Tras cuatro años en la oposición, Rafa Mas da el salto a encabezar la lista municipal de Compromís con el reto de que la izquierda sume para formar gobierno en Alicante. Asegura que se ha acabado el tiempo de Barcala, al que acusa de no tener modelo para la ciudad y de gobernar de espaldas a la ciudadanía.

¿Con qué balance de gestión considera que llega el bipartito de PP y Ciudadanos al 28M?

Nosotros entendemos que igual que empezó: con ruido y con presuntas corruptelas, sin olvidar a una concejala [Julia Llopis] que ha ejercido la violencia política contra los más vulnerables y que ha ido a su partido real [Vox]. Es un gobierno que ha colapsado, un gobierno vago, que no ha aprobado en tiempo y forma ningún presupuesto y que el año que más ha ejecutado no ha pasado de tres de cada diez euros. Porque además de vago ha sido negligente: no tener presupuestos este año supone poner en peligro fondos europeos, el pago de las nóminas del último trimestre y no reforzar servicios públicos. Y en el último pleno de este mandato, para salvar ayudas europeas, vimos que la izquierda está siendo responsable, que tiene un modelo de ciudad e ideas claras.

¿Y qué balance hace del trabajo de Compromís en la oposición?

De un aprobado decente. Hemos sido una oposición que ha fiscalizado cada movimiento de cualquier concejalía, pero también, a su vez, hemos sido propositivos. Nuestro programa electoral es el fruto de cuatro años de trabajo con la gente.

¿Qué le preocupa más de lo que ve en la ciudad?

El colapso social y medioambiental. Y lo digo serio y lo digo triste porque no estamos haciendo bien los deberes. La limpieza, por ejemplo, es la punta del iceberg. La gestión del residuo es muy importante porque el 75% de las emisiones de CO2 las causamos en las ciudades y no estamos abordando la descarbonización, pero tampoco luchamos contra la desigualdad generando oportunidades en todos los barrios. Hay algunos olvidados del todo.

Siempre se habla de la limpieza... ¿Cuáles son sus soluciones?

La primera es hacer un observatorio de servicios públicos, que nos dé datos porque necesitamos eficiencia en los resultados, y aquí entrarían las contratas. Específicamente sobre la limpieza hay que hacer una auditoría externa y retener la fianza de 13 millones de euros de la contrata de Enrique Ortiz porque entendemos que a día de hoy no se cumplen ninguno de los pliegos. También debemos analizar la nueva contrata que está pendiente de empezar, porque tendría que haber entrado en vigor el 1 de enero, pero parece que se retrasa incluso a septiembre. Y, por otro lado, queremos impulsar una ordenanza de transparencia para que la gente sepa cómo va el contrato, cómo son los pliegos, cómo va el presupuesto, el análisis de gestión, porque el observatorio nos dará datos... Da la sensación de que se invierte mucho dinero pero que no está funcionando.

Habla de Ortiz, como ya lo hizo en el mitin central de campaña, pero es el único de los socios de la contrata que no sigue en el próximo contrato. ¿Se acabó entonces el problema para ustedes?

No, porque es más de lo mismo.

Otra preocupación ciudadana es el mantenimiento de la ciudad. ¿Qué proponen para mejorarlo?

Barcala ha hecho cosas, faltaría más tras cinco años. Lo que pasa es que las cosas que ha hecho no han estado planificadas entre las concejalías, están mal ejecutadas y además no están consultadas con los vecinos. Es normal que seamos de las ciudades con más empresas a la fuga porque no hay ningún control.

La derecha habla de reforzar la seguridad. ¿Es un problema?

No creo que sea una ciudad insegura, pero falta que se cumplan las ordenanzas, desde limpieza, ocupación de vía público, ruido... ¿Y quién hace cumplir las ordenanzas? Los policías. Tenemos pocos, faltan 350 más, y que dispongan de recursos, que tienen chalecos caducados…

Para pocos avances, el Plan Edificant. Tampoco los ha habido con la Almadraba, el conservatorio… ¿Qué pasa con las infraestructuras educativas en Alicante?

La Generalitat tiene prevista una inversión de 50 millones de euros en la ciudad de Alicante, de los cuales la mitad están bloqueados por el Ayuntamiento. Tiene 13 millones de euros para los cinco colegios del Edificant, que el Ayuntamiento tiene en un cajón porque desde 2018 no ha licitado ninguna obra. Y luego tiene dos grandes proyectos, que es La Almadraba, cuya licencia se espera desde marzo para empezar, y el conservatorio, cuya licencia ha sido denegada por el Ayuntamiento porque dice que no puede ir en el Tossal, y a cambio ofrece el PAU 5, pero ese terreno es para equipamientos de enseñanza obligatoria. Si pones un conservatorio, se pierde suelo para colegios e institutos. Y todo esto se produce porque no ha actualizado el mapa de infraestructuras educativas, que es lo primero que tendría que hacer un concejal de Educación. Lo que no puede ser es que se haya actuado en el 40% de los colegios e institutos de la Comunidad, salvo en Alicante porque lo tienen todo bloqueado. Aquí ha existido un bloqueo hacia la pública y con un objetivo claro. No es mala gestión ni incapacidad, buscan el empobrecimiento de la pública para desviar alumnos a la concertada y privada.

Tampoco se ha avanzado en infraestructuras sociales, ni desde el Ayuntamiento ni desde la Generalitat en estos años, y eso que son muy reclamadas por los vecinos...

Las obras que competen al Plan Convivint ya están licitadas por la Generalitat, que son el Centro de Día de Mayores de Campoamor y el Centro Comunitario de Altozano. Lo que está pidiendo la Generalitat al Ayuntamiento es suelo para hacer un centro de día necesario en Benalúa o un centro juvenil en Colonia Requena. Otros concejales de Acción Social se matan por estar en el Plan Convivint. Aquí es todo lo contrario: tiene que venir el director general y preguntar a Alicante si de verdad no quiere más infraestructuras.

¿Cómo cree que se puede seguir luchando contra la brecha social que ustedes mismos dicen que está aumentando en Alicante?

La brecha social se combate desde lo público, con inversiones públicas. Nuestro modelo busca la ciudad de los 15 minutos, donde el ritmo lo marquen las personas y no al revés, como sucede ahora. Una ciudad en la que en 15 minutos andando se disponga de servicios públicos de calidad. Y es posible hacerlo.

Hablando de lo social, ¿qué harán con la ordenanza contra la mendicidad? Han dicho que la derogarán, aunque buena parte del articulado sale de la FEMP...

Nosotros siempre hemos considerado eliminar los aspectos más lesivos de esa ordenanza y revisarla. No se puede permitir que esta ciudad multe a las personas por estar en la extrema pobreza.

¿Cómo se puede trabajar con la gente que vive en la calle?

Luchando contra la pobreza, no escondiéndola. Y se lucha contra la pobreza con servicios públicos integrados. Hay que reclamar a la Generalitat la ampliación del CIBE y un centro de patología dual, porque ahora mismo no lo hay en Alicante.

Habla de su modelo de ciudad sin hacer alusión al famoso Plan Ciudad que ustedes tanto reivindicaron desde el tripartito.

El Plan Ciudad ha derivado en la Agenda 2030, la Agenda Urbana. Eso ya se ha aprobado y nos compromete ante la Generalitat, con el Gobierno de España y con Europa.

Ya hay Agenda 2030, pero no se conocen detalles de la Zona de Bajas Emisiones. ¿Cuál es la apuesta de Compromís en este asunto?

Tiene que ser una oportunidad para mejorar el aire, la movilidad y el comercio y para atraer economía... Es una oportunidad y no una amenaza, que es como se presenta ahora porque nadie conoce la idea del Ayuntamiento de Alicante. Tenemos cabreados a vecinos, a comerciantes, a hosteleros y a hoteleros por esa incertidumbre.

Insisto. ¿Cuál es su propuesta?

No se puede aplicar una ZBE de golpe, hay que empezar construyendo los siete aparcamientos disuasorios que corresponden a la ciudad, que tendrían que estar conectados de forma gratuita para los vecinos. Y luego también hay que garantizar el transporte mediante otro tipo de alternativas, como los carriles bici y las peatonalizaciones, junto a campañas previas de sensibilización y de concienciación. Hay que ir poco a poco, convenciendo a los ciudadanos de que va a ser bueno, porque lo es, tanto para vecinos como para los comerciantes.

Se refiere a peatonalizar. Pero, ¿qué zonas le gustaría que siguieran el ejemplo de Constitución?

Tenemos que hablar con los vecinos de Poeta Quintana, porque sería una de esas calles a peatonalizar. Las calles que se tienen que peatonalizar deben ser caminos hacia algún lugar, hacia el mercado, hacia un eje importante como las Cigarreras, por ejemplo. Nuestro modelo de peatonalización siempre está basado en grandes manzanas.

¿Y qué pasaría con los coches?

Planteamos aparcamientos reservados para vecinos, alquilando plazas a precios beneficiosos o incluso con una concesión a ochenta años. Esto lo queremos trasladar por ejemplo a los bajos del ADDA.

La ZBE es un proyecto de los que deben transformar ciudades, como el Parque Central... ¿Algún día cree que será una realidad?

La modificación urbanística, como primer paso, se ha aprobado gracias a la izquierda.

Bueno, salió adelante por unanimidad… Pero, ¿cree que será algún día una realidad?

El Parque Central se hará, y se hará como los vecinos lo plantean, con un gobierno progresista, con nosotros en el gobierno. Joan Ribó, el alcalde de València, lleva ya hecho el 40% de su Parque Central. El de Alicante lo haremos nosotros, y con agilidad, porque es una deuda pendiente. Barcala ha demostrado en cinco años que no tiene modelo de ciudad. Ahora en campaña está proponiendo lo mismo que hace cuatro años. A mí me parece hasta bochornoso. Me da vergüenza. No tiene ni idea hacia adónde vamos.

Otra promesa de Barcala es seguir bajando impuestos… ¿Cuál es el modelo fiscal de su coalición?

Progresivo, justo y verde. Queremos que pague más IBI el que más tenga para así bonificar a las familias vulnerables, monoparentales y numerosas. La bajada lineal es una estafa. Y queremos una fiscalidad verde, donde quien contamine mucho pague más y quien haga bien las cosas incluso que no pague nada.

Tras la experiencia del tripartito de izquierdas, ¿creen que han recuperado la credibilidad?

Los partidos hemos aprendido de los errores. En las grandes decisiones de este Ayuntamiento, como el bipartito de PP y Cs no tenía mayoría absoluta, ha sido la izquierda la que ha puesto sus votos, demostrando voluntad de llegar a acuerdos.

¿Qué resultado firman el 28M?

Sumar 15 entre la izquierda.

¿Ve pulso de cambio?

Cada día que pasa, más. La gente viaja y ve cómo las ciudades están transformando y aquí seguimos en el Alicante de los años 80.

¿Cuál sería la primera medida de su gobierno si los alicantinos apuestan por el cambio?

Redactar unos presupuestos. Seguimos sin ellos a mediados de año.