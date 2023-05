Al alcaldable de Ciudadanos en Alicante, Adrián Santos Pérez, no le ha sentado nada bien que el alcalde y candidato a la reelección, Luis Barcala, "reclute" a asesores que pertenecen a la "cuota" naranja para que participen en actos de campaña del PP, en alusión a la reunión organizada este miércoles por los populares con representantes del turístico y el comercio alicantino para presentar el programa electoral sectorial.

"Nosotros nos centramos en hablar con el sector del turismo y sus agentes y no es formar líos políticos a final de legislatura. Llevamos a tres referentes del turismo en nuestra candidatura, como son César Anca (hostelero y empresario), Barbara Espuch (directora de un bloque de apartamentos turísticos en Reyes Católicos) y Asunción Ujeda (directora y propietaria de un conocido hotel de la ciudad). Puede ser que otros partidos no puedan decir lo mismo y por eso tienen que utilizar nuestros asesores para que les monten una reunión con el sector turístico de la ciudad", ha señalado el aspirante a la Alcaldía y candidato de Urbanismo tras conocer que al menos cuatro asesores de Ciudadanos acudieron al acto.

Los focos apuntaron principalmente a Miguel Ángel Sánchez, jefe de Gabinete de la vicealcaldesa y portavoz municipal de Ciudadanos, Mari Carmen Sánchez, que precisamente ostenta las competencias turísticas en el Ayuntamiento de la capital. También se dejaron ver Daniel López (del área de Protocolo), Pablo Rodríguez (de redes sociales) y Alejandro Parodi (de Prensa), según se observaba en la fotografía del acto facilitada por el PP.

Pérez, que hasta ahora no ha entrado en el cuerpo a cuerpo con Barcala con la vista puesta en el 28M, ha asegurado que su candidato no quiere polémicas, aunque no ha dudado en criticar las formas del PP de Barcala. "Estamos centrados en lo que importa, en las medidas de nuestro programa electoral para seguir mejorando la vida de los alicantinos desde el gobierno en la siguiente legislatura. Tenemos la mejor candidatura para gobernar la ciudad", ha afirmado el concejal, quien ha añadido, en evidente alusión a los populares: "Si otros quieren jugar a 'House of cards' en vez de centrarse en lo verdaderamente importante pues allá cada cual con su campaña electoral. Nuestro lema de campaña es #centradosenalicante y puedo asegurar que ese es nuestro trabajo y el de toda la candidatura preparar las mejores propuestas para mejorar la ciudad y la vida de los alicantinos".