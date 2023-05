El alcalde de Alicante y candidato a la reelección, Luis Barcala, ha criticado este jueves la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que protagoniza este viernes en la Universidad de Alicante un acto de precampaña junto al presidente de la Generalitat y candidato a la reelección, Ximo Puig, y la alcaldable alicantina, Ana Barceló. Barcala ha emulado al presidente nacional de su partido, Alberto Núñez Feijóo, criticando a Sánchez por asuntos que nada tienen que ver con la campaña municipal del 28M. También ha seguido el ejemplo de aspirante del PP a la Generalitat, Carlos Mazón, intentando centrar el debate electoral a asuntos de índole nacional.

Así, ha cargado contra Sánchez por la "Ley del solo sí es sí", los indultos de políticos catalanes y, de nuevo, la Ley de Vivienda entre otros asuntos de competencia nacional. "Mañana [por este viernes] el presidente del Gobierno viene por fin a Alicante a estar algo más que un rato o de paso. No nos gusta que los violadores salgan de la cárcel o se le reduzcan las penas ni que los malversadores nacionalistas que rompen España se queden con la pasta y no pase nada. O que puedas pegarle una patada a la puerta y te proteja Pedro Sánchez pero al propietario no [de la vivienda]", ha señalado Barcala en un vídeo, en el que también ha criticado la falta de apoyo del Gobierno central a Alicante: "Sería interesante que nos explicara algunas cosas, como qué le hemos hecho los alicantinos para ser ultima provincia en los Presupuestos Generales del Estado o qué le hemos hecho para seguir sin infraestructuras, como la conexión del aeropuerto o quitar las vías del tren del frente litoral. Qué le hemos hecho para que vengan solo en campaña, y a lo mejor piensa que se le va a aplaudir. Me temo que no, no ha hecho méritos".

Barcala, ya a través de un comunicado, considera que la participación de Sánchez en el mitin de este viernes "representa una oportunidad perfecta para que el jefe del Ejecutivo central pida perdón a todos los alicantinos por su maltrato a la ciudad de Alicante". "Sánchez -agrega Barcala-, con la colaboración del tripartito de Puig, Compromís y Podemos en la Comunidad, es el responsable del castigo caprichoso e injusto que han sufrido tanto la ciudad de Alicante como esta provincia durante la legislatura del Gobierno Frankenstein, lo que se ha traducido en una inversión nula e inexistente en infraestructuras y obras públicas clave para la ciudad y la provincia", ha señalado el regidor popular, quien sostiene que ""Alicante sufre el mayor agravio inversor de su historia, y esto ha sido perpetrado por parte del Gobierno central socialista de Pedro Sánchez".

Para el alcalde de Alicante, "no hay razones objetivas para este desprecio". "Alicante, y así lo demuestran los hechos, las cifras y las actitudes del Gobierno socialista, no está, ni de lejos, entre las prioridades del Ejecutivo del PSOE", ha apuntado Barcala en la previa del acto preelectoral de los socialistas.

El candidato popular ha afirmado que "de los 1.207 millones de euros invertidos por el Estado en la Comunidad Valenciana en 2022, a la ciudad de Alicante no han llegado ni 6 millones de euros, lo que resulta vergonzante". "Esto -añade- supone que proyectos como la conexión ferroviaria con el aeropuerto de Alicante o la conexión del Puerto con el Corredor Mediterráneo sigan sin materializarse. Algo similar pasa con el soterramiento de la llegada del AVE".

Barcala también ha lamentado que el Gobierno de Sánchez haya invertido 621 millones de euros para soterrar vías férreas en Barcelona, con lo que se "recompensa al nacionalismo catalán, el mismo independentismo golpista al que indultó y perdonó su delitos". Lo mismo, según agrega, "sucede con el agua, que se la niegan a los regantes de nuestra huerta con la muerte decretada del trasvase segura". "¿A qué viene Sánchez a Alicante? ¿A celebrar la tétrica cifra de los 1.000 delincuentes sexuales que se han beneficiado ya de su fatídica y chapucera ley del ‘sólo sí es sí’?", ha defendido Barcala, quien asegura que Sánchez tiene "una deuda muy grande" con los alicantinos: "La ayuda del Gobierno ha sido inexistente, menos que mínima, nula, al menos en materia de inversiones. Además, hemos tenido que gestionar una crisis, en los peores momentos de la pandemia, sin la ayuda de absolutamente nadie. Y lo hemos logrado. No hemos dejado a nadie tirado. Los alicantinos pueden afirmar que al menos su Ayuntamiento estuvo ahí, con ellos, poniendo todos los medios a su alcance".

Barceló: "No es capaz de aprobar sus presupuestos"

Las críticas de Barcala han encontrado rápida respuesta desde la alcaldable socialista, Ana Barceló, quien ha asegurado que las palabras del popular "son una nueva actuación". "Todavía no se ha enterado de que es alcalde de Alicante. Un alcalde que, mientras habla de presupuestos de otras administraciones no es capaz de aprobar los suyos, aunque eso suponga perjudicar a los ciudadanos y dejar sin un duro a la Federación de Hogueras", ha señalado Barceló, quien considera que se trata de "un alcalde que mientras habla de política nacional es incapaz de sacar adelante un solo colegio, aunque con eso perjudique a todos los menores, que tiene la ciudad paralizada y abandonada y que como es incapaz de gestionar critica a otras administraciones para tapar su incapacidad".

Alicante, según la socialista, "no se merece un alcalde como Barcala". "Que deje de que hacer el ridículo y que apruebe, por lo menos, la licencia de obra del colegio de la Almadraba, para que Generalitat pueda hacer su trabajo. Por no hablar de cortar la fachada litoral en verano con el daño que causa a una ciudad turística; ahí vemos al verdadero Barcala y su forma de gestionar: patada hacia adelante para no perder votos y ningún interés en lo mejor para la ciudad", ha finalizado la alcaldable.