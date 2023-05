11 de los 13 concejales del Ayuntamiento de Finestrat serán del PP. Los populares se han alzado con la victoria con una más que amplia mayoría absoluta en los comicios del 28 M en los que han logrado un edil más de los que obtuvieron en 2019. La corporación solo contará en la oposición con el PSOE con dos regidores.

En las elecciones municipales de esta localidad ha habido un 60,76% de participación, 4,16 puntos más que en 2019, y se han contabilizado 2.754 votos. De ellos, el PP ha logrado el 73,43% del apoyo con 1.996 votos frente al 19,96% que ha sido para el PSOE con 491 votos.

El actual alcalde, el popular Juan Francisco Pérez, revalida así la victoria y la Alcaldía. "No tengo palabras. Si pensaba que sacar 11 concejales de 13 la pasada legislatura era un hito y que no sabía cómo agradecer a la gente de mi pueblo esa confianza, ver cómo hemos sido capaces de sacar 11 concejales en un porcentaje en torno al 70%... si digo la verdad, no sé qué decir".

Así añadió que "solo puedo decir que gracias por esa confianza masiva que tiene el pueblo de Finestrat con mi equipo y nuestro proyecto" y "se lo vamos a intentar compensar con ese esfuerzo y trabajo que hemos dedicado desde el primer día. Porque estamos enamorados de nuestra localidad y queremos seguir haciendo de Finestrat un municipio moderno".

