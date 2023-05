Mensaje inequívoco en la presentación de la candidatura de Juanjo Berenguer: "El Campello necesita una mayoría política del PP suficiente para desbloquear grandes infraestructuras". La Casa de Cultura se ha llenado este miércoles por la tarde noche para la presentación de la candidatura que el PP de El Campello, cuya lista la encabeza el actual alcalde Juanjo Berenguer.

Arropado por el presidente provincial del partido, Toni Pérez, miembros de la ejecutiva provincial, candidatos y candidatas del resto de la comarca y cientos de vecinos, Juanjo Berenguer dirigió personalmente un acto ágil, organizado con el propósito de presentar a los candidatos uno a uno, remarcando sus virtudes y anunciando objetivos, según ha informado este jueves el PP en un comunicado.

“Hemos dado forma a un grupo homogéneo de once mujeres y once hombres comprometidos con el municipio, implicado hasta la médula por el desarrollo y progreso de El Campello, y que saben que esto de la función pública no está marcado por las horas ni los días laborables, porque hay que estar al cien por ciento”, ha señalado el candidato.

Berenguer ha hecho un repaso al mandato municipal que termina. “Acabamos estos días un periodo plagado de piedras en el camino. Han sido los cuatro años más complejos, complicados y difíciles de cuantos he tenido el orgullo de trabajar en el Ayuntamiento… Y por eso mismo, quizás con el que más he madurado políticamente hablando”.

Pandemia, guerra y compañeros de viaje político “tóxicos” han impedido en este mandato desarrollar los proyectos pendientes en el municipio.

Y "esa última dificultad sólo se solventa consiguiendo un apoyo en las urnas que permita configurar runa mayoría suficiente para gobernar en solitario, lo que se traducirá en la ejecución del contrato con la vecindad, que no es otro que el programa electoral", ha destacado el PP.

“Un contrato con actuaciones que darán forma a una ciudad sostenible, modélica y amable, en la que los vecinos se sientan seguros, tranquilos y felices…. Una vecindad que sonría cada mañana porque sabe que vive en El Campello… el mejor de los pueblos”, ha apostillado Juanjo Berenguer antes de que el resto de la candidatura subiera al estrado.

Fue ese el mensaje que imperó durante el acto. Al igual que Juanjo Berenguer pedía una mayoría “suficiente” para desbloquear grandes infraestructuras y otras actuaciones pendientes, el presidente del PP provincial y alcalde de Benidorm, Toni Pérez, remarcó que él ha podido transformar su pueblo gracias a ese apoyo en las urnas conseguido en 2019. “Contar con una mayoría de votos en el Ayuntamiento nos ha permitido dar forma a un Benidorm puntero en muchas cosas, y eso es lo que necesita El Campello”, señaló.