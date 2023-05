El Teatro Chapí, el empleo, la inmigración, el futuro del Mercado, los impuestos, los polígonos industriales, la financiación y los pactos de gobierno a partir del 28M fueron los principales temas en el debate a cuatro de Crevillent organizado por INFORMACIÓN e Información TV y donde, como pasa casi siempre, es difícil hablar solo de futuro, de qué pasará a partir del 29M, porque las intervenciones y réplicas acaban refiriéndose también al presente, con lo que ha sido la gestión a lo largo del mandato, en este caso del tripartito Compromís, PSOE y l’Esquerra; e, incluso del pasado, con las dos largas décadas de gobierno del Partido Popular.

José Manuel Penalva (Acord per Guanyar) se movió como pez en el agua en un debate en el que se encontró muy suelto, pese a no aclararnos qué les faltará a los crevillentinos por pagar del proyecto del Teatro Chapí (mobiliario y accesos), pese a las reiteraciones de Lourdes Aznar, la nueva imagen del Partido Popular, aunque se confesó como una independiente pero «muy en la senda» de recuperar la Alcaldía para los populares. Llamó la atención las críticas sólidas y claras de Gema Escolano, Vox, quien ha aprovechado estos cuatro años como concejala para conocer de cerca dónde hay que pinchar en política para hacer sangre. Y lo hizo con un discurso que, como bien dijo, «nosotros hablamos en privado lo mismo que en público», dejando a las claras que la formación dice lo que piensa y que esa es su seña de identidad. Pero hablando de transparencia, Manuel Penalva, el candidato del PSOE, dijo lo que muchos piensan pero no se atreven a decir en un debate: el gobierno de izquierdas, el del cambio, ha funcionado y están dispuestos a reeditar el pacto, el PP y Vox también, pero no lo dicen, afirmó. Otra cuestión es quién lo encabezará porque los socialistas no pierden de vista que su objetivo es ser la fuerza más votada, por encima de Acord per Guanyar que une bajo estas siglas a Compromís, EU y l’Esquerra. También se habló de lo que ha supuesto este mandato por la crisis del covid y se hizo con orgullo por la gestión, no como una excusa para no haber hecho cosas.

Fue un debate muy entretenido, presentado por los periodistas Vicente López Deltell y Carmen Baños, donde el Teatro Chapí fue la joya de la corona y eso que aún no está abierto. ¿Cuándo lo hará? José Manuel Penalva espera que este año y justificó los retrasos por la modificación para adaptar fosos o plataformas (al descartar que sirviera como Escuela de Teatro), al tiempo que abogó por una gestión directa. Una puya que lanzó al PP, que secundaría Manuel Penalva, sobre los años de solar y valla en los que fue un proyecto popular -12, según el socialista- abrieron la primera «balacera» de acusaciones. Estaba claro que nadie había ido a pasearse. La candidata del PP, pero también el del PSOE, quisieron apuntarse el tanto de quién puso el germen que ha servido para impulsar un proyecto que a día de hoy aún tiene muchos interrogantes. «No es para ponerse la medalla», sentenciaba Gema Escolano, al tiempo que advertía que «hay carcasa» pero aún falta mucho y habló de retrasos, burocracia y costas que, al final, pagarán los crevillentinos. ¿Cuánto? Esta fue la pregunta que en dos ocasiones lanzó Aznar al actual regidor, pero este se escudó sin contestarla (Penalva llegó a decirle: «si la sabe ella, que la diga») a sabiendas de que, aunque buena parte del proyecto ejecutado ha sido financiado por la Generalitat, queda una parte muy importante que tendrá que salir de las arcas públicas. «Hay problemas gordos de intervención y de financiación, ¿dónde está el dinero que falta?», aseveró la candidata del PP.

Futuro para el Mercado

Algo bueno o muy bueno se puede lograr en Crevillent con el Mercado de Abastos porque todos tienen claro que se tiene que revitalizar, ahora bien, cada uno con su proyecto y con soluciones muy diversas, pero está claro que el modelo que se busca es el de negocios atractivos pero antes hay que resolver problemas. ¿Cuáles? El aparcamiento, por ejemplo, la candidata de Vox dijo que «el Mercado necesita cariño, es un edificio emblemático necesita mucho amor».

Mientras el PSOE defendió que en la última planta se mantenga el espacio de ensayos del Orfeón Crevillentino, pero abierto a otros posibles negocios en el resto. También cree que el sótano puede abrirse para otras actividades, como la restauración. En la misma línea, el PP fue más allá, «que sea accesible y bonito, donde se pueda aparcar, con una zona para comida preparada y que incluya una reforma del Paseo de Fontenay», proyecto electoral que llevan en su programa. Eso llevó a José Manuel Penalva a, por primera vez en el debate, decir con felicidad que todos «tendremos puntos de acuerdo la próxima legislatura».

Impuestos e inflación

No fue tan pacífica la discusión sobre impuestos e inflación. Gema Escolano dejó una frase para zaherir: «Si las cuentas del Ayuntamiento están saneadas, el dinero tiene que estar en el bolsillo de los ciudadanos», al tiempo que reclamó una bajada de impuestos, cuestión en la cual el PP coincidió al ciento por ciento. La candidata de Vox en varios momentos hizo causa con los empresarios y autónomos haciendo una defensa cerrada para que obtengan una mejor fiscalidad. PSOE y Acord per Guanyar quisieron defender las medidas impulsadas para pagar menos impuestos o congelarlos. En este punto, tanto Manuel Penalva como Lourdes Aznar encontraron un buen momento para hacer campaña autonómica, el primero para defender la propuesta del candidato socialista Ximo Puig de considerar como familia numerosa a aquella con dos hijos y la segunda para recordar que el candidato popular Carlos Mazón prevé rebajas del 13,2% en la presión fiscal con distintos impuestos.

No se pasó de largo con un tema que ha levantado polémica este mandato, como fue la tasa de basura en el campo. En eso, José Manuel Penalva y Manuel Penalva hicieron una encendida defensa del cobro para enjugar los 800.000 euros que tenía el servicio. El aspirante de Acord recordó que un estudio detectó que el desequilibrio del servicio se generaba por las 15.000 segundas residencias a lo que Escolano contestó que no se puede cobrar ahora a vecinos que no tienen los contenedores más cerca de sus casas.

Empleo

La generación de empleo, aunque no sea una competencia municipal, generó también debate y, aunque Vox intentó sembrar la duda, «no hay alegría, la gente lo está pasando mal. Los ayuntamientos no dan trabajo, hay que eliminar tanta burocracia». También el PP incidió en esta cuestión, «tienen más funcionarios que nunca pero la gente se queja de las barreras para resolver sus problemas y que las atiendan, no hay cercanía y los despachos están cerrados». José Manuel Penalva zanjó cualquier discusión al asegurar que había la menor cifra de desempleo desde hace 14 años y recordó que cuando su gobierno llegó al Ayuntamiento no había técnicos en áreas fundamentales, como fiestas o patrimonio, medio ambiente o arquitectos para ejecutar proyectos millonarios.

El PSOE fue el más constructivo porque habló de mejorar los polígonos industriales para generar empleo y en eso, con el PP, tuvo sintonía, aunque Lourdes Aznar piensa que no hace falta un nuevo PGOU sino adaptaciones al actual y criticó que en estos cuatro años no se haya avanzado si tan claro lo tenía el gobierno municipal. Eso, frente a la incredulidad de Vox, que dijo que le daba pena la situación actual, «cómo vamos a querer que vengan empresas» y enlazó con lo mal diseñados que, en su opinión, están los carriles-bici, «hay que dar otro enfoque».

Inmigración e integración

Crevillent es uno de los municipios con más población inmigrante y los candidatos dieron su opinión sobre cómo contribuir a la integración. «Los que se integran tienen obligaciones, pero tenemos un problema con los que dan vueltas por las calles. Todos (refiriéndose al resto de partidos) lo reconocen en privado, pero nosotros lo que decimos en privado también lo decimos en público. Quien venga a aportar, bienvenida sea, pero hay que controlar y dar medios a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad».

Lourdes Aznar insistió en esa idea de que «con todo el que se integra no hay problema, pero hay que controlar todo lo demás» y dejó caer la necesidad de las cámaras de videovigilancia sin que fuera algo a generalizar. Manuel Penalva dijo que «confunden inmigración con delincuencia. He oído muchos mensajes xenófobos echando de Crevillent a magrebíes de segunda generación, que han nacido aquí, diciendo que se tienen que ir a sus casas, cuando esta es su casa. Hay que llevar mucho cuidado con los mensajes» y añadió que no estaban a favor de la migración ilegal. Mientras tanto, José Manuel Penalva se mostró partidario de «favorecer la integración» y de dar un mayor impulso a proyectos como la Feria de las Nacionales «para que nos conozcamos» y dijo que si se habla de cámaras de seguridad es «para otra cosa», no para controlar la inmigración sino la delincuencia. También destacó la reciente puesta en marcha de la Unidad de Proximidad policial.

Minuto de oro

Cada candidato dedicó su último minuto, el que sirve para pedir el voto, para dejar un mensaje distinto. Lourdes Aznar optó por atacar al equipo de gobierno, «falto de gestión política, que sube los impuestos, que aumenta el gasto corriente y la plantilla pero pierde subvenciones» contraponiendo todo ello a lo que ofrece el PP. Vox, dijo que votar a la actual coalición era votar «al partido de Mónica Oltra y su ex marido y al PSOE de Puig y las facturas pagadas a su hermano» y añadió que, a diferencia de ellos, el PP tiene un mensaje en privado y otro en público. Manuel Penalva apostó por pedir el voto para el PSOE por «la experiencia demostrada en estos cuatro años difíciles con la pandemia que hemos superado». Mientras que José Manuel Penalva apostó también por «rendir cuentas. Somos un gobierno honesto, cercano y que da la cara. Y que si ha tenido que rectificar lo ha hecho. Traemos ilusión, esperanza, alegría y confianza. Voy a trabajar por Crevillent, no voy a aceptar otro cargo».