Ni el alcalde de Alicante y candidato a la reelección, Luis Barcala (PP), ni la alcaldable socialista, Ana Barceló, van a acudir al debate electoral organizado por À Punt en próximo martes, 16 de mayo. Y es que el ente autonómico ha decidido que el debate se celebre en València, donde fuentes oficiosas explican que se ha montado un plató especial para los programas electorales por el 28M. Ni Barcala ni Barceló asistirán al debate por tenerse que desplazar hasta València, cuando À Punt dispone de instalaciones en Ciudad de la Luz, en Alicante.

El primero en hacerlo público ha sido Barcala, a través de un comunicado: "La dirección de la campaña del PP en la ciudad de Alicante ha comunicado a la televisión de Valencia À Punt la decisión del alcalde Luis Barcala de no participar en el debate organizado por este medio en Burjassot, dado el distanciamiento y falta de interés evidenciado por los asuntos de nuestra ciudad y nuestra provincia. Los problemas de nuestra ciudad se debaten en Alicante y no en Valencia, como pretende la televisión pública autonómica, lo que denota una vez más la falta de sensibilidad de la televisión de Valencia con nuestra tierra", señala el documento, en el que se subraya la diferencia con el Cap i Casal: "Al contrario que plantea para los candidatos alicantinos, a la dirección de À Punt no se le ha ocurrido promover en Alicante un debate de los candidatos por Valencia Ribó y Catalá, pero sí que pretende que los temas de nuestra ciudad se traten en la provincia de Valencia".

En 2019 ya hubo polémica sobre la ubicación del debate. Entonces, desde el PP ya elevaron una protesta para que los candidatos alicantinos no tuvieran que desplazarse a Valencia para hacer el debate. "Entonces, À Punt enmendó el error. El hecho de que vuelvan a incurrir en esa falta de respeto hace que finalmente decidamos no participar tras cometer por segunda vez consecutiva en lo mismo", añaden desde el equipo de Barcala, donde añaden: "De nuevo comprobamos una prueba más de su centralismo valenciano y del poco respeto con el que el tripartito radical de izquierdas de la Generalitat ve a Alicante y a los alicantinos".

Desde el equipo de Barceló explican que llevan más de una semana a la espera de respuesta desde À Punt, después de comunicar oficialmente que Barceló no confirmaba su asistencia al debate por celebrarse en València. "Discrepamos con el hecho de que este debate se celebre fuera de Alicante. Nos gustaría que se reconsidere esa opción, contemplando la posibilidad de que se organice en nuestra ciudad, tal y como se hizo en 2019. De lo contrario, no confirmamos nuestra asistencia al acto planteado" fue parte del comunicado enviado desde el entorno de la candidata socialista, que todavía no ha recibido respuesta desde À Punt.

Este diario también ha intentado, por ahora sin éxito, conocer la explicación oficial del ente autonómico.