Las Dayas son dos pequeños reductos en la Vega Baja después de que en las municipales del domingo hayan teñido el mapa electoral de naranja -Compromís y Ciudadanos- en una comarca en la que el PP ha obtenido once mayorías absolutas, manteniendo sus feudos tradicionales y conquistando un bastión socialista -el de Jacarilla- y los socialistas han sumado una victoria holgada en nueve municipios consiguiendo la Alcaldía de Granja de Rocamora.

Con cuatro concejales, Compromís mantendrá durante cuatro años más su bastión en Daya Vieja, el único municipio de la comarca donde ha estado gobernando la formación valencianista. En la localidad más pequeña de la Vega Baja en población, "los resultados siempre son ajustados", explica José Vicente Fernández, reelegido alcalde con el 53% de los votos; es decir, ha confiado en él un 5% más de vecinos que en las elecciones de 2019, cuando el PP no tuvo representación y Ciudadanos se quedó en la oposición.

Esta vez, los sufragios se han repartido entre Compromís y los populares, los dos únicos partidos que se han presentado -es la única población de las 27 de la Vega Baja en la que el PSOE no ha contado con candidatura- después del regreso de Rafa Vives de la formación naranja, al grupo de no adscritos y finalmente de vuelta al PP, con el que ha obtenido tres ediles. "Estos vaivenes en política generan desconfianza", manifiesta Fernández, que afirma que incluso ha recibido felicitaciones de dirigentes del PP en la comarca.

"Tampoco sabemos si Vives tomará el acta de concejal", continúa el regidor, después de un enigmático mensaje en redes sociales por parte del popular haciendo alusión "a los que creyeron en este proyecto que hoy llega a su fin".

Fernández, que se ha llegado a definir como "el alcalde nacionalista que tiene la bandera de España más grande de toda la Vega Baja", presume de mirar por los intereses de la comarca por encima de los partidos, "defendiendo mi cultura como vegabejense y dayavejense en Valencia" y aportando por "el respeto y el entendimiento", porque "tenemos un sueldo público para solucionar problemas y llegar a acuerdos", insiste.

En su opinión, "Valencia se ha acercado a la comarca", al mismo tiempo que "desgracias como la DANA han permitido un trato más directo que no hay que perder". Ahora le preocupan los servicios sociales, cómo se va a invertir y en qué se va a recortar, con el cambio de rumbo liderado por PP y Vox.

Para el agricultor, ganadero y palmerero este mandato ha sido como "una operación a corazón abierto", sin experiencia política previa e incluyendo DANA y covid, que ahora renueva con más exigencia y sin permitirse errores.

Cuando tomó posesión como alcalde el 17 de junio de 2019 el Ayuntamiento, que años antes llegó a estar intervenido por el Ministerio, tenía una deuda de más de 4 millones sobre un presupuesto de 680.000 euros, con un índice de endeudamiento del 400%, ahora "debemos 2,3 millones en un solo préstamo".

Por ello, según sus previsiones, en los próximos cuatro años va a seguir reduciendo esa deuda financiera, aprobará el Plan General de Ordenación Urbana, hará que las baldosas del municipio sean accesibles, seguirá con la eficiencia energética en edificios públicos y mejorará los servicios públicos para que el médico esté más de dos días a la semana como hasta ahora. Sin olvidarse de "hacer las pequeñas cosas", incide.

Ciudadanos resiste en Daya Nueva

Daya Nueva es el único municipio de la Vega Baja en la que ha ganado Ciudadanos, con casi un 38% de los votos que se traduce en cuatro concejales, rozando incluso la mayoría absoluta, afirma a este diario la alcaldable Inmaculada Vicente, que finalmente tendrá que pactar con el PP (tres ediles) o el PSOE (dos). Primero se tomará un par de días de descanso para valorar y después hablará con los dos partidos, "poniendo siempre el pueblo por delante", añade. En este mandato que llega a su fin ha gobernado durante dos años y medio Ciudadanos y el PSOE en el último año y medio.

Por ello, agradece a "los vecinos que han valorado el esfuerzo y el trabajo a pesar de ir con unas siglas que iban cayendo". A su juicio, "cuando se elige a un alcalde, la gente no mira las siglas sino a las personas", en concreto, a "este equipo competente que tiene como insignia el trabajo". Inmaculada Vicente se ha ganado esa confianza con "el compromiso de la transparencia -no gastar más de lo que ingresamos-, no subir los impuestos y aumentar los servicios".

Ella misma, empleada de Mercadona en excedencia, lleva 12 años en la corporación, primero en el PP, después como independiente y más tarde con la formación naranja, siendo teniente alcalde y concejala en varias áreas. Incluso, Vox le había ofrecido presentarse con su marca en estas elecciones.

El programa de Ciudadanos para Daya Nueva en los próximos cuatro años se centra en industria, empleo y turismo, así como en juventud (local de ocio y asesoría psicológica individual); urbanismo y tráfico (incremento de la red de transporte, sustitución de tuberías de agua potable en la calle José Cartagena, ampliación del cementerio municipal, más Policía Local, desvío de tráfico pesado de la calle Mayor y PGOU); políticas sociales centradas en mayores, mujeres y residentes europeos; un plan de defensa del riego tradicional; comisión gestora de peñas festeras; jornadas gastronómicas; declaración de la Semana Santa como patrimonio inmaterial; mejora de instalaciones deportivas y apoyo a los clubes; mantenimiento del colegio y fomento de la escuela infantil y reducir la espera de citas médicas.