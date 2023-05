A la altura de Benidorm. Ese ha sido el lema de campaña del candidato del PP en la ciudad Toni Pérez y la frase que le sirvió como base para conducir su cierre de campaña, un acto en la calle Gambo que se llenó de gente. El actual alcalde desgranó la gestión hecha en los últimos años y el proyecto futuro. Y contestó a aquellos que piensan que sus aspiraciones políticas van más allá del municipio: "Nací aquí, crecí aquí y vivo aquí. Es mi pueblo. De aquí no me voy, no se me ha perdido nada en otro lugar".

Sin hacer referencia a ello, la frase iba destinada a los argumentos que ha lanzado la candidata socialista Cristina Escoda los últimos días de que el actual primer edil popular estaba más pendientes de otros asuntos relacionados con la Diputación de Alicante. Aunque Pérez no la mencionó explícitamente. Sobre las críticas a su lema de campaña, argumentó que "estar a la altura" no es "ego", es "trabajar y es esfuerzo". El candidato recordó como empezó en política y a dos exalcaldes del PP como Vicente Pérez Devesa o Manuel Pérez Fenoll. La lista del PP de Toni Pérez para Benidorm: férrea confianza en su equipo de gobierno Además ensalzó el trabajo hecho por los miembros del partido en los días de campaña: "Estoy para comenzar otra", algo que el público aplaudió. Y destacó el papel de los concejales que repiten y el que harán los nuevos. Entre sus destacados para recordar los logros de sus mandatos, una lista de "hechos incansables" en la que relató los proyectos populares realizados desde el gobierno local los últimos años y anunció que "lo mejor está por venir". Habló de movilidad o infraestructuras y las ayudas dadas a la población durante la pandemia. "Benidorm ya ha cambiado y está transformado", indicó. "Las personas son el centro de nuestra acción política y lo van a seguir siendo", aseguró el actual alcalde. Y pidió responsabilidad para el domingo además de alegar que "no creo que haya que reflexionar mucho. O nos salvamos todos o nos hundimos". Y solicitó el voto para el PP no solo en Benidorm, sino en la Comunidad. Las propuestas del PP de Benidorm sobre turismo y para Els Tolls Pérez pidió el apoyo explícito para el candidato del PPCV a la Generalitat, Carlos Mazón: "El domingo hay que provocar el cambio necesario para la Comunidad Valenciana. El presente y futuro de Benidorm sería mejor si en Valencia gobernara el PP y no un gobierno sectario", en alusión al del socialista Ximo Puig. Y también se refirió a las elecciones generales y al también cambio "necesario" en España que llegará de la mano de Alberto Núñez Feijoó. El acto lo abrió la presidenta del PP local Mariló Cebreros quien se mostró "orgullosa" del "equipazo" que dirige en la ciudad. Recalcó que ha sido una campaña "limpia, transparente e intensa. Sin filtros, como somos". Añadió que el resultado del domingo "estará a la altura de Benidorm".