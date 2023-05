Voto útil. A esto ha apelado la candidata del PSOE de Benidorm, Cristina Escoda, el día del cierre de la campaña electoral de las elecciones del 28M. Y lo ha hecho alegando que "Solo vota mi candidatura garantiza el cambio" en la ciudad para desalojar al PP de la Alcaldía.

Globos, hinchables, algodón de azúcar... los socialistas han elegido un cierre de campaña diferente a lo que tiene acostumbrado los partidos. Ha sido con una fiesta infantil en el parque de Foietes en la que los más pequeños han sido los protagonistas. "Hemos elegido esta celebración para estar con las familias. Hemos hecho ya varios actos importantes con la presencia del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, de la ministra Diana Morant, del expresidente José Luís Rodríguez Zapatero y de la exministra Leire Pajín y queríamos hacer algo diferente" para el broche final de campaña.

La candidata socialista apeló a ese voto útil en la recta final de la campaña electoral. "Hay muchas papeletas y muchos partidos en estas elecciones municipales, pero sólo la de mi candidatura garantiza el cambio en el Gobierno local", ha explicado. Escoda ha recordado que es probable que mucha gente esté pensando en apoyar a partidos que no van a obtener representación, "lo cual es perfectamente legítimo, pero invito a todos a reflexionar, ya que si no optan por la papeleta del PSOE van a terminar beneficiando a Toni Pérez y al PP, que es justo lo que no desean".

En las municipales "se vota a las personas y me siento querida y respetada por personas que no son votantes habituales del PSOE", ha continuado Escoda. La candidata ha recordado que la candidatura del PSOE "es amplia y transversal", un "equipo joven y preparado" que incluye a "personas independientes" de diversos ámbitos. En este sentido ha citado al periodista y profesor Sergi Castillo en la papeleta municipal y al experto en turismo Mario Villar en la autonómica.

"Tanto los votantes de izquierdas como los de centro se pueden sentir representados en mi candidatura", ha añadido. Escoda ha destacado que el programa del PSOE es un “proyecto de ciudad” con más de 170 compromisos, mientras el del PP “cuenta con tan solo 20 propuestas, algunas de ellas copiadas de las nuestras”.

Sobre la campaña explicó que, mientras el PSOE ha contado con la visita de esos miembros socialistas, "en el otro lado hemos visto un alcalde muy solitario, que ha ido a remolque de nuestras propuestas", ha argumentado. Toni Pérez y los candidatos del PP "están más pendientes de repartirse cargos en la Diputación y en la Generalitat Valenciana, si ganan, que de los problemas reales de Benidorm, y así están algunas calles, con caos en obras y a medio asfaltar, ha lamentado.