La forma de relanzar el liderazgo de Alcoy sobre las comarcas del interior norte de la provincia fue uno de los principales temas que centraron el debate entre los candidatos a la Alcaldía de la ciudad en las elecciones del próximo día 28 celebrado este martes. La mayoría de los aspirantes coincidieron en señalar que el municipio necesita un nuevo impulso industrial para volver a ocupar de manera indiscutible el lugar de primacía que históricamente había tenido sobre un amplio territorio, a caballo entre las provincias de Alicante y Valencia, pero las vías para lograr ese impulso fueron uno de los principales puntos de discusión. Así, mientras que el actual alcalde y candidato a la reelección, el socialista Toni Francés, hacía hincapié en la idoneidad del proyecto denominado Alcoy Sur -planteado en la zona de La Canal- y el PP y Cs se mostraban de acuerdo al respecto, las formaciones situadas más a la izquierda del PSOE abogaban por desarrollar un polígono mancomunado.

El futuro industrial de Alcoy centró buena parte del debate entre los candidatos a la Alcaldía por las formaciones que actualmente tienen representación en la Corporación, organizado por INFORMACIÓN e Información TV. Toni Francés defendió el proyecto de La Canal para «dar respuesta a una necesidad» existente entre los empresarios alcoyanos, aspecto en el que coincidió el candidato popular, Carlos Pastor, al señalar que «el único suelo de calidad que hay el de la zona sur de Alcoy». También reivindicó ese desarrollo el candidato de Ciudadanos, Rafael Zamorano, quien, eso sí, al mismo tiempo hizo alusión, y de forma reiterada a lo largo de todo el debate, a la necesidad de aportar «soluciones para nuestros comercios». Por su parte, el candidato de Vox, David Abad, abogó más por «unir el polígono de La Beniata con el del Clérigo» antes de proponer nuevos desarrollos, aunque sin criticar de forma abierta el proyecto de Alcoy Sur.

Quienes sí reiteraron su rechazo a esa iniciativa fueron Guanyar Alcoi, Compromís y Podem. El candidato de la primera formación, Sergi Rodríguez, apostó por «una industria de la tecnología y el conocimiento», llamando a aprovechar «el corredor hacia la Vall d’Albaida». El candidato de la coalición valencianista, Àlex Cerradelo, abundó en esto mismo al asegurar que «la solución es mancomunar el suelo industrial». Apeló a dejar de hacer «política de campanario», y a «ir de la mano» del Instituto Tecnológico del Textil (Aitex) y la Universitat Politècnica de València (UPV) como posibles caminos para ello. También la candidata de Podem, Trini Rubio, aseveró que el polígono en La Canal presenta «problemas ambientales», mostrándose más favorable a otro mancomunado.

Sostenibilidad

El proyecto del polígono en La Canal apareció tanto en el bloque dedicado a la política económica que planteaba cada partido como al modelo de ciudad, al tratarse de una cuestión bastante transversal. La manera de entender el municipio como conjunto urbano y social también estuvo presente a lo largo del todo el encuentro, evidenciándose en todo momento las divergencias existentes en torno a esta cuestión. Aquí, no obstante, sí se puede hablar más de la existencia de un bloque formado por todas las fuerzas de izquierda, en contraposición a las situadas a la derecha del PSOE.

Francés defendió la «apuesta valiente y clara por la movilidad sostenible», haciendo gala de la peatonalización del centro y el carril bici a través de la antigua travesía de la N-340. Se trata de dos de las principales actuaciones llevadas a cabo por el equipo de gobierno a lo largo de este mandato, que han tenido mucha contestación entre una parte de la población pero hacia los que otros muchos vecinos también se han mostrado favorables. Guanyar, Podem y Compromís elogiaron algunos aspectos de esas iniciativas, pero con críticas al mismo tiempo. Así, Sergi Rodríguez consideró que «ha habido decisiones valientes, pero mal hechas», refiriéndose a que «desviar los coches por calles más estrechas no es una solución». Por su parte, Trini Rubio señaló que «echamos en falta más participación, aportaciones de todos los colectivos afectados», y Àlex Cerradelo criticó que no se haya contado con un plan de movilidad a la hora de establecer la nueva red de autobús urbano.

Sin embargo, el candidato del PP, Carlos Pastor, afirmó que «para tener un modelo de ciudad hay que conocerla, y esto aquí no se cumple», en alusión a las políticas socialistas. Acusó al equipo de gobierno de haber llevado a cabo «proyectos estrellados por no saber la ciudad en la que uno vive», poniendo como ejemplo de ello «una peatonalización mal ejecutada», realizada «a espaldas de los vecinos», así como «un carril bici mal ejecutado», sin soluciones planteadas desde un inicio para atravesar los puentes.

También David Abad comentó que «el carril bici no está bien solucionado», a la vez que enumeró otras cuestiones, como la situación del centro histórico, «degradado desde hace décadas». También apeló a «aplicar políticas de vivienda», aspecto sobre el que, precisamente, sacó pecho Toni Francés en algún momento. Así, reivindicó que, si bien «tenemos grandes retos» en este tema, se han rehabilitado 380 viviendas, «y tenemos proyectos para otras 150». Con todo, Àlex Cerradelo le afeó que «hace falta mejorar las viviendas», sobre todo en lo que se refiere al parque público, y también «un plan especial para el centro histórico». Por su parte, Trini Rubio recordó que en este mandato se ha creado un Observatorio Municipal de la Vivienda a instancias de su partido.

Por otra parte, en lo que se refiere a desarrollo económico en el sentido estricto, Sergi Rodríguez apeló a «nuevas formas de promoción» de la ciudad, conjugando la «reindustrialización» con «el mantenimiento de nuestros parques naturales y el cuidado de nuestros mayores y de las personas dependientes». También Àlex Cerradelo apostó por «una incubadora de comercio» y «fijar el talento que se crea en nuestra ciudad». Mientras tanto, Carlos Pastor aludió asimismo a la necesidad de promocionar el comercio, y Toni Francés se refirió a la formación y a la apuesta por ampliar el campus de la Universitat Politècnica de València y «potenciar la presencia de la Universidad de Alicante» en Alcoy.

Por un gobierno fuerte

Toni Francés reiteró su intención de gobernar en solitario, tal y como ha venido expresando desde hace ya tiempo. De hecho, el propio lema de su campaña hace alusión a la aspiración de lograr la mayoría absoluta en estas elecciones, a las puertas de la cual se quedó en 2019. El candidato socialista recordó que todos los años, desde que él es alcalde, se han aprobado los presupuestos municipales, algo que «demuestra nuestra voluntad de diálogo y acuerdo». Esto se ha hecho, añadió, con el apoyo puntual de otras formaciones que «han querido sumar y aportar». En este último mandato, no obstante, Guanyar no ha apoyado en ningún gran proyecto al PSOE, algo que el primer edil no pasó por alto: «Espero que en los próximos cuatro años sí sea posible». Sergi Rodríguez, por su parte, recogió este guante y aseveró que «hay una gran diferencia entre cuando el PSOE gobierna y cuando está forzado a pactar», y apostó por que se dé esta última situación. «El acuerdo y la pluralidad significan cambiar las cosas, y no el continuismo», afirmó.

Te puede interesar: Alcoy El PSOE de Alcoy se marca la mayoría absoluta como objetivo para estas elecciones municipales

Toni Francés hizo hincapié en que «la fórmula de Alcoy ha funcionado: un gobierno fuerte pero dispuesto y abierto a hablar, con una mirada inclusiva». Trini Rubio, más receptiva a los socialistas, apeló a «seguir esa línea de trabajo» de una «oposición responsable» con acuerdos puntuales. No obstante, también aseguró que «nos gustaría reproducir el gobierno del Botànic en Alcoy».

Mientras tanto, Àlex Cerradelo advirtió que para pactar se deberá «hablar de cuestiones sociales» y que Compromís no lo hará con «los partidos de los recortes». Desde el PP, Carlos Pastor aseveró que «no ponemos líneas rojas», aunque «para sentarse a pactar hay que hablar de los temas que afectan a Alcoy». A la vez, eso sí, auguró que la izquierda «pactará solo para que no gobierne el PP». Y mientras Rafael Zamorano apeló a «buscar el centro» y abogó por dejar gobernar a la lista más votada, David Abad señaló que «quien plantee pactos con Vox ya puede pensar en la desaparición de chiringuitos ideológicos y guerras de sexos que han creado».