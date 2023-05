"Se ha hurtado de forma grave el derecho de los electores a ejercitar el voto, perjudicando de forma grave a la formación política a la que represento". El Partido Popular de la provincia de Alicante ha denunciado ante la Junta Electoral Provincial un presunto delito electoral que, a su juicio, habrían cometido la Oficina del Censo Electoral y Correos en contra de la candidatura de los populares en el Ayuntamiento de Benidorm, que encabeza Toni Pérez.

Así lo han denunciado por medio de un escrito donde solicitan a la Junta Electoral de Alicante que "requiera a la Oficina del Censo Electoral y a Correos, para que solucione y subsane las irregularidades denunciadas, y eleve esta denuncia a la Fiscalía, por un delito electoral, con el fin de iniciar diligencias oportunas y averiguación de los responsables de tan graves hechos".

El escrito está firmado por el representante electoral del PP en la provincia y concejal de Benidorm, José Ramón González de Zárate, y se presentó ante la Junta Electoral Provincial el pasado 16 de mayo.

En él, los populares exponen haber tenido conocimiento "a través de denuncias y reclamaciones de personas que han solicitado el voto por correo" que en el sobre que han recibido de Correos para poder ejercer su derecho al voto mediante esta opción "no se acompaña la papeleta de votación a la candidatura municipal del Partido Popular al Ayuntamiento de Benidorm para las elecciones municipales de 2023" y sí las del resto de opciones políticas. Y, aunque no han podido cuantificar cuánta gente se habría visto afectada, sí aseguran que han tenido conocimiento de "muchos casos, demasiados", por lo que consideran que no se trata de un "error puntual o aislado".

Por contra, aseguran que para las elecciones autonómicas que se celebrarán el mismo día sí se adjuntan las papeletas de todas las formaciones que concurren el próximo 28 de mayo, incluida la del propio Partido Popular.

Por este motivo, desde el PP exponen que tanto la Oficina del Censo Electoral como Correos habrían "infringido el art. 73. 2 de la L.O.R.E.G" que, tal y como recogen en su denuncia, establece: "La Oficina del Censo Electoral remitirá por correo certificado al elector, a partir del trigésimo cuarto día posterior a la convocatoria y antes del sexto día anterior al de la votación, al domicilio por él indicado o, en su defecto, al que figure en el censo, las papeletas y los sobres electorales, junto con el certificado mencionado en el párrafo anterior, y un sobre en el que figurará la dirección de la Mesa donde le corresponda votar. Con los anteriores documentos se adjuntará una hoja explicativa.”

El representante provincial del Partido Popular lamenta que la candidatura del PP de Benidorm, de la que él mismo forma parte como número 3 de Toni Pérez, se haya visto envuelta en este asunto que, según afirma, les "perjudica gravemente", y que, a su vez, muchos ciudadanos "se hayan visto lesionados en la posibilidad de ejercer" su derecho al voto debido a la omisión de las papeletas.

"Exigimos que se investiguen los hechos y se depuren responsabilidades", ha manifestado González de Zárate, que a su vez ha hecho un llamamiento a los ciudadanos que han solicitado el voto por correo para que comprueben el sobre que han recibido: "La gente que está en Benidorm, puede pasar por la sede para solicitarlo pero, ¿y quienes están fuera?", lamenta el político.

Por eso, exigen que se vuelva a remitir una nueva remesa a todos los ciudadanos que han solicitado el voto por correo donde se incluyan correctamente todas las papeletas de todos los partidos que concurren a las municipales y autonómicas del 28-M.