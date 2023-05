El impuesto turístico abrió un abismo pero Compromís no piensa renunciar. La cabeza de lista de la formación nacionalista por Alicante a Les Corts, Aitana Mas, ha defendido este miércoles en Benidorm, y ante la patronal turística Hosbec, la polémica tasa implantada en la Comunidad Valenciana por el gobierno del Botànic para gravar a este sector y que, no obstante, no aplicará prácticamente ningún municipio.

Mas se ha reunido en la sede del Instituto Valenciano de Tecnologías Turísticas, Invattur, con el presidente de la Asociación Empresarial de Hostelería de la Comunidad Valenciana, Fede Fuster, y otros miembros de su junta directiva, así como con representantes de Adestic, el Clúster de Empresas Innovadoras para el Turismo de la Comunidad, para presentarles parte del programa de turismo de Compromís y la filosofía que la coalición pretende implementar a la política turística en la próxima legislatura si repiten al frente de la Generalitat. Dos posturas frente a la tasa turística: de pedirla para las Fallas a querer eliminarla En este encuentro, la también vicepresidenta del Consell, ha abordado algunos de los temas de los que los nacionalistas han hecho bandera en los últimos años. Entre ellos, la propia tasa turística, pero también otras cuestiones como la precariedad laboral que, a su juicio, genera este sector; la necesidad de poner coto al alquiler vacacional o la lucha contra la economía sumergida. “El turismo es un motor económico en la Comunidad Valenciana y en España muy profesionalizado, pero que necesita abordar también los contextos de situaciones de precariedad laboral que genera. Por ello hay que premiar a aquellas empresas que no solo piensan en el turista, sino en las condiciones de trabajo de su personal”, ha señalado tras las reuniones Aitana Mas. Universidad, alcaldes y empresarios turísticos cierran filas contra la tasa y advierten de que pone en la diana a Benidorm Además, ha manifestado que “con humildad y decisión, trabajaremos para que toda la política turística de la Generalitat mejore la calidad de vida de las personas, sea equilibrada y tenga en cuenta condiciones sobrevenidas con el cambio climático. Tenemos que hablar qué tipo de turismo queremos tener en 15 años entre el sector -que es muy diverso-, la sociedad y la Administración. Un modelo que genere conocimiento y no precariedad”, ha explicado Mas. La candidata por Alicante en las autonómicas del próximo 28 de mayo, ha reconocido que a su formación le "gusta mucho la ley de Turismo impulsada desde las Islas Baleares”, tras lo cual ha afirmado que la coalición pretende que las ayudas al sector turístico tengan como prioridad a aquellas empresas que ofrezcan mejores condiciones laborales a sus trabajadores. “Y estableceremos”, ha añadido, “una metodología de prevención de accidentes laborales para el sector de la hostelería y las camareras de piso, fijando un número de habitaciones máximas por jornada, descansos mínimos, necesidades personales, riesgos y medidas de control”. Otras perspectivas del turismo “Desde Compromís entendemos que el turismo tiene que ir más allá del rédito económico y necesita de más perspectivas dada la transversalidad del sector. Por eso crearemos un Sistema de Indicadores Turísticos para evaluar los impactos medioambientales, culturales y sociales del turismo al tiempo que incluiremos la voz de los vecinos y vecinas en la gobernanza turística. Hay que construir mecanismos de escucha y participación ciudadana para conocer la percepción y el impacto del turismo”, ha considerado la candidata crevillentina. En este marco, Mas ha defendido la intención de continuar promoviendo el Impuesto Valenciano de Estancias Turísticas, el nombre que le han dado a la tasa, "a imagen otros países europeos y que el turista colabore también con los gastos que genera y no sea una carga que asume solo el vecindario". La tasa turística que entrará en vigor en diciembre de 2023 incluye también a los cruceristas Frente a las distancias que le separan con Hosbec en relación a la tasa, Mas ha coincidido con la patronal hotelera en la necesidad de aumentar las inspecciones sobre el mercado no reglado, empresas que no firman los convenios laborales y los pisos turísticos ilegales que se sirven de la economía sumergida. Así mismo, ambas partes han insistido en la necesidad de hacer fuerza ante el Gobierno del Estado en materia de inversión en infraestructuras, concretamente en materia ferroviaria y aeroportuaria. Diversificar e innovar Por otro lado, durante su reunión con las empresas tecnológicas, Mas ha afirmado: “Valoramos muchísimo el trabajo que hacen asociaciones como Adestic, que aglutina conocimiento y recursos tecnológicos raíz de las sinergias creadas entre las empresas que conforman la asociación. Hay que apoyar a este tipo de clústers y buscar formas de adecuar la oferta formativa pública también en las necesidades de la parte tecnológica del sector”. También ha presentado a la asociación la apuesta de Compromís para modernizar la Red de Centros de Turismo (CdT) y convertirla en referencia para las empresas del sector en formación tecnológica, según han explicado desde esta coalición.