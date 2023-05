En Altea se presentan a las elecciones municipales los partidos Compromís, PSOE-PSPV, PP, Podem-EUPV, Vox, y Alianza por el Comercio y la Vivienda. Este pasado miércoles, se celebró en el Palau Altea el debate de los cabezas de lista en un acto organizado por la Concejalía de Comunicación y Nuevas Tecnologías que fue moderado por el periodista de la emisora local, Paco Lloret, y retransmitido en directo por el canal municipal de YouTube y Ràdio Altea, repitiendo la experiencia de las elecciones de 2019 para que los ciudadanos conocieran de primera mano las propuestas de cada candidato y formación política. Al debate no asistió el representante de Alianza por el Comercio y la Vivienda.

Durante casi tres horas, los cabeza de lista Diego Zaragozí Llorens (Compromís), Deo Sánchez Alvado (PSPV-PSOE), Rocío Gómez Sánchez (PP), Luís Cebrián Cantos (Podem-Esquera Unida), y Diego Manuel Coello Beltrán (Vox), intervinieron en un debate seguido presencialmente por cerca de 500 personas. El encuentro estuvo dividido en tres boques con media hora de duración cada uno para debatir sobre el estado del Ayuntamiento, destacando la Hacienda municipal, las cuentas municipales y el funcionamiento de la administración local; sobre el desarrollo de Altea en referencia al PGOU, el crecimiento del municipio, y las infraestructuras; y para exponer los programas electorales década candidato, además de sus propuestas para la política local del día a día. Asimismo, cada aspirante tuvo un minuto para presentarse al principio y dar a conocer brevemente sus propuestas, y como cierre del debate tuvieron su “minuto de oro”.

La opinión de los candidatos referente a la situación actual de Altea estuvo dividida. Así, los número 1 del PP y Vox afirmaron que “Altea está paralizada y a la cola del resto de pueblos de la comarca porque no hay construcción y el PGOU no se pone en marcha, con estancamiento y lentitud en el trámite de licencias”; mientras que los candidatos de Compromís, PSOE-PSPV y Podem-EU manifestaron globalmente en sus intervenciones que “la situación económica del Ayuntamiento ha mejorado y está más que saneada (Deo Sánchez), a pesar de que cuando empezamos a gobernar en 2015 nos encontramos con una deuda superior a los 20 millones de euros (Diego Zaragozí), y que con los gobiernos de coalición se ha reducido, aunque habría que ver por que se llegó a esa situación con el PP (Luís Cebrián)”.

En este sentido, la candidata popular, Rocío Gómez, afirmó que la reducción de la deuda municipal “se ha conseguido por el plan de saneamiento a 10 años vista que elaboramos nosotros en 2012, cuando entramos a gobernar después de un gobierno socialista”, mientras que el valencianista Zaragozí aseveró que ese plan “se hizo por imperativo legal”.

El candidato de Compromís añadió que en 2015 “nos encontramos con un PGOU inviable, un conservatorio de música a punto de cerrar y un convenio para que en Villa Gadea se instalase un colegio internacional inglés durante 20 años. Afortunadamente, nosotros lo hemos revertido todo en estos 8 años de gobierno, con una Villa Gadea sede del Centro de Interpretación Carmelina Sánchez-Cutillas y dos cátedras de la UA y la UMH, con los proyectos de rehabilitación del frente litoral, y con el conservatorio que ha pasado a la gestión de la Generalitat Valenciana, con lo cual nos ahorramos medio millón de euros cada año. Aparte de que el PGOU está a punto de aprobarse”.

LAS FRASES DEL DEBATE Diego Zaragozí Llorens Compromís “Hemos conseguido eliminar la deuda de más de 20 millones con la que nos encOntramos al llegar en 2015” Deo Sánchez Alvado PSOE-PSPV “Altea ha de ser sinónimo de crecimiento y transición digital. Para ello, crearemos la zona industrial para diversificar la economía y seguir creciendo en calidad”. Rocío Gómez Sánchez Partido Popular “Bajaremos los impuestos del IBI y las tasas. Y, además, impulsaremos el sector empresarial y la construcción de viviendas para que los jóvenes no se vayan fuera” Luís Cebrián Cantos Podem-EUPV “Tenemos la valentía para transformar. Es necesario cuidar el medio ambiente y proteger a los más vulnerables. Los intereses del mercado pueden provocar que muramos de éxito” Diego Manuel Coello Beltrán Vox “La lengua española está marginada en el Ayuntamiento, que da subvenciones ideológicas a todo lo que huele a catalán.”



El candidato socialista indicó que su programa era “realista, medible y verificable”. Deo Sánchez destacó que “trabajaré por una Altea más inclusiva, prestando especial atención a las personas con diversidad funcional para que todos tengan las mismas oportunidades”. Asimismo, dijo que Altea “ha de ser sinónimo de crecimiento y transición digital”, por lo que prometió crear “la zona industrial para diversificar la economía y así, seguir creciendo en calidad, puestos de trabajo y resiliencia, con una fuerte apuesta por la innovación, la creación de un vivero de empresas y la implicación necesaria del Ayuntamiento con las universidades de Elche y Alicante”.

Rocío Gómez, candidata popular, anunció que si es elegida alcaldesa, “la primera acción será eliminar el semáforo del Club Náutico de Altea retomando el tráfico bidireccional y negociando con Costas la construcción de un paseo marítimo en la zona”. La líder del PP anunció que bajaría los impuestos del IBI y las tasas, y aseguró que “impulsaremos el sector empresarial y la construcción de viviendas para que los jóvenes no se vayan a vivir a otros pueblos”. De igual modo, dijo que “Altea no puede seguir estancada y a la cola de la comarca”, y aseguró que “estamos preparados para gobernar con ganas de trabajar por y para Altea”.

Luís Cebrián, de Podem-EUPV, lanzó hasta en tres ocasiones la posibilidad de formar parte del gobierno municipal con Compromís y el PSOE-PSPV “porque tenemos la valentía para transformar como así lo hemos demostrado en los gobiernos estatal y autonómico”. Habló de la necesidad de cuidar el medio ambiente “con un modelo de desarrollo sostenible ante el cambio climático”, y afirmó que “en nombre del progreso, ha crecido la desigualdad y la injusticia. En Altea, si dejamos que se pongan los intereses del mercado por encima de los nuestros, podemos morir de éxito”.

Por su parte, el candidato de Vox, Diego Manuel C. Beltrán, culpabilizó al PP, Compromís y el PSOE-PSPV de no haber hecho nada en sus 32 años de gobierno alternativo: “vosotros sois co-partícipes y responsables de que Altea no haya evolucionado como así lo han hecho los pueblos vecinos”, afirmó. Y señaló también que la lengua española “está marginada en el Ayuntamiento, que da subvenciones ideológicas a todo lo que huele a catalán”.