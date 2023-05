No hubo champán en la sede de Vox en Alicante, aunque todos se mostraron felices por los resultados obtenidos. La alegría estuvo contenida desde que se inició el recuento de votos y el balance final les ha otorgado cuatro concejales, el doble que en las anteriores elecciones. La número uno de Vox por Alicante, Carmen Robledillo, ha valorado los resultados que sitúan a Vox como tercera fuerza política en el Consistorio alicantino y asegura sentir una «felicidad absoluta. Hemos doblado el número de representantes en el Ayuntamiento y lo que tienen que tener claro todos nuestros votantes es que cada uno de los votos de ellos los vamos a pelear con uñas y dientes y que nuestras políticas se van a poner encima de la mesa y no les vamos a defraudar».

Robledillo no ha querido pronunciarse sobre la posibilidad de que Luis Barcala prescinda de Vox para gobernar esta nueva legislatura al tener mayoría suficiente para hacerlo, aunque no sea absoluta. «Lo que considere Barcala se lo tendrán que preguntar a él. Nosotros estamos muy contentos con los resultados y vamos a pelear cada uno de los votos de los alicantinos que han confiado en nosotros», ha indicado la que será nueva edil de Vox. Robledilllo ha reiterado que no van a defraudar a sus votantes y que intentaran defender «todas nuestras políticas».

La concejala electa por Vox descarta que sea una victoria agridulce ante la posibilidad de que el PP decida gobernar sin pactar con su formación. «No es agridulce. Podría haber sido mucho mejor, pero nosotros vamos pasito a pasito. Roma no se hizo en un día y lo importante es sumar en todas las elecciones. En este caso lo hemos demostrado y somos la tercera fuerza política del Ayuntamiento».

Robledillo se suma a la filosofía del «partido a partido» del Cholo Simeone en el Atlético de Madrid y aventura que en Vox «sumamos poco a poco, este año han sido cuatro concejales y esperemos que en las próximas elecciones podamos duplicarlo». Para ello, considera que deben ir «asentando nuestras políticas y que la gente sepa cuáles son y cual es nuestro objetivo».

Noche electoral

Carmen Robledillo ha seguido la noche electoral en la sede de Vox junto a otros compañeros de candidatura, entre ellos Óscar Castillo y Juan Utrera, también elegidos como concejales. El cuarto edil de Vox, Mario Ortolá, abandonó la sede al cerrarse las mesas electorales para participar en programas de televisión sobre los comicios y con posterioridad se sumó a la celebración organizada en un bar del barrio de Los Ángeles, donde los nuevos concejales y diputados se han reunido con otros miembros de Vox.

La número 5 de la candidatura por Alicante, Irene Lisarte, se ha quedado con la miel en los labios. Durante el recuento Vox estuvo consiguiendo ese quinto concejal pero finalmente se quedaron con cuatro en el recuento definitivo.

La candidata por Alicante a las Cortes Valenciana, Ana Vega, también ha seguido el recuento de votos desde la sede alicantina de Vox y antes de que se conocieran los datos finales señaló que «somos importantes y Alicante necesita un cambio político».

Vega ha señalado que «nosotros estamos aquí para revertir todas las políticas sectarias de la izquierda» y ha declarado respecto a un posible pacto con Barcala que «Vox no tiene miedo a nadie».

Además de Ana Vega, también han acudido a la sede otros candidatos a las Cortes como Miguel Pascual, María Teresa Ramírez y Julia Llopis, la exedil del Partido Popular. El diputado nacional Eduardo Ruiz tampoco ha faltado a la cita en la sede alicantina de Vox, donde todos han considerado un éxito los resultados logrados tanto en Alicante como en el resto de la provincia, donde cuadruplican los concejales en las corporaciones municipales.