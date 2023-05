El PP fue el gran vencedor de las elecciones municipales de Benidorm. El 57,03% del electorado votó a la candidatura liderada por Toni Pérez llegando a 13.961 sufragios, casi 5.000 más que en las anteriores municipales de 2019. El mejor resultado de un partido en la localidad turística. El popular volverá a ser alcalde por tercera vez, las dos últimas con mayoría absoluta. Y formará un gobierno de 16 concejales frente a los 13 del anterior mandato. Pero, ¿ostentará algún cargo más como el de presidente de la Diputación de Alicante o aceptaría un puesto de conseller con Carlos Mazón al frente de la Generalitat? El regidor contesta en INFORMACIÓN a todas estas cuestiones.

¿Estaba en sus quinielas este resultado?

Se podían dar estos números. Básicamente por sensaciones y porque uno lleva mucho contacto en la calle y era algo probable que se ha producido. Es el mejor resultado del PP en la historia de la democracia y de ningún partido político en la historia de Benidorm. Por tanto, estamos muy orgullosos.

Ha sacado cerca de 5.000 votos más que las elecciones de 2019 mientras que el PSOE ha perdido electores. ¿Cree que ha habido un trasvase de apoyo a su candidatura?

En realidad estamos viviéndolo desde 2015. De esa primera administración que conseguimos una mayoría de ocho concejales, ocho años después hemos doblado con 16. Y algo parecido ocurre en los votos, en el número de electores que han demostrado su confianza en nosotros, aunque en 2019 y 2023 es todavía mayor con más de 4.500.

¿Cree que le llega voto de la izquierda?

Sí, no solo del PSOE. No es algo empírico o demostrable a ciencia cierta pero es verdad que este proyecto atrae la confianza de muchísimas personas de todo el espectro político.

Su idea de proyecto pretendía eso, ¿llegar más allá de los que siguen las siglas del PP?

Sí, de hecho somos una candidatura con juventud, con experiencia pero, sobre todo, la única candidatura capaz de seguir impulsando Benidorm a lo más alto. Y para eso hace falta un partido muy abierto, con diversidad, que permita candidaturas a su vez muy abiertas, porque no trabajamos con cuotas ni con familias. Trabajamos desde la capacidad y ganas de trabajar.

Viene de gobernar con 13 concejales y ahora tendrá 16. ¿Sabe ya cómo se repartirán las carteras?

Básicamente sí. No hay sorpresas excesivas. Entraba dentro de todas las posibilidades y, por tanto, todo se hace de forma muy concienzuda y sesuda.

No cederé la cartera de Turismo. En Benidorm, la cartera de Turismo está en la Alcaldía"

¿Puede avanzar algo?

Sí, no cederé la cartera de Turismo. En Benidorm, la cartera de Turismo está en la Alcaldía.

¿Habrá concejalías nuevas?

Puede haber algún cambio de denominación pero eso aún no toca. Estamos en el cierre de una administración que ha sido muy fructífera para Benidorm en las que las personas han sido el centro de la acción política, pero especialmente con la pandemia. Y nos hemos reforzado todos a atender desde cualquier área esa circunstancia. Hubo una adaptación del proyecto político a la realidad inmediata. Vamos volviendo a la normalidad y, por tanto, redimensionando a lo que toca dentro del proyecto político.

¿Cree que "perderá" a algún miembro de su candidatura porque pueda ocupar algún cargo en otra administración tras la victoria de Carlos Mazón en la Comunidad Valenciana?

Si algún miembro de la candidatura que ha obtenido acta de concejal va a otra administración, quien gana es Benidorm. Y nosotros tendremos un compañero o compañera de la lista preparado para asumir responsabilidades porque está hecha la candidatura desde la capacidad y el trabajo.

Su nombre suena desde hace tiempo como el de futuro presidente de la Diputación de Alicante. ¿Tiene ya respuesta para eso?

Sonó menos en otros tiempos para otras candidaturas nacionales o autonómicas, era más firme, y nadie reparó en ello. Lo he dicho por activa y por pasiva: Benidorm es innegociable.

¿Y si le llama Carlos Mazón para que sea el presidente de la Diputación?

Hablaremos. Mi compromiso era sacar un resultado en Benidorm suficiente para poner la confianza de Benidorm también en la candidatura a Les Corts. Todos los objetivos están cumplidos. A partir de hoy, a trabajar.

Si hablaran y se produjera, no sería el primer presidente de la Diputación que es también alcalde...

No solo no es incompatible sino que es obligatorio por Ley tener que tener tu acta en un municipio para poder acceder a un acta de la Diputación. En el entorno y en el propio Benidorm ha habido muchas experiencias. Se puede compatibilizar la Alcaldía de Benidorm con las Cortes, con el Congreso, con el Senado, con la Diputación... creo que se habla mucho de ello porque es el PP. Creo que es mejor que los mejores estén en todas las administraciones y hay quien lleva un discurso completamente distinto cuando envían a las administraciones a los que han cosechado malos resultados electorales. Son maneras de entender el servicio público y la administración.

En el caso del PP César Sánchez ya fue alcalde en Calp y presidente...

Sí, y Agustín Navarro (PSOE) dejó de ser alcalde de Benidorm cuando perdió las elecciones y fue diputado...

¿Qué es lo primero que le pedirá a Carlos Mazón para Benidorm cuando sea presidente del Consell?

Lo tiene todo muy claro y no porque se lo haya dicho yo, sino porque nos conoce perfectamente, a la ciudad, nuestras necesidades. Todas son importantes, algunas son prioritarias pero están en escenarios de decisión distintos y en momento procedimentales distintos. Todas iniciarán su recorrido o realización más pronto que tarde. Se ha hablado muy poco en campaña, por ejemplo, del IES Pere María Orts i Bosch. A alguien no le interesaba, a nosotros sí. O del nuevo edificio del Invat.tur para el que cedimos el suelo hace tiempo y no han hecho nada los que estaban. Son cuestiones tan prioritarias o importante como otras que quizá tengan más capacidad de llamar al titular.

"No creo que la Conselleria de Turisme tenga que estar en Benidorm. Creo que hay proyectos muy importantes que sí que son vertebración, descentralización y que son necesarios en la ciudad o la provincia"

Sobre la mesa ha estado que la Conselleria de Turisme tenga su sede en Benidorm, ¿lo pedirá?

No, yo no creo en eso. Creo que hay proyectos muy importantes que sí que son vertebración, descentralización y que son necesarios en la ciudad o la provincia y sobre ellos vamos a trabajar.

¿Se pensaría ser usted conseller de Turisme?

No. De cero a diez, cero. Hay muchísima gente en el sector preparado para hacer un papel fantástico. Yo soy un alcalde. Benidorm es una cuna o incubadora de gestores turísticos en lo público y lo privado. Rezumamos capacidad de gestión turística. Pero yo estoy en el nivel institucional. Para nada, estaría yendo en contra de lo que creo y lo hemos demostrado. Hemos sido capaces de depositar toda la promoción en una Fundación público-privada donde la profesionalidad y la capacitación de quienes la lideran y la llevan a cabo reposa más en la parte privada que la pública. Y hay que conocer a Carlos Mazón para saber que no va a hacer nada de cara a la galería. Estamos acostumbrados de titulares estos ocho años de cosas vacías, que no aportan valor, que se aplauden cuando se hacen anuncios. Y Mazón tiene una capacidad política más real y más directa.

Pero cree que sí habrá Conselleria de Turisme...

Sí. ¿Es importante dónde esté su sede administrativa? Si se reconoce el papel de Benidorm con números objetivos en su aportación a la Comunidad Valenciana, eso no lo supera un despacho donde haya un cargo público.

¿Por tanto?

A día de hoy no sería conseller de Turisme. No me he planteado tampoco otra área. Si me das a elegir, me quedo contigo... (en referencia a Benidorm). Lo primero Benidorm. Cualquiera que me conozca sabe que no. Es como lo de "A la altura de Benidorm" (lema de campaña): no era ego, era responsabilidad. Hay quien lo traslada de otra forma porque tiene un interés espureo en ello. Y luego son los primeros que lo dejarían todo para irse a una subdirección territorial, con todo respeto a este cargo. Lo mío no es eso.

"A día de hoy no sería conseller de Turisme. No me he planteado tampoco otra área. Lo primero Benidorm"

Su proyecto es continuista, pero ¿sabe qué es lo primero que va a hacer tras ser nombrado de nuevo alcalde?

Va a haber cosas que no van a ser necesarias que hagamos. Carlos Mazón la primera medida que va a tomar es derogar la Ley de la Tasa Turística, por tanto, no vamos a tener que hacer ninguna reivindicación en este sentido que es lo primero que haríamos sin duda. Y luego, un tránsito normal de las cosas porque en este momento hay decenas de proyectos ahí, que están en cartera, que estamos cumpliendo. No era una pose ni un mensaje para evadir responsabilidad. Estamos ejecutando proyectos con financiación que hemos conseguido nosotros.

No necesita apoyos para gobernar. ¿Tenderá aún así la mano a los otros dos grupos de PSOE y Vox?

Igual que hicimos en 2015, igual que en 2019, pese a que, como ha ocurrido, después de ese diálogo permanente y comunicación, han acabado trachándonos de rodillo; hay cosas que no tienen remedio. Pese a eso, esto es una manera de entender la política. Y hay quien está en política y no entiende ni la suya. De 135 asuntos sometidos a votación estos cuatro años, cerca de 70 han sido aprobados por unanimidad; algo más de la mitad. La mayoría de decisiones que antes tomaba un alcalde por su cuenta, nosotros lo hemos llevado a la Junta de Portavoces. No ha habido un periodo con más juntas de portavoces que este.

¿Qué valoración hace del cambio en el Ayuntamiento con la salida completa de Cs y entrada de Vox?

Una cosa quizá alimenta a la otra. La ciudadanía legítimamente elige opciones en el abanico que hay a elegir. Vox presenta candidaturas legítimas en muchos ayuntamientos, pero hay un electorado que está eligiendo esa opción. Otros por contra no se han dado cuenta que su proyecto político ya no existía ni siquiera a la hora de confeccionar su candidatura. Es otra opción que pueden elegir los ciudadanos. El elector pone a cada proyecto político en su sitio. Hay una forma de hacer política que hace incluso que los electores escojan incluso opciones que no pensaban elegir.