La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha emplazado al independentismo, y especialmente a Junts, a no desistir en la reclamación del referéndum pese el 'no' público y reiterado del PSOE aprovechando que el 23-J ha atorgado un papel clave a los 14 diputados que suman republicanos y posconvergentes. En una entrevista en Catalunya Ràdio, la dirigente republicana ha hecho un llamamiento a no desaprovechar lo que ha definido como una "oportunidad" para avanzar en la resolución del conflicto político. Ha argumentado que, si una cosa extrae su partido de su experiencia en la anterior legislatura por la vía de los hechos, es que no es imposible "mover" a Pedro Sánchez: "Decía que eran imposibles los indultos y eliminar la sedición".

Rovira ha lanzado una doble advertencia a los principales actores implicados en la negociación de la investidura. A los socialistas les ha dejado caer que en ningún caso pueden "dar por descontados" los votos favorables de ERC a la investidura, como ya apuntó este martes el 'president' Pere Aragonès en una comparecencia en la que vinculó el apoyo a Sánchez al objetivo final de una votación sobre la independencia. Pero a Junts también le ha enviado el recado de que una repetición electoral tendría "consecuencias nefastas" para el independentismo y para Cataluña, motivo por el que ha subrayado que hay incentivos para actuar al unísono en la encrucijada que supone la investidura de Sánchez. Los tres ejes sobre los que ERC negociará su apoyo al líder del PSOE, ha concretado Rovira, son avanzar en la votación para resolver el conflicto de Cataluña, abordar la problemática del déficit fiscal y solventar el traspaso de Rodalies y la desinversión en infraestructuras. "Les toca a los socialistas mover ficha, espero que estén a la altura", ha espetado. "No partimos de cero" Si una cosa ha buscado Rovira es poner en valor los cuatro años de trabajo de ERC en Madrid con su apuesta por la vía negociada y transmitir que hay que seguir tirando de ese hilo. "No partimos de cero", ha defendido ante las proclamas de Junts de que el apoyo republicano al Gobierno de coalición en los últimos cuatro años ha sido "a cambio de nada". Además de lamentar que han estado "muy solos" defendiendo la mesa de diálogo, ha defendido que ERC ha hecho una "inversión estratégica" para hacer salir el PSOE de su "zona de confort". De hecho, la número 2 de ERC ha recordado cómo el camino del diálogo arrancó de la mano de Junts. Ha citado la cumbre de Pedralbes del 20 de diciembre de 2018, que encabezó el entonces 'president' Quim Torra, así como la primera reunión de la mesa de diálogo, que él mismo lideró. "Estas fueron las primeras piedras para avanzar en la resolución del conflicto", ha defendido. Si esa actuación conjunta se torció, ha argumentado, fue por cuestiones más formales como la composición que tenía que tener la mesa a partir de la actual legislatura catalana ya con Aragonès como presidente. "No veo descabellado que nos volvamos a poner de acuerdo", ha sentenciado Rovira. Su lectura del resultado descendente de ambos partidos en las urnas es que lo que piden sus votantes es que vuelva a haber un "acuerdo estratégico" y que, de hecho, la actual conyuntura les brinda una buena ocasión para rehacer las relaciones. Rovira asegura que una de las conclusiones que hay que extraer de ese correctivo electoral es que el votante independentista "ha perdido cierta ilusión por un proyecto que ahora no le resulta atractivo" y que sin una hoja de ruta compartida "ni se podrán fidelizar" apoyos ni se podrán "atraer" de nuevos. De hecho, ha atribuido la pérdida de 400.000 votos en las generales que ha sufrido ERC precisamente a su estrategia de "ampliar la base", ya que los datos de los que disponen concluyen que una parte de esos apoyos son "prestados" al PSOE y Sumar para impedir un Gobierno de PP y Vox. "No dar alas" a la derecha "El votante que hemos sumado últimamente es más permeable al discurso del miedo, las elecciones han sido en un marco muy español", ha afirmado, al mismo tiempo que también ha alertado de la bolsa de abstencionistas decepcionados ante la falta de nuevos pasos en el 'procés'. Que ERC y Junts acaben fracasando de nuevo en el intento de ponerse de acuerdo ante la investidura, ha dicho Rovira, sería un "momento duro" para al independentismo que tendría como consencuencias "dar alas" al PP y a la extrema drecha.