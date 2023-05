El PP ha denunciado este jueves que la Generalitat mantiene pendiente de construir viviendas sociales en El Campello desde hace 8 años. En un comunicado ha explicado que la administración autonómica "es propietaria de las parcelas, en zona céntrica y destinadas a acoger vivienda social y pública (avenida Ausias March), pero que llevan casi una década relegadas al olvido más absoluto por el gobierno de Ximo Puig, que sin embargo se esfuerza ahora en prometer, otra vez, decenas de miles de casas para familias desfavorecidas y jóvenes. Las promesas incumplidas lo delatan, por ejemplo en El Campello, donde los solares siguen vacíos y a la espera de que la Generalitat decida cumplir con su obligación".

El candidato a las elecciones autonómicas por Alicante José Ramón González, visitó este miércoles las parcelas, convenientemente valladas. “En estas fechas nos venden cortinas de humo, desde Pedro Sánchez hasta Ximo Puig, en lo que respecta a solucionar problemas importantes que padecen muchas personas”, señaló el candidato. “El derecho a una vivienda digna está en la Constitución, pero los socialistas no le hacen ni caso. En 2015 el PP dejó un barrio hecho en El Campello, con dos edificios de viviendas sociales y para jóvenes construidos. Las otras dos parcelas restantes están inalteradas desde ese año, cuando el PSOE entró a gobernar la Generalitat. No han hecho nada desde que gobiernan, y ahora proponen 100.000 viviendas nuevas… una salvajada que no cumplirán nunca”.

“El cambio somos nosotros, el PP, sin cortinas de humo y con realidades por delante. En estos terrenos Carlos Mazón, quien sin duda será el próximo presidente de la Comunidad Valenciana, construirá las viviendas tan necesarias para tanta gente de El Campello”, agregó.

José Ramón González estuvo acompañado por el alcalde y candidato del PP a la reelección en El Campello, Juanjo Berenguer, quien señaló que “cada vez que llegan elecciones nos prometen estos dos edificios, pero nunca hacen nada y las dos parcelas siguen y seguirán vacías mientras gobierne Ximo Puig”.