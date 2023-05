Superado el ecuador de la campaña electoral del 28M, la alcaldable socialista en Alicante, Ana Barceló, ha decidido pasar al ataque contra su principal rival en la carrera hacia la Alcaldía, el popular Luis Barcala. Lo hizo, eso sí, en una atención a medios, en la que acusó al alcalde de hacer «trilerismo político». Y todo por cuestiones pendientes, como el informe de liquidación del Presupuesto, donde se debe reflejar la ejecución. Unos datos que el bipartito conoce desde hace un mes y que no ha hecho públicos, se supone que porque no son los deseables a las puertas de unas elecciones.

Barceló también arremetió contra el popular por ocultar el supuesto informe técnico municipal que debería avalar el uso partidista de las farolas, donde tanto Barcala como posteriormente el aspirante popular a la Generalitat, Carlos Mazón, han colocado decenas de banderolas en las principales calles de la ciudad. «Llegamos al ecuador de la campaña electoral y seguimos esperando respuestas del candidato del PP, que está escondido. Barcala mantiene oculta la liquidación de 2022 porque le da vergüenza admitir que no ha sido capaz de ejecutar los proyectos que necesita la ciudad. Utiliza la institución para impedir que el resto de los partidos puedan colocar publicidad electoral en las farolas públicas y no explica cómo ha contratado el PP esos soportes ni cómo se han pagado», señaló Barceló, quien añadió: «Su trilerismo llega hasta el punto de que utiliza el Ayuntamiento para obstaculizar la investigación judicial por los polémicos contratos que han obligado a dimitir al edil Manuel Jiménez. Barcala tiene que dar la cara, ya está bien de esconderse mientras mantiene sucia y abandonada la ciudad de Alicante».

Respecto a las banderolas, los socialistas han presentado un recurso a la decisión de la Junta Electoral provincial, que dio la razón a Barcala tras el revés de la Junta Electoral de zona, que había obligado a retirar las banderolas. «Nos han quitado la razón alegando que nos habían ofrecido el espacio en abril, pero eso es falso. A nosotros nos dicen que está el espacio disponible el 12 de mayo, cuando preguntamos tras ver que había decenas de banderolas de Barcala en las calles de Alicante, aunque ese espacio no se había ofrecido como espacio electoral», lamentó Barceló, quien también criticó que el Ayuntamiento de Alicante no haya enviado en tiempo y forma la documentación requerida por la jueza que investiga el supuesto troceo de contratos, que forzó la dimisión de Manuel Jiménez y que no formase finalmente parte de la lista electoral. «Es muy grave que la jueza haya acusado al Ayuntamiento que dirige Barcala de bloquear la investigación judicial», añadió Barceló, quien aseguró que percibe pulsión de cambio en la ciudad a apenas unos días de las elecciones.

En esta recta final, los socialistas pretenden seguir con la campaña a pie de calle, sin actos multitudinarios, más allá del cierre de campaña, en el que esperan la participación de Ximo Puig.