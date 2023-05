El grupo municipal Ciudadanos de El Campello ha denunciado que les han impedido la entrada al vertedero de Les Canyades y acusan tanto al Consorci como al Ayuntamiento campellero. La eurodiputada, Eva Poptcheva, el diputado autonómico, Fernando Llopis, el candidato a Les Corts por Alicante, Jose Miguel Saval y el alcaldable de El Campello, Julio Oca, acompañado por los números 2 y 3 de su lista, Pablo Baeza y Mercé Pairó, respectivamente, intentaron mostrar a la eurodiputada la situación de la planta de tratamiento de residuos y hacerle ver lo mal que lo están pasando los vecinos, con el objetivo de que diera traslado en Bruselas.

Así, Potcheva, a pesar de la denegación de los permisos "por una presunta carencia en las infraestructuras" quiso trasladarse hasta el lugar donde se ubica la planta y se mostró muy sorprendida de la situación y proximidad de la misma al núcleo urbano y litoral.

"Una zona tan turística y próxima al mar y recoge los residuos de 52 municipios. Es una absoluta falta de visión y de planificación estratégica implantar una planta de estas características en una zona como esta", manifestaba Potcheva.

Apoyo

Potcheva y Saval, que han estado acompañados en todo momento de Fernando Llopis, el diputado autonómico que ha denunciado insistentemente en Les Corts, la situación de la planta y el padecer de la vecindad y por el alcaldable de CS El Campello, Julio Oca y los números dos y tres de su lista, han manifestado que estos ciudadanos contarán con el apoyo de Ciudadanos desde todas las instituciones ya sean de ámbito local, autonómico, nacional o europeo, como hasta ahora se ha venido haciendo.

"Queremos el cierre del vertedero pero, hasta ese momento, proponemos la clausura de parte de la planta donde se halla el vaso a punto de colmatarse. Así, hasta su cierre definitivo, podremos disminuir el impacto medioambiental y físico y psicológico para la vecindad", proponía Saval

Para Oca, que la visita a la planta haya resultado imposible "no es más que una muestra más de la inoperancia y catastrófica gestión tanto del gobierno de izquierdas del Botànic, el Consorci, también presidido por un socialista y el gobierno popular del alcalde de El Campello, Juanjo Berenguer. Ellos son los que han permitido el sufrimiento de los vecinos tantos años. Estos son los gobiernos del cambio".

"Al final, la infraestructura que no se ha terminado es la plataforma de visitas, porque el Ayuntamiento no le ha dado la licencia de obra al Consorci y el Consorci no se mueve y ahí están los dos, uno sin reclamar y el otro sin decir nada", sentenciaba Oca.

"Con la justificación de que hay infraestructuras aún no finalizadas, la eurodiputada, sorprendentemente, no ha podido visitar la planta. Dicen que por carecer de las infraestructuras necesarias para las visitas, a las que les obliga la ley y que tendrían que estar ya realizadas", denunciaba Saval.