Ampliar la playa de El Bol, tanto longitudinalmente con La Roda y la Playa de l´Espigó, como transversalmente en la zona del casco urbano. Esta es la propuesta que el candidato socialista a alcalde de Altea, Deo Sánchez Alvado, ha hecho dentro de la campaña. El miembro del PSOE estuvo acompañado este fin de semana de la Ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, quien visitó el municipio para conocer personalmente el nuevo paseo marítimo y dicha playa que forman parte de la segunda fase de la regeneración del frente litoral del casco urbano.

Como cicerone ejerció el candidato socialista quien ha aprovechado la visita de la ministra para explicarle el proyecto de futuro del PSPV-PSOE para el municipio en donde ha destacado que “cuando alcancemos el Gobierno de Altea ya tenemos proyectada una ampliación de la Playa de El Bol, tanto longitudinalmente con La Roda y la Playa de l´Espigó, como transversalmente en la zona del casco urbano”.

Morant recorrió diversas calles del municipio y ha aprovechado su estancia para visitar el Mercado Municipal y diversos comercios de la zona interesándose por las peticiones de los ciudadanos. La ministra ha destacado “la inversión realizada en la regeneración de la segunda fase del Frente Litoral gracias a la decidida apuesta del Gobierno de España con Altea durante estos últimos años”, y se ha congratulado “de ver como un espacio como el actual paseo, que estaba muy degradado anteriormente con un aparcamiento, ha pasado a ser el punto de encuentro de Altea. Es un orgullo ver que se ha hecho tan buen trabajo con estas inversiones, y que Altea haya ganado un paseo y una playa para las personas”. Morant ha aseverado que “han sido 5 millones de euros de inversión entre el Ayuntamiento y el Ministerio de Transición Ecológica para conseguir que Altea tenga una infraestructura moderna para el disfrute y el ocio de vecinos y turistas”.

Por su parte, Deo Sánchez ha afirmado que “hemos recibido de la ministra, persona muy cercana y próxima a los ciudadanos, su gran apoyo y muchos ánimos para llegar a la recta final de la campaña electoral con el objetivo de conseguir la Alcaldía”. En este sentido, Diana Morant ha remarcado que los socialistas de Altea, cuentan “con un gran proyecto encabezado por Deo cargado de ilusión, y centrado en lo que necesitan realmente los ciudadanos. En mi contacto con los ciudadanos he visto que tienen ganas de que los socialistas lideren el Ayuntamiento para promover los cambios que necesita este maravilloso municipio. Somos garantía de progreso, de avance y de políticas pensadas para el bien común”, ha apostillado.

Finalmente la ministra ha manifestado que “los socialistas de Altea y su candidato encarnan el diálogo y el hablar cercano con los vecinos sobre sus necesidades. Lo que no queremos es volver a tiempos pasados. A mí me lo han transmitido muchos vecinos pidiéndome que no vuelvan en Altea y en la Comunidad Valenciana. Que no vuelvan aquellos que van a convertir en una crispación constante y en un mal gobierno a una tierra que no se lo merecía. Por tanto Altea, lo que quiere es seguir progresando, seguir caminando hacia el futuro, con ese proyecto que siempre pone a los ciudadanos por delante y eso lo hará Deo con todo su equipo. Porque vamos a dejarnos la piel en hacer de Altea el pueblo que quieren sus vecinos y vecinas”, ha concluido Morant.