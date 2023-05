Manolo Copé lidera la coalición formada por EU, Podemos, ERC y Alianza Verde, que pretende regresar al Ayuntamiento tras la etapa del tripartito. Apuesta por poner orden en los apartamentos turísticos, por priorizar la rehabilitación de viviendas y por un transporte gratuito para fomentar una ciudad más sostenible.

¿Qué valoración hace del mandato municipal? ¿Con qué escenario se llega a elecciones?

Voy a empezar por lo cercano. Bajo de mi casa y veo mis calles del barrio de Los Ángeles muy sucias; acompaño a los peques al colegio y veo el muro perimetral que llevamos cinco años esperando que se arregle, que es otra de las promesas incumplidas de Barcala. Y luego encamino mis pasos hacia Elche, que es donde estoy trabajando, y sin querer las comparaciones son odiosas. Allí ves una ciudad que es mucho más amable, que está más limpia, con unos servicios que están más descentralizados... Y me preocupa que la corrupción haya vuelto al Ayuntamiento, porque esa es la marca del Partido Popular. La ciudad está peor que hace cuatro años porque se ha incrementado la desigualdad. Lo de la zona sur es también digno de estudio y de una valoración seria y serena. Luego está la zona centro y los cabreos que tienen comerciantes, hosteleros, además de la gente que está viviendo ahí por el ruido. Y por último, no ha habido avances en ninguno de los grandes temas de la ciudad.

Habla de limpieza. ¿Qué soluciones propone su coalición?

Aunque las comparaciones son odiosas, el gasto que tiene la ciudad de Elche es un pelín más alto que el nuestro, y la gestión allí de la limpieza no tiene nada que ver. Por tanto, está fallando la contrata, las condiciones en las que se ejecuta esa contrata. Hay mecanismos para que se cumpla ese pliego, pero el Ayuntamiento está mirando para otro lado sobre la presión que puede ejercer hacia la contrata. Tenemos las manos atadas porque la nueva contrata está adjudicada para varios años. Por lo tanto, lo que tenemos que intentar es que las condiciones se cumplan. No puede ser que hace cuatro años fuéramos la segunda ciudad más sucia de España y después de cuatro años sigamos siendo la segunda ciudad más sucia de España. No ha habido ningún avance. Y en el horizonte de nuestras formaciones siempre ha estado el tema de la municipalización de servicios, pero no por un afán de control, sino porque el servicio mejore.

En su balance, también se refería a la brecha social. ¿Cómo se puede coser la ciudad?

El tema de la desigualdad entre barrios toca muchos elementos, no solamente la vivienda y los servicios sociales o la educación. El tema de la desigualdad supone que cada alicantino debe estar orgulloso de vivir en su barrio y yo creo que en ese sentido hay muchos barrios de esta ciudad que no se sienten orgullosos ahora mismo. Hacemos nuestra la reivindicación de la Plataforma contra la Pobreza que lleva 25 años reclamando un Plan de Inclusión que sea efectivo. El Ayuntamiento, con el Plan de Inclusión que ahora mismo supuestamente tiene, lo único que ha hecho ha sido coger las medidas que ya estaban haciendo, poner las juntas y además sin dotarlas de presupuesto.

En ese aspecto resulta clave la vivienda. En este mandato, ni Ayuntamiento ni Generalitat han construido ninguna vivienda pública en Alicante.

Se acaba de aprobar una ley de vivienda, que va a tener una serie de consecuencias a nivel tanto autonómico como a nivel municipal. Pongo esos marcos porque son importantes. Tenemos un Patronato de la Vivienda que entendemos que está bastante desaprovechado para lo que podría generar. Incrementar el parque público de vivienda es algo que tiene que ser compartido junto con la conselleria y el gobierno estatal. Tiene que haber inversiones en esta ciudad que vayan priorizando una construcción de vivienda pública que también lleva paralizada muchísimos años en esta ciudad.

El balance no es el mejor...

La Generalitat ha adquirido 1300 viviendas públicas.

Insisto. Ni una vivienda pública construida este mandato.

Hay que ver cuáles son las prioridades y tenemos muchos barrios de esta ciudad que se están cayendo.

"Hay que hacer una intervención decidida sobre las viviendas de alquiler turístico para poner orden en Alicante"

¿Y cuáles son las prioridades?

La rehabilitación de las zonas donde está viviendo ya la gente. Tenemos infraviviendas en esta ciudad por lo que es prioritario que la conselleria siga interviniendo en los barrios que están más degradados para que no se vuelvan a grabar películas como si Alicante fuera Afganistán. Y hay que poner ciertos topes también a lo que son los precios de los alquileres. Necesitamos ver qué está pasando con los apartamentos turísticos, que están copando toda la zona centro, incluso algunos barrios y los están gentrificando, como Carolinas.

¿Y qué hay que hacer?

Hay mucha vivienda vacía, sobre todo de grandes tenedores. Nosotros no vamos a perseguir a nadie, tampoco a los grandes tenedores de vivienda vacía. Pero sí queremos intentar que los grandes tenedores de viviendas puedan poner en alquiler sus viviendas con un incentivo desde la Administración. Nosotros no queremos expropiar nada, que se quede todo el mundo tranquilo.

¿Qué plantean con las licencias de apartamentos turísticos?

Habría que regularlas. Esta ciudad tiene su complejidad porque es turística, eso no hay que discutirlo, pero la cuestión es cómo regulamos ese tema. Hay que hacer una intervención decidida desde la política municipal para poner orden, y que así los vecinos puedan convivir con la gente que viene a visitarnos.

Y para finalizar con la vivienda... ¿Qué proponen para los sintecho? Ya han dicho que derogarán la ordenanza con la mendicidad. Pero, ¿íntegra?

No, completa, no. Hay que derogar los aspectos más lesivos, los que multan a las personas más vulneradas, como la gente sin hogar, las mujeres en situación de prostitución. Una administración tiene que ser el escudo de la gente, no el martillo contra los más vulnerables.

"Los mimbres de un gobierno de izquierdas que hay Son otros. tengo una relación personal con Ana Barceló y con Rafa Mas, v eso lo facilita"

¿Y qué herramientas proponen para ayudar a esas personas?

En esta ciudad hay una plataforma de red de atención de las entidades que trabajan con las personas sin hogar. ¿Se les está escuchando por parte del Ayuntamiento? Yo sé que no. Cuando no se escucha a las entidades que en el día a día están acompañando a estas personas, empezamos mal. Las entidades tienen un prestigio reconocido y tienen propuestas. Tenemos que ver qué está pasando con el CAI, con instalaciones que están dejando mucho que desear. Y luego, por otro lado, hablamos de un centro de baja exigencia, porque entendemos que las personas que están en situación de exclusión muchas veces no pueden adaptarse a las normas que se imponen en estos centros y por tanto hay experiencias de otras muchas ciudades. Lo que no puede ser es que la gente esté ahora en los montes. Estamos consintiendo que se estén vulnerando los derechos humanos de las personas y no pasa nada. Son temas de derechos humanos, no de ideología.

¿Y con la zona de bajas emisiones, qué hará Unidas por Alicante si gobierna esta ciudad?

Apostamos por un transporte público con más frecuencias, con horarios más amplios para que la gente pueda disfrutar de esa zona sin necesidad de tener que coger su coche. Y no es cierto lo que algunos dicen que nadie va a poder coger el coche, que se vaya a cerrar el comercio y la hostelería. La gente va a poder disfrutar, y para ello nosotros tenemos en el horizonte la gratuidad del transporte público municipal.

¿Y es viable económicamente?

Supondrían nueve millones de euros al año de incremento de gasto. Hay líneas de crédito de la Unión Europea que son exclusivas para este tema y también hay líneas de ayudas de la conselleria. Y, por supuesto, tenemos 122 millones en el banco. Creo que este ruido que hay constantemente con este tema favorece a quien favorece.

Hablando del ruido. ¿Cómo plantean abordar la situación en la zona centro de Alicante?

Que se cumpla las resoluciones judiciales y volver a escuchar a los vecinos. E igual que con el tema del turismo, hay que regular. Esto puede suponer conflicto, como le pasó a nuestro compañero Miguel Ángel Pavón. Pero, en este sentido, la política no puede ser aséptica.

Con Pavón no mejoró...

Hubo poco tiempo... Hay que sentarse con los empresarios de la hostelería, que muchas veces se están convirtiendo en un lobby que está siendo favorecido por el gobierno municipal, y hay que hablar para compatibilizar sus intereses con los de la ciudadanía. Yo, ya por mi edad, voy al Barrio lo justo, pero cuando voy me avergüenza la situación de ruido, de insalubridad y de suciedad que hay. Una ciudad que se precie de ser turística tiene que tener un centro de la ciudad por el que sea agradable pasear, que no se tenga constantemente que ir sorteando veladores... Tomar decisiones generan conflictos, evidentemente, pero los políticos tiene que solucionar los conflictos y en este sentido hay que posicionarse a favor de los vecinos que llevan sufriendo esta situación mucho tiempo. ¿El cómo? Creo que no es bueno imponer nada.

"Es prioritaria la rehabilitación de las zonas donde está viviendo va la gente. Hav que invertir para que no se vuelvan a grabar películas como si Alicante fuera Afganistán"

Con el tripartito tampoco hubo avances con el PGOU ni el Parque Central, una situación que no ha cambiado en exceso este mandato... ¿Por qué el próximo mandato sí que será el de los cambios?

Yo no sé si se va a aprobar el Plan General en cuatro años. No lo voy a plantear como una promesa, porque entramos en una dinámica que cansa a la ciudadanía. Ese es el plan que tienen que canalizar y capitalizar el desarrollo de la ciudad. Y, por tanto, tenemos que hacer un buen trabajo de diagnóstico, de escucha de nuevo de la ciudadanía, para ver cuál es el modelo de ciudad que queremos para dentro de diez años.

Usted da por hecho que la izquierda volverá al Ayuntamiento. Pero, ¿será para aguantar al menos todo el mandato?

Estoy convencido de que sí.

¿Han aprendido?

Los mimbres que hay ahora son otros. Yo tengo una relación personal antes de estar en política con Ana Barceló y con Rafa Mas, y esa relación también facilita las relaciones políticas, aunque seguro que tendremos nuestras diferencias lógicamente. Pedimos a la ciudadanía nos dé la oportunidad porque creo que estamos preparados para gobernar. Lo digo con humildad, pero también con mucho convencimiento.

¿Qué resultado firmaría?

Quince de la izquierda contra catorce de la derecha. Recuerdo las espantadas de Barcala en esta campaña electoral. Se nota que existe cierto nerviosismo e inseguridades.

¿Cuál será la primera medida?

Hay dos prioridades que están habladas con el PSOE y Compromís: la derogación de los aspectos más lesivos de la ordenanza y la aprobación del presupuesto.