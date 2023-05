Carmen Robledillo encabeza la candidatura de Vox en Alicante en las elecciones del 28M. La abogada niega que la formación ultra haya sido aliada del bipartito, al que critica por tener la ciudad igual que hace cuatro años. También reprocha al gobierno de Barcala la gestión del ruido y de la Zona de Bajas Emisiones.

¿Qué valoración hace de este mandato, el primero de Vox en el Ayuntamiento de Alicante?

La ciudad sigue estando igual, no ha mejorado con respecto a hace cuatro años. Sigue teniendo los mismos problemas, como el abandono de barrios y de partidas rurales, problemas de seguridad, de limpieza y ocupación en barrios. No ha habido cambios.

¿Se han sentido aliados del equipo de gobierno de PP y Cs?

No, hemos apoyado medidas de la derecha y de la izquierda que han beneficiado a los alicantinos.

Alardean de haber forzado la aprobación de la oficialmente conocida como Ordenanza de Convivencia Cívica. ¿Como un partido que presume de defender la vida puede abogar por multar a los que menos tienen?

La Ordenanza de Convivencia Cívica es una ordenanza de convivencia cívica, no va contra la mendicidad ni contra la gente que duerme en la calle. Lo que regula esa ordenanza es que los ciudadanos podamos vivir en libertad y cívicamente. Sí que es cierto que hay un apartado en el cual se pueden sancionar algunas conductas de las personas que viven en la calle, pero no son las conductas que dice la izquierda. Lo que se pretende sancionar con esa ordenanza es a los mendigos que impiden el deambular de la gente, si están en la mitad de un portal o de la calle. Y no debemos olvidar que aparte de esa conducta, también se sanciona si se orina en la calle, si se defeca en fla calle, si se escupe en la calle, si la gente va sin camiseta por la calle en lugares que no puede ir, si se estropea el mobiliario urbano o si se ejerce la prostitución cerca de los centros de salud o de los centros educativos.

Para multar a las personas que ensucian la ciudad ya existe otra ordenanza... ¿Pero sabe que se han abierto expedientes a personas que pedían en la calle sin ninguna actitud coactiva?

Hay mafias que se dedican a traer a mendigos de otras poblaciones que se sienten coaccionados y que los dejan en zonas de la ciudad para mendigar.

¿Para luchar contra las mafias no está ya el Código Penal?

Mayoritariamente, esa gente, y lo sé de buena tinta, viene repartida en furgonetas y las dejan en determinadas zonas de la ciudad. A esa gente, si no les echas dinero, muchas veces te escupen, te insultan... Porque a mí me ha pasado en zonas de la ciudad y, sin ir más lejos, en Maisonnave.

Primer testimonio que nos llega de alguien que ha sufrido esas agresiones en Maisonnave...

Hay algún mendigo que se encuentra en la calle y está en esa zona que escupe e insulta. Y lo digo porque yo lo he sufrido.

Habla de una persona y le preguntaba por una ordenanza que afecta a todos los sinhogar…

Una persona o dos. Son mendigos que además crean suciedad a su alrededor.

"La Ordenanza de Convivencia Cívica no va contra la mendicidad, regula que los ciudadanos podamos vivir en libertad y cívicamente"

¿No habría que buscar una solución en lugar de multar?

Eso es un problema de asuntos sociales. También hay que tener en cuenta que hay algunos mendigos que no se dejan ayudar, no quieren vivir bajo normas…

Tal vez porque también sufren problemas mentales…

Entonces ya no es un problema de mendicidad, es un problema de salud mental. Habrá que ayudarlos, llevarlos a los centros y cuidarlos y no dejarlos abandonados. Nosotros queremos que esa gente salga de la mendicidad, que se adapten a la vida, que sean ciudadanos normales, que puedan vivir, que puedan encontrar un trabajo. Pero hay muchos de ellos que no quieren ser ayudados.

¿Qué debe hacer el Ayuntamiento para ayudarles?

Hay que hacer más centros sociales, tener viviendas dignas, darles cursos de civismo para poder formarse y poder trabajar, introducirlos en la sociedad...

"Las mujeres nos tenemos que sentir iguales, los hombres no dicen que no seamos iguales"

Ustedes también han sido determinantes en la aprobación de los presupuestos municipales. Para ello han exigido, principalmente, recortes en áreas sociales como Igualdad, Inmigración, Cooperación... ¿No había otras prioridades en la ciudad?

Es una prioridad porque ese dinero se debe destinar a otras cosas, como la educación, la vivienda, a esos mendigos que están en la calle. Consideramos que son unos chiringuitos y que hay que eliminarlos.

Ese dinero del que hablan también se destina para facilitar la integración de inmigrantes, ayudándoles por ejemplo con el idioma.

¿Y quiénes dan esas clases? La izquierda. Es una manera de adoctrinar a los que vienen de fuera.

¿Dar clases de español es adoctrinar?

Depende de cómo te den el español en esas clases...

También han obligado a reducir partidas en la Concejalía de Igualdad. ¿Creen que la sociedad ya es igualitaria?

Yo soy mujer y yo me considero que soy igual que cualquier hombre...

¿Y por qué cree que hay más paro entre las mujeres?

Eso es un problema de trabajo. En mi sector la mayoría eran hombres (abogados, jueces, fiscales…) y ahora la mayoría somos mujeres.

Y si hay igualdad, ¿por qué existe brecha salarial entre hombres y mujeres?

Dígame un sector.

Le digo datos oficiales: la brecha salarial de género en España es del 28,21%.

Mi hermana es una alta directiva de una multinacional y cobra exactamente igual que personas del mismo rango.

¿Y por qué considera que sólo el 21% de las directivas de las empresas del Ibex 35 son mujeres?

Pues porque no querrán acceder a esos puestos.

¿Y por qué? No será que existe un problema de igualdad...

Habrá que preguntárselo a las mujeres que no quieren acceder a esos puestos. Quien no se sienta igual, tiene un problema. Tengo las mismas oportunidades que un hombre. El problema es que nos tenemos que sentir iguales. Los hombres no dicen que nosotras no seamos iguales. En Castilla y León, donde nosotros estamos gobernando, se ha reducido el paro.

Se está reduciendo en toda España. Pero con todo, el femenino siempre es aún mayor…

Muchas veces es porque la propia mujer no quiere trabajar. Yo tengo amigas que no trabajan por decisión propia.

Si no se está en búsqueda activa de empleo no se forma parte de la lista de parados…

Ahí podríamos tener una pequeña dicotomía. Hay mujeres y hombres que están en las listas del paro porque les viene muy bien cobrar las prestaciones.

Que se acaban…

Luego viene el Ingreso Mínimo Vital, después...

Volviendo al 28M. En su programa apuestan por una ciudad «bonita, limpia, agradable, accesible y divertida». ¿Cómo la pretenden conseguir?

Queremos una ciudad en libertad. Queremos una ciudad bonita para atraer al turista y para que los ciudadanos que vivimos en Alicante podamos pasear libremente, que nuestros jardines estén cuidados, que no vayas andando por un parque y te encuentres un socavón. Nuestro modelo de ciudad se basa en la libertad, en las calles arregladas, con buena iluminación, con buena poda de árboles, con buenas infraestructuras y con una bajada de impuestos. Una ciudad en la que se pueda vivir. Que nuestros jóvenes tengan posibilidades reales de comprarse un piso, de encontrar un trabajo, de formar una familia. Esa es la ciudad que nosotros queremos y esa es la ciudad que los alicantinos quieren.

La limpieza es un elemento común en cualquier campaña electoral. ¿Qué proponen para que deje de ser un problema?

Pondríamos más contenedores, y que estuvieran adaptados también para las personas mayores o con problemas de movilidad. Pondríamos más papeleras porque no sabemos dónde están. Pondríamos más inspectores para controlar a la UTE y haríamos una poda acorde a los árboles para que no ensucien. Y habría que llevar a cabo campañas de concienciación ciudadana.

Hablan constantemente de seguridad. ¿Consideran que Alicante es una ciudad insegura?

Faltan policías locales, alrededor de 300, según la FEMP. La Policía Local de Alicante está abandonada por el Ayuntamiento. Los coches dan auténtico miedo, con más de 500.000 kilómetros. La inseguridad no está focalizada en la Zona Norte, está extendida por toda Alicante.

Pero la seguridad ciudadana es competencia de la Nacional...

Pero si hay policía local patrullando, se disuade a la gente. En Santa Cruz, por ejemplo, debería de haber una patrulla permanente. Ahí se ha llegado a apuñalar a cruceristas. Y también existe inseguridad en los jóvenes. Los niños tienen miedo. Yo tengo una hija y ella me lo dice. «Mamá, yo no voy segura por la calle por la noche». Hoy en día es impensable que dos niñas de 18 o 20 años vayan solas por la calle a las dos de la mañana.

Habla de niñas, no de niños. A lo mejor la sociedad no es tan igualitaria como decía antes…

Yo tengo sobrinos que han sido víctimas de robo de móviles… y en Playa de San Juan.

Hablaba del Casco Antiguo. ¿Qué soluciones proponen para las quejas vecinales por el ruido que les impide dormir prácticamente todas las noches, también en el Centro Tradicional?

La Policía tiene que disuadir las aglomeraciones. El pequeño hostelero se ocupa de la gente que está en su mesa, no se puede ocupar de la gente que está en una esquina fumando, bebiendo o riendo. Si hubiera policía en esa zona, que se paseara…

En Castaños hay furgonas todos los fines de semana…

Pero tienen que pasearse y multar. El que está sentado no genera ruido…

¿Seguro?

El ruido real lo generan las aglomeraciones.

¿Y que una calle esté repleta de terrazas no genera a su vez aglomeraciones?

Esos locales tienen sus licencias. Los hosteleros han conseguido esas licencias con unas normas y ahora no pueden cambiar las reglas del juego porque han invertido en un negocio.

¿Y qué plantean para los vecinos que sufren ese ruido?

¿Y qué hace el hostelero? ¿Cerrar? ¿Tiene que quitar su terraza cuando ha pagado sus impuestos, le han dado una licencia, ha invertido…? No hay que olvidar que el ocio también da mucho dinero.

¿Y no valoran reducir el número de mesas o los horarios?

¿Más todavía? Hay un horario de verano y otro de invierno. Si se reduce, habrá más paro.

¿Y qué hacemos con la Zona de Bajas Emisiones? Quieren reducir al máximo, mientras hablan de una ciudad más amable, por donde dé gusto pasear…

La ZBE no puede suponer una restricción de libertades porque afecta a 800 hectáreas, lo que supone 22 barrios. Nosotros no estamos en contra de peatonalizar ciertas zonas. Nos quieren impedir circular por parte de la ciudad con nuestros coches que han pasado la ITV… ¿y nos van a bajar el impuesto de circulación? La ZBE crea desigualdades entre los ciudadanos alicantinos, algunos tendrán que llevar a sus hijos, a sus personas mayores o incluso ir a trabajar en patinete o en bicicleta.

O en transporte público…

Que no funciona, y lo dice una asidua del autobús. Aquí no existe ese servicio público de calidad.

¿Y no habría que dedicar los esfuerzos a que mejore?

Aquí no existe, y como no existe nos tenemos que quedar con lo que tenemos.

¿Pero un político no cree que está para que las cosas mejoren y no para resignarse?

Habría que hacer más líneas, ampliar los horarios de los autobuses porque no es normal que a las 22:30 horas no puedas coger un autobús. Insisto, si tiene que haber ZBE que sea la mínima, porque la ley no marca ninguna extensión. Y si el gobierno municipal estuviera tan preocupado por el cambio climático, ¿qué han hecho con las melias? La ciudad de Alicante parece cemento, da igual por donde andes.

De todas las deudas históricas que arrastra esta ciudad, ¿qué prioridad se marca Vox?

Una prioridad es el Parque Central, es una demanda de la ciudadanía de hace muchos años. Sería un gran pulmón para la ciudad.

Y con la vista puesta en las urnas del 28M, ¿qué resultado firma Vox en Alicante?

Salimos a ganar. Y si no pudiéramos, quisiéramos entrar en el equipo de gobierno para desarrollar nuestras propuestas.

¿Qué exigencias podrían sobre la mesa al PP de Barcala para pactar un gobierno?

Reducir al mínimo la ZBE es una línea roja que no es negociable. Y una bajada de impuestos real, que beneficie al ciudadano y a los autónomos que son muy importantes.

¿Y cuál sería la primera medida que les gustaría tomar en ese hipotético gobierno, si los números les favorecen en las urnas?

Lo primero sería reunirnos con todos los consejos de la ciudad para saber exactamente qué es lo que quieren, porque necesitan ser escuchados.