Nuevas irregularidades en el voto por correo. La Junta Electoral Provincial de Alicante (JEP) ha remitido a la Fiscalía de la Audiencia Provincial la denuncia presentada por el Partido Popular por la exclusión de las papeletas de la candidatura municipal del PP de Benidorm de los sobres que la Oficina del Censo Electoral ha remitido a los ciudadanos que han solicitado el voto por correo para los comicios del próximo domingo.

Así se recoge en una resolución fechada este mismo jueves por la secretaria de la Junta Electoral Provincial de Alicante, que comunica el traslado de los hechos a la Fiscalía "a los efectos procedentes", así como a la Oficina del Censo "para que se solucione y subsane las irregularidades anunciadas".

Esta decisión se produce después de que, como ya avanzara días atrás este diario, el Partido Popular denunciase la comisión de un presunto delito electoral que, a su juicio, estaría "hurtando de forma grave" el derecho de voto a los ciudadanos y "perjudicando gravemente" a la candidatura que encabeza el actual alcalde de la ciudad, Toni Pérez.

En su reclamación , los populares exponían haber tenido conocimiento "a través de denuncias y reclamaciones de personas que han solicitado el voto por correo" que en el sobre que han recibido para poder ejercer su derecho al voto mediante esta opción "no se acompaña la papeleta de votación a la candidatura municipal del Partido Popular al Ayuntamiento de Benidorm para las elecciones municipales de 2023" y sí las del resto de opciones políticas. Y, aunque no pudieron cuantificar cuánta gente se habría visto afectada, sí aseguraban que han tenido conocimiento de "muchos casos, demasiados", por lo que consideraban que no se trata de un "error puntual o aislado".

Por contra, los sobres que habrían recibido estos ciudadanos sí contenían todas las opciones para las elecciones autonómicas que se celebrarán este domingo, incluida la del propio Partido Popular.

Fuentes de este partido político han asegurado que, desde que el PP llevó los hechos ante la Junta Electoral, este organismo habría registrado hasta cinco denuncias de ciudadanos a título particular, donde exponen haber sido víctimas de este supuesto "hurto" de su derecho al voto, mientras que otros afectados no habrían llegado a denunciar "porque se encontraban en Benidorm y han podido obtener la papeleta por otros medios".

El caso de Don Benito

Entre las reclamaciones que se habrían cursado ante la JEP está la de un ciudadano de Benidorm que se encuentra actualmente en Don Benito (Badajoz) y que la propia Junta Electoral adjunta en el acuerdo remitido a la Fiscalía.

Este hombre expone que, tras observar que en el sobre recibido no figuraba la papeleta del PP benidormense, el 24 de mayo "elaboro una reclamación escrita a la Oficina del Censo Electoral notificando este hecho y el día 25 de mayo la Oficina del Censo Electoral de Alicante se pone en contacto conmigo, a través de llamada telefónica a las 14:00 h del día, argumentando que son conocedores de mi situación e interesándose por el lugar geográfico en el que me encontraba".

A continuación, el afectado detalla que "una vez expuesto que me encuentro en el municipio de Don Benito (Badajoz), la mujer expone que me encuentro muy lejos y que es imposible hacerme llegar la papeleta en cuestión de horas, ya que el día 25 de mayo cierra el plazo para ejercer el derecho al voto por correo, mostrando sus disculpas reiteradamente y que son ¨fallos humanos que todo el mundo puede tener¨".

"Ante esta información le pregunto si no hay posibilidad de poder realizar mi voto a las elecciones municipales y expone que no me será posible votar a ese partido en concreto (Partido Popular) al no tener la papeleta pero que sí puedo ejercer mi derecho al voto en las elecciones a les Corts Valencianes ya que si dispongo de esta papeleta".

El ciudadano también contactó con el PP local, que le ha remitido una papeleta municipal en pdf para intentar solventar este problema, aunque fuentes de esta agrupación reconocen que este voto no sería válido.

El PP exige que se subsane este hecho

Por este motivo, y ante el alcance que la exclusión de las papeletas de Toni Pérez podría tener sobre los resultados del próximo domingo, el Partido Popular ha presentado ante la JEP un nuevo escrito de alegaciones en el que exponen que, "debido a las reiteradas e innumerables incidencias que se han producido y se están produciendo en el voto por correo, la Junta Electoral debe contemplar y poner coto con el fin de garantizar la libre expresión de la soberanía popular consagrada en el ejercicio del Derecho al sufragio de los electores, del art. 23 de la Constitución Española".

Por ello, plantean ante este órgano electoral que anule todos los votos por correo que lleguen a los colegios electorales de la ciudad el próximo domingo y que únicamente contentan la papeleta autonómica y que, a partir de ahí, se contacte con dichos ciudadanos para corroborar si solo querían utilizar la papeleta de color sepia o si, de lo contrario, solo votaron a Les Corts porque no recibieron la papeleta municipal del PP. Y que, en este último caso, se les permita realizar el voto presencial, tal y como ha explicado el representante provincial del PP, José Ramón González de Zárate.

El también concejal del PP ha pedido a la JEP que resuelva lo que considere más "pertinente en aras a garantizar el derecho a sufragio de los electores", a la vez que avanza que su formación se "reserva las acciones legales que nos amparan", ante lo que consideran un "grave incumplimiento" de la Constitución Española y de la Ley Electoral, "que afecta de forma grave y directa a mi formación política".