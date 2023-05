Ahí siguen. Las banderolas electorales que el PP colocó el pasado viernes y que la Junta Electoral de Zona (JEZ) le instó a retirar "de inmediato" el domingo todavía no han sido eliminadas. Una decisión de los populares que ha motivado una segunda denuncia del PSOE ante el órgano electoral.

El pasado domingo, dos días después de la instalación de la publicidad en las farolas de grandes avenidas de la ciudad, como Juan Bautista Lafora, Aguilera, Elche, Gran Vía, Jaime II o La Cantera, la JEZ concluyó a petición de los socialistas que su utilización contraviene el artículo 55 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg), que indica que "los Ayuntamientos tendrán la obligación de reservar lugares especiales gratuitos para la colocación de carteles y, en su caso, pancartas y carteles colgados a postes o farolas por el sistema llamado de banderolas".

El problema, sin embargo, no fue en sí instalación de los anuncios, sino que no se había dado la opción a los partidos de la oposición de hacer lo propio, algo obligatorio según la Loreg. Por ello, el órgano concluyó en su resolución que era necesaria la retirada de inmediato de la propaganda, haciendo constar también la discrepancia de una de las vocales no judiciales, que se refiere a una decisión similar en el año 2019, en la que según argumenta se rechazó una denuncia similar.

Nueva denuncia

Tras dar al PP más de 24 horas de plazo para acatar la resolución de la JEZ, el PSOE de Alicante ha registrado este martes un nuevo escrito señalando que el partido que lidera Luis Barcala ha hecho caso omiso de la resolución y que las banderolas siguen colgadas en las mismas ubicaciones.

En el documento de los socialistas se incide además en que "se han realizado declaraciones públicas desde el ámbito del Partido Popular en el sentido de no proceder al cumplimiento de lo ordenado". Además, apuntan que el Ayuntamiento continúa incumpliendo su obligación de reservar estos espacios para la ubicación gratuita de publicidad electoral por parte de las formaciones que concurren a las elecciones municipales.

Por todo ello, la candidatura que lidera Ana Barceló afirma que no ha renunciado a la instalación de sus propios carteles y reclama que se requiera directamente al Ayuntamiento su retirada inmediata en un plazo máximo de 4 horas y se remita el caso al Juzgado de Instrucción competente, "por si los hechos fueran constitutivos de delito electoral".

Según pudo comprobar este diario, a las 10 de la mañana del martes 16 de mayo todavía seguía colgada la publicidad en viales como José Garberí, en el PAU 5; Sidi-Ifni, junto al hospital, y la avenida de Dénia. INFORMACIÓN ha intentado ponerse en contacto con el Partido Popular para conocer si tenía intención de acometer su retirada, sin que se hayan ofrecido declaraciones.