Acaba de cumplir cuarenta años, aunque Rafa Mas Muñoz (Alicante, 1983) admite que le queda mucho de aquel niño soñador, divertido e incluso fantasioso. «Me conformaba con cualquier cosa para jugar», asegura el alcaldable de Compromís en Alicante, que elige las Cigarreras para la entrevista de campaña con INFORMACIÓN. Ahí, en lo que fue aquella fábrica de tabacos, en aquel poyete de la entrada que aún se conserva, perduran recuerdos de su infancia, de cuando iba con su padre a recoger a su madre a la salida del trabajo. Era cigarrera. «Todo eso me marcó mucho. Cuando llegábamos a casa, me contaba cosas del día a día, y de ahí me quedó que si hacemos comunidad, si estamos organizados, conseguimos avances e incluso no lo podemos pasar bien», explica Mas, quien fue forjando sin querer un espíritu sindicalista que años más tarde le llevó a ser presidente del comité de empresa de Cruz Roja en Alicante, además de secretario provincial de Organización de la Federación de Servicios de CC OO.

Mas asegura que es trabajador, y lo confirma su entorno. También tiene capacidad de movilizar a gente. «Me gusta crear, compartir, proponer, reflexionar, discutir, pero siempre con un fin», apunta. «Las ciudades se están transformando y en Alicante seguimos en los años 80» Su formación arrancó en Josefinas, para luego continuar en el IES Jorge Juan y en el Figueras Pacheco, donde estudió el Grado de Técnico Superior en Integración Social. También empezó, aunque no terminó, Trabajo Social. Y ahora, a ratos, se forma para lo que dice que es su profesión frustrada, por el momento: Relaciones Laborales. Empezó en el mercado laboral muy joven, y en estos años asegura que ha trabajado de casi todo. Destaca su primer trabajo, con enfermos de VIH, y también sus años con refugiados. Además de su labor en Cruz Roja, también estuvo antes en Cáritas y Proyecto Lázaro. En política empezó su andadura como militante socialista, antes de pasar a Iniciativa, una de las patas de Compromís. «Para mí son herramientas para transformar la ciudad», explica Mas, quien dedica el tiempo libre a su pareja y a su familia, aunque es menos del que le gustaría y del que le reclaman. Le gusta el deporte y la naturaleza, aunque por encima de todo su pasión es la gente. «Soy muy social, como mi padre y mi hermana», añade. Vive donde nació, en Plaza América, justo encima de una barraca. «Se puede decir que nací en una barraca. Ahí estuve desde pequeño en el carro. Luego me apunté a Campoamor Norte y ahora, tras un parón de veinte años, estoy en Sagrada Familia», prosigue Mas, quien dice ser «un chico de barrio, al que le gusta hablar con sus vecinos, ir al pequeño comercio...». El 28M encabezará la papeleta electoral de Compromís, tras cuatro años como concejal marcados por su intensidad en los plenos, que le ha ocasionado más de un apercibimiento, y sus duros choques con la edil de Acción Social, Julia Llopis.