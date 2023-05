Con un Centro Social repleto de gente, el PSPV-PSOE de Altea presentó este lunes su candidatura a las municipales del 28M que encabeza Deo Sánchez Alvado con el lema “Una Altea para ti”. El acto fue presentado por la jugadora del equipo de balonmano Elda Prestigio, María Mulet, quien señaló al comienzo que “hoy, 1 de mayo, es un día muy especial para los socialistas. Nos ha de servir para reflexionar sobre los derechos laborables que se han conseguido gracias a la lucha de los trabajadores. No podemos decaer, debemos mantener lo que se ha conseguido, y continuar luchando para tener una sociedad mas igualitaria. Sobre todo para no permitir que se permita dar un paso atrás que nos recuerde épocas imposibles de vivir”.

El candidato a la Alcaldía de Altea señaló antes del acto que “mi mayor motivación para presentarme a las próximas elecciones es trabajar en beneficio de Altea. Defender valores que permitan promover cambios en la comunidad y hacer que las voces de todos sin excepción sean escuchadas”. Deo Sánchez se comprometió a “mejorar la vida de nuestros vecinos en proyectos y políticas que ayuden a optimizar la calidad de vida de todos con mejoras en los servicios de salud, educación, transporte, seguridad, etc.”, y afirmó que se propone “cambiar el rumbo político ante el panorama de crispación existente”.

Para apoyar a Deo Sánchez y la candidatura socialista de Altea, acudieron el eurodiputado socialista Domenec Ruiz Devesa; el secretario general del PSPV-PSOE en la provincia de Alicante, Alejandro Soler; la secretaria general del PSPV-PSOE de la Marina Baixa, Mayte García Madrid; la subsecretaria de Innovación en la Comunidad Valenciana, Verónica López; los alcaldes y candidatos socialistas de toda la Marina Baixa, empresarios, representantes de clubes deportivos y entidades festeras, asociaciones, y ciudadanos en general.

Palabras de Ximo Puig

Durante la presentación de la candidatura socialista se proyectó un video enviado por el presidente de a Generalitat Valenciana, Ximo Puig, en calidad de secretario general de los socialistas valencianos en donde afirmó que “hemos de estar preparados para dar respuesta a cualquier situación, y contar con equipos de personas preparadas capaces de mirar hacia delante. Esos requisitos los tiene con creces la candidatura que encabeza Deo Sánchez en Altea. El proyecto socialista de Altea es un proyecto abierto compuesto por personas comprometidas que defienden los valores de la socialdemocracia, que es la igualdad y la libertad. Tener a Deo como candidato es una suerte para el PSOE y también lo será para Altea”.

Por otro lado, Andrés Ripoll, alcalde socialista del municipio en la legislatura 2007-2011 donde obtuvo ocho concejales, también se comunicó por video conferencia al encontrarse fuera de Altea. Ripoll indicó que “este año, además de celebrar el Día del Trabajador, también se presenta la lista de nuestra candidatura del PSOE a la Alcaldía de Altea. Comparto el espíritu de este día, y traslado mi apoyo a Deo y toda la lista de lo que me siento orgulloso. Estoy seguro de que con vosotros vamos a mejorar la vida de nuestros ciudadanos”.

Gobernar para las personas

La secretaria general del PSPV-PSOE de Altea y número 2 de la candidatura, Anna Lanuza, señaló a continuación que “hoy quiero hablar como una ciudadana más que irá el día 28 a las urnas. Un hecho más que importante que no hay que dejarse llevar por las modas. Deberíamos de escoger a quien nos gobierne el municipio para progresar y facilitar el día a día de los ciudadanos, y ahí radica la propuesta de Deo y el partido socialista”. Lanuza añadió que en el PSOE de Altea “tenemos claro que queremos gobernar para las personas, el turismo, la hostelería, el empresariado y el tejido comercial, y especialmente para el bienestar de los mas vulnerables aplicando políticas que sean realmente necesarias para nuestro pueblo huyendo de demagogias y propuestas desorbitadas e innecesarias”, y aseveró que “lo que tenemos muy claro es que no queremos que vuelva la Altea de las obras faraónicas. La Altea oscura donde solo brillaban los escogidos. Queremos una Altea que sea sinónimo de buena gestión, honradez y transparencia. Y eso se conseguirá con Deo Sánchez”.

Acto seguido, se presentaron los candidatos del 21º al 2º con un breve vídeo personal de cada uno. Posteriormente, el eurodiputado Domenec Ruiz destacó que para comunicar Europa “necesitamos que los Ayuntamientos seáis nuestros embajadores, para explicar todo lo que Europa puede hacer por los Ayuntamientos como han sido los Fondos FEDER o, ahora, los Next Generation”. Y Alejandro Soler tomó la palabra para afirmar que más que un partido, “nosotros somos un proyecto político de mayorías. Aquí cabe todo el mundo, gente de bien, que quiera hacer un futuro mejor y trabajar por sus municipios”. Soler afirmó que Deo Sánchez “será, sin duda, un gran alcalde de Altea porque con él al frente de la Alcaldía, Altea va progresará mucho más”.

Presentación del candidato a alcalde, Deo Sánchez

Finalmente fue presentado bajo los aplausos y vítores de los asistentes al acto, el candidato Deo Sánchez, quien compartió protagonismo con el equipo que le acompaña en esta andadura. Sánchez anunció que, como proyectos inmediatos, “vamos a dar una nueva perspectiva a nuestro paseo de Cap Blanch, eliminando el semáforo del Club Náutico, y creando espacios de calidad en esa zona que cuenta con una gran afluencia de vecinos y turistas”. Y dijo que “ya tenemos proyectadas más zonas de parking como la que se va a ubicar entre la calle Santa Teresa y la Calle Calvari. Creemos de verdad en una Altea totalmente accesible para el peatón, pero con todos los servicios para los residentes y también para nuestros visitantes. Por eso, no podemos perder tiempo y ya estamos trabajando en un Plan de Aparcamientos. Altea necesita una nueva planificación y ordenación del tráfico rodado por lo que vamos a desarrollar el Plan Integral de Movilidad”.

Sánchez Alvado señaló que “como servidor público en la Administración he aprendido que el verdadero liderazgo se trata de escuchar, comprender y trabajar para ayudar a las personas”, y enfatizó que “debemos presumir de ser socialistas. Sin dobleces ni titubeos. Manteniendo la cabeza bien alta, porque en estos tiempos que corren de polarización y radicalización, tanto de un lado como del otro, nosotros representamos los valores de la socialdemocracia. Un partido de izquierdas sí, pero desde la centralidad, la moderación y luchando siempre por mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos”.

El candidato recordó que “cuando llegamos al gobierno [en 2015 con Compromís y Altea amb Trellat] nos encontramos con una deuda desproporcionada que hemos conseguido reducir prácticamente en su totalidad. También hemos logrado que el frente litoral de Altea cambie radicalmente, y ahora contamos con un moderno y accesible paseo marítimo para que nuestros vecinos y visitantes puedan disfrutar, sin olvidarnos del beneficio para nuestra hostelería y comercios. Todo eso gracias a las gestiones realizadas conjuntamente con el Gobierno socialista español, que siempre ha estado ahí para apoyar a Altea”.

Orgullo y responsabilidad

Deo Sánchez remarcó en su intervención que para él era “ un orgullo y una gran responsabilidad el poder representar al PSOE de Altea como candidato a la Alcaldía en las próximas elecciones municipales. Y sí, digo bien que es un orgullo porque lo hemos demostrado, pues cuando los socialistas hemos gobernado en Altea se ha conseguido la mayor evolución para nuestra localidad con dos pilares fundamentales: la Educación y la Sanidad”. En este sentido afirmó que durante la pandemia, “Altea se convirtió en centro de vacunación covid, los servicios sociales no pararon ni un momento de prestar servicio a nuestros vecinos gestionando todas sus necesidades y no dejando a ningún alteano sin la atención que necesitaba. No en vano hace unos días conocíamos que nuestros Servicios Sociales han obtenido la calificación de excelencia a la atención a la Dependencia”.

Sánchez Alvado anunció que tiene un plan de gobierno con un objetivo claro: “fomentar el desarrollo económico y la creación de empleo. Ya estamos trabajando para apoyar a nuestras empresas, pero lo más importante es trabajar para atraer nuevos inversores que apuesten por Altea en donde instalar sus negocios”. Enfatizó que “tengo la firme intención de acercar el Ayuntamiento a la ciudadanía replanteando un servicio integral de atención al ciudadano, impulsando la Administración electrónica y garantizando que todos los alteanos puedan tener una relación rápida y ágil con su Ayuntamiento, que es lo que de verdad necesitan las familias”, además de que “escucharé más de lo que nunca haya escuchado cualquier otro alcalde, con mi mano tendida a todos y mi puerta siempre abierta”.

Deo Sánchez afirmó que “vamos a dar información de las cuentas, en qué, cómo y por qué se gasta el dinero de nuestros vecinos”, y concluyó diciendo que el equipo que le acompaña en la candidatura “es una lista totalmente renovada, de personas implicadas en el proyecto con experiencia en la gestión”.

La lista electoral

La candidatura socialista de Altea queda formada en el siguiente orden: Deo Sánchez Alvado, Anna Lanuza Berenguer, José M. Borja Ivars, Ana Ibáñez Serrano, Diego Mulet Ballester (Tito “Gorreta”), Paula Borja Molina, Batiste Colomera Borja, Marcia Van Arcken, José Cerrillo Borja, Altea Llorens Orozco, Miguel De la Hoz Sellés, Raquel Laviós Ortíz, José Luís León Gascón, Marta Devesa Lloret, Ahmed Dabaj, Tina Gracia Martínez, Alberto Cerrillo Borja, Mari Ángeles Orozco Otero, Carlos Martínez Rojo, Irene Fernández López y Vicent Ripoll Orozco.