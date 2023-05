Acto de unión en Ciudadanos. La formación naranja ha presentado este sábado en el IES Cavanilles la candidatura de Adrián Santos a la Alcaldía de Alicante junto a la participación de su candidata a la Presidencia de la Generalitat, Mamen Peris, su candidato a diputado autonómico por la provincia, José Miguel Saval y con el eurodiputado Jordi Cañas.

Durante la jornada, Ciudadanos ha sacado pecho de haber gobernado durante dos legislaturas en el Ayuntamiento y se ha mostrado convencido de ser "el único proyecto político que no tiene ni un solo caso de corrupción en España". El acto ha transcurrido sin crítica alguna a Barcala, con quién aún comparte alianza de gobierno en la capital y espera tras el 28M poder seguir haciéndolo. Pero Cs sí ha mostrado su descontento con antiguos compañeros de partido que han entrado a formar parte de las filas del PP. Y por ese motivo ha arremetido contra el candidato a la Generalitat del PP y presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón.

Lo ha hecho Saval al aludir a esa sangría: "Lo primero que me viene a la cabeza, y que no había pensado en absoluto, es cómo es posible que un charlatán de plaza de toros que pretende presentarse como candidato a la presidencia de la Generalitat, de Alicante, diga que se ha llevado todo lo mejor de Ciudadanos. Que no se equivoque, lo mejor está aquí".

Seguidamente, Saval ha aprovechado para mostrar su apoyo al alcaldable Adrián Santos asegurando que viene a la política "para resolver los problemas pequeños de los ciudadanos, que son los problemas más importantes que tiene Alicante". Sin embargo, también ha aprovechado para barrer hacia el ámbito autonómico, alegando que "Adrián viene a ejercer, además, de ciudadano de la Comunidad Valenciana exigiendo para esta provincia y para esta ciudad, tan maltratada por la Administración General del Estado y por el centralismo valenciano, lo que le corresponde".

La segunda intervención ha sido para la candidata a la Presidencia de la Generalitat, Mamen Peris, que ha centrado su discurso en poner en tela de juicio "el ninguneo que sufren los alicantinos en cuanto a déficit inversor". En este sentido, ha alegado que "el problema de Alicante se solucionará cuando seamos decisivos en el gobierno". Respecto al problema del agua, ha abogado por crear un pacto nacional que revise la infraestructura hidráulica "desde criterios técnicos y no políticos".

También ha tenido tiempo para hablar de pactos en la Generalitat, afirmando que no van a hablar de sillones en Ciudadanos: "Vamos a hablar de propuestas, de compromisos y de ideas. Ese va a ser el verdadero pacto cuando seamos decisivos en la Comunidad Valenciana". Pese a esto, ha acabado su intervención afirmando que no habrá "ni sectarismo comunista ni zaplanismo".

Por su parte, el eurodiputado Jordi Cañas, en caridad de militante de base desde la creación del partido, ha mostrado su agrado "por haber recuperado el tono de lo que era Ciudadanos antes". Reestablecer los valores con los que se fundó la organización y el ímpetu en ser un partido que se dirige "a los ciudadanos, de ahí este bonito nombre" ha sido el eje central de la comparecencia de un Cañas que se ha exhibido confiado y alegre. No obstante, también ha tenido tiempo para arremeter contra "la lealtad de algunas personas y políticos" afirmando que "sin lealtad, no somos nada" pero sin querer especificar más en este sentido.

Por último Adrián Santos, en compañía de José Luis Berenguer, concejal de deportes y puesto de honor del partido en la lista, ha presentado los nombres que forman la candidatura de Ciudadanos a las elecciones municipales. Allí, rodeado de su equipo, Santos ha sacado pecho de la gestión de la formación dentro de las áreas de cultura, deportes, urbanismo y turismo. Sin mención negativa alguna a sus socios en el Ayuntamiento de Alicante, se ha mostrado orgulloso "de poner en valor el trabajo de estos cuatro años al frente de estas concejalías", donde ha destacado su ímpetu por "proteger el patrimonio alicantino" y hacer de Alicante "una ciudad más igualitaria, más LGTBI y que piense más en los jóvenes"

De cara al futuro, ha planteado varios puntos que Ciudadanos va a abordar "con la experiencia de haber gobernado la legislatura pasada". Así, entre sus propuestas destaca un plan integral que permita "la igualdad de oportunidades y servicios en los barrios" y medidas enfocadas en revitalizar el frente litoral, mejorar el transporte público y atraer talento "apoyando el instituto digital y favoreciendo que las empresas se queden en la ciudad".

En esta dinámica, también ha mostrado su intención de desestacionalizar el factor turismo en Alicante "haciendo que se genere turismo los 365 días del año" e impulsar lo que él ha denominado como "medidas de conciliación familiar", consistentes en proveer la gratuidad de elementos clave para los hijos como el comedor o las actividades extraescolares.

"Si entramos en el gobierno, no habrá extremos en el poder", ha enunciado Santos enfatizando que saben gobernar y que tienen "el mejor equipo". Para finalizar su ponencia, ha admitido que, si es alcalde, se va a "dejar la piel por los alicantinos".