sumar en un futuro Ejecutivo podría ser un obstáculo.

El pasado viernes, ya entrada la noche, el PSOE perdió un diputado por Madrid que le arrebató el PP, lo que supuso un cambio en la aritmética parlamentaria: el bloque de la derecha, donde se había englobado a PP (137), Vox (33), UPN (1) y Coalición Canaria (1), suma 172 apoyos; y el bloque de la izquierda -PSOE (121), Sumar (31), ERC (7), EH Bildu (6), PNV (5) y BNG (1), alcanza los 171. Este esquema obliga a Sánchez a lograr el 'sí' de Junts. Sin embargo, Valido ha abierto la puerta a otra posibilidad: conseguir que Coalición Canaria le apoye y los posconvergentes se abstengan.

"No hay nada prefigurado", ha afirmado en una entrevista en la Cadena Ser al negar que el acuerdo firmado con el PP hace un mes para gobernar en Canarias les vaya a condicionar en esta negociación: "Nosotros hemos gobernado en Canarias con el PP y apoyando al PSOE en Madrid. Y al reves". La futura parlamentaria de Coalición Canaria ha insistido en que si so voyo es decisivo se podrían sentar a hablar con Sánchez y con Feijóo, aunque siembre bajo la premisa de que "sería una relación bilateral con Canarias encima de la mesa". En este sentido, ha recalcado que se debería tratar en esas conversaciones los "problemas" del archipiélago, "las leyes que no se cumplen, los derechos recogidos en el Estatuto que no se cumplen".

Los socios de coalición

Valido, que ha reconocido que ya se han producido contactos puntuales tanto con conservadores como con populares, ha puesto sobre la mesa otro problema: "No vamos a alcanzar ningún acuerdo de legislatura ni vamos a apoyar Gobiernos que estén participados por la extrema derecha o la extrema izquierda". De esta forma, ha parecido descartar el voto favorable de su partido a un Ejecutivo en el que esté el PSOE y Sumar, la formación liderada por Yolanda Díaz. No obstante, segundo después ha asegurado que podrían plantearse "un acuerdo puntual de investidura" cerrado de manera bilateral con el candidato.

Aun así, la dirigente canaria ha admitido que están mucho más alejados del partido de Santiago Abascal que del de Díaz. "Creo que no es lo mismo, pero creo que determinadas posiciones radicales de los extremos no son buenas en ningún caso. Con la ultraderecha mantenemos una distancia mucho mayor. No hemos votado jamas nada con Vox y en el caso de Sumar sí hemos votado algunas cosas. No estaríamos a la misma distancia del uno que de la otra", ha concluído.