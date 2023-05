¿Nota pulsión de cambio en la ciudadana a días del 28M?

Sí, la noto. Cuando haces una campaña de proximidad, como la nuestra, el contacto con la gente te permite recoger esas sensaciones. La gente está ilusionada, con ganas, quiere cambio.

¿Cómo llega Alicante al 28M tras cuatro años de bipartito?

No se ha sabido fijar el rumbo que necesita. Han sido cuatro años donde no se han aprovechado las oportunidades. Es un gobierno y un alcalde que no han tenido ambición para situar a Alicante en una posición estratégica.

¿Por qué cree que éste es el momento de la izquierda?

La gente quiere salir de la parálisis, los ciudadanos tienen muchas ideas, quieren cambiar las cosas. Las personas están agotadas de un ayuntamiento y de un alcalde que no han sabido dar respuestas. La gente quiere vivienda, empleo, que se resuelvan las cuestiones cotidianas, como la limpieza, que para la gente es esencial. Si tuviéramos una ciudad limpia, sería bueno para el alicantino y para el turismo. Porque si algo ha hecho este gobierno es igualar a todos los barrios en la falta de limpieza y de mantenimiento.