Dos semanas después de dimitir como concejal de Fiestas y Partidas Rurales tras la polémica surgida por la adjudicación a dedo de contratos a personas de su entorno en las Hogueras, Manuel Jiménez volvió este sábado a ser protagonista. Esta vez fue en Divina Pastora, donde reside desde hace unos dos años, y en calidad de pregonero de las fiestas patronales.

En el escenario, frente al micrófono, Jiménez se sumó a su manera a la campaña electoral del 28M, criticando a todos los partidos políticos, salvo al PP, por estar ausentes y alabando el apoyo a las fiestas de los barrios del alcalde, Luis Barcala, que no estaba presente en el acto. "Querido teniente de alcalde y amigo, Manolo Villar... [...] Me hubiera gustado haber saludado a algún grupo político más, pero por lo que veo solo ha venido el concejal del grupo popular. Luego vendrán todos a pedir. Manolo, gracias por estar aquí, por estar en Divina Pastora y por no faltar nunca a las fiestas de los barrios y partidas. Eso es fundamental", empezó su intervención Jiménez

El exedil también aprovechó el pregón para hablar de sí mismo: "Es de agradecer que me propusieran desempeñar el papel de pregonero, y más en estos tiempos que corren, en los que un servidor se encuentra acosado y utilizado por burdas maniobras que determinadas clases políticas quieren utilizar para su beneficio propio. A mí sinceramente me da igual porque estoy convenido de que no conseguirán absolutamente nada".

Y no sólo centró parte del pregón en explicar, a su manera, la adjudicación de unos contratos que están siendo investigados por el juzgado, sino que también puso en valor su trayectoria en las fiestas. "Los que me conocen, y no son pocos, saben perfectamente de mi entrega y capacidad para seguir trabajando por las fiestas, lo llevo haciendo más de 40 años y lo seguiré haciendo mientras la salud me lo permita, siempre con la cabeza bien alta y con la tranquilidad y seguridad de que las cosas siempre están bien hechas", señaló Jiménez, para añadir a continuación: "Si algo me llevo de esta última etapa, en la que se he sido concejal de Fiestas, es el cariño y admiración de los colectivos y personas festeras de nuestra ciudad y de forma especial de aquellos que se desviven por mantener el espíritu festivo en los barrios y en las partidas rurales de Alicante".

En su intervención, también resaltó su gestión al frente de la concejalía, gracias también al respaldo del alcalde: "Mi apoyo siempre ha sido incondicional, y lo he hecho siempre con el visto bueno de nuestro alcalde, Luis Barcala, quien nunca ha puesto problemas para lo que he pedido para las fiestas de la Fafba [Federación de Asociaciones Festivas de Barrios y partidas de Alicante]. Nosotros le dimos a la Fafba la importancia que otros no le dieron y tan solo deseo que haya continuidad en el trato".

El caso de los contratos menores está ahora en manos de un juzgado de Alicante tras la denuncia interpuesta desde el PSOE por el presunto fraccionamiento de contratos, lo que podría suponer un delito de prevaricación administrativa. La magistrada María Luisa Carrascosa ha acordado ya la incoación de diligencias previas y ha solicitado al Ayuntamiento que aporte los expedientes de los contratos bajo sospecha. La jueza que instruirá las diligencias es la misma que en 2017 investigó un caso similar que acabó con el procesamiento del entonces alcalde socialista Gabriel Echávarri y de dos asesores por el fraccionamiento de contratos en el área de Comercio, hechos denunciados en su día por el PP.