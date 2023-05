Un debate marcado por las deficiencias en los servicios básicos, la necesidad de ampliar las infraestructuras sanitarias y la anhelada apertura de la piscina cubierta. Los seis partidos con representación en el Ayuntamiento de El Campello que se presentan a las elecciones del 28M han participado este lunes en el debate organizado por INFORMACIÓN e Información TV. Una cita que ha mostrado en algunos momentos a todos los partidos contra el PP, denunciando la parálisis municipal en estos cuatro años, incluso los propios partidos que han compartido gobierno con los populares: Cs y Vox. Una circunstancia que ha provocado que desde la izquierda hayan recordado la responsabilidad de estos tres partidos, ya que han compartido gobierno tres años.

En el debate han intervenido el alcalde popular, Juanjo Berenguer, que opta a su tercer mandato; Vicent Vaello, que lidera por segunda vez a los socialistas; Julio Oca, por tercera vez al frente de Cs; la edil Adriana Paredes, que se estrena al frente de Compromís; el concejal Pedro Mario Pardo, que encabeza la coalición de EU y Unidas Podemos; y José Manuel Grau, nuevo líder de Vox.

Los populares prometen abrir la instalación cubierta en 2024, Cs ya y la formación ultra apuesta por la gestión municipal

En el inicio el primer edil del PP ha manifestado que los ejes de su programa son la «sanidad, la educación, la seguridad y el bienestar», mientras que Compromís ha urgido a «salir de la parálisis» que sufre el Ayuntamiento, mejorar su gestión e incrementar las inversiones. EU ha calificado el gobierno de estos últimos cuatro años como «el peor de la historia de El Campello», recordando las graves carencias en los servicios básicos, y Vox ha pedido «aclarar esa falta de gestión». Cs ha denunciado la incapacidad del PP de «dialogar y consensuar», recordando que Berenguer se debe sentar en el banquillo en noviembre acusado de una prevaricación administrativa. Yel PSOE ha denunciado que «han sido cuatro años perdidos», lamentando el «desgobierno» municipal y la falta de servicios.

«Vamos a ampliar el centro de salud y construir el consultorio de Muchavista ante la dejadez de la Generalitat» Juanjo Berenguer - PP

En el bloque de modelo de ciudad y turismo, EU ha abogado por una opción «alternativa» a la del PP, «a la ley de la selva», reivindicando «un modelo que cuide su patrimonio cultural, su medio ambiente, que se están contaminando nuestras calas y playas, que cuide a las personas mayores, a su población y a su juventud», apostando por un ocio saludable y no solo depender de la playa.

Juanjo Berenguer (PP) ha destacado que «estamos dando forma a un destino puntero, valorado y deseado, y lo que debemos hacer ahora nosotros es mejora ese entorno en todos los aspectos», apostando por «un plan de accesibilidad que incluya la renovación integral de las aceras, la peatonalización parcial del casco urbano y diferentes zonas del municipio», ayudar a colectivos vulnerables, «mejorar todas las instalaciones deportivas existentes y construiremos una gran área deportiva en Muchavista» y un nuevo polideportivo en la misma zona.

«Tenemos que mejorar servicios básicos como la limpieza o los parques y jardines, muy descuidados» Vicent Vaello - PSOE

Jose Manuel Grau (Vox) ha anunciado que impulsará los Servicios Sociales, «la creación de una Oficina de Familia para potenciar la conciliación», una rotonda en el cruce del Liceo Francés, un retén de la Policía los 365 días en Muchavista y mejorar las conexiones con los municipios vecinos. Y ha criticado que su formación no haya contado en este mandato con una concejalía, calificando estos cuatro años de «calvario» pese a formar parte de la Junta de Gobierno hasta hace unas semanas con su predecesora.

Adriana Paredes (Compromís) ha abogado por un El Campello «sostenible» y «sin exclusiones», apostando por un casal joven, un centro de mayores que también ha sido comprometido por los otros partidos, ayudar al comercio local, «atraer empresas del sector digital e innovación» y «cambiar de ubicación la Biblioteca, que se ha quedado pequeña». Vicent Vaello (PSOE) ha destacado la necesidad de mejorar «servicios básicos como la limpieza o los parques y jardines, temas muy descuidados», apostando por la rehabilitación de Villa Marco, lamentando que el plan director elaborado para ello en el pasado mandato está «guardado en un cajón». Y Julio Oca (Cs) ha abogado por mejorar los servicios básicos con un plan de choque, y un nuevo PGOU «ya que el actual data de 1986 y está desfasado». Y se ha comprometido a crear un oficina para asesorar a la ciudadanía sobre los trámites municipales y otra para la vivienda.

«Las cuentas son irreales y no cubren las necesidades básicas de este municipio» Julio Oca - Cs

40 millones en el banco

Sobre los cerca de 40 millones que tiene el Ayuntamiento en el banco sin reinvertir, el PP ha defendido que la situación se debe a que por ley se restringe su uso, y que la única forma es pidiendo un préstamo que al año siguiente se amortiza, algo que afirma harán para acometer nuevos proyectos. Y ha destacado que los proyectos en los que trabajan no da tiempo a desarrollarlos en seis meses. Y ante esto el PSOE ha respondido que «se derogó esa ley y Pedro Sánchez abrió la mano para invertir», señalando que la causa de que no se reinvierta es que el Ayuntamiento liquida el presupuesto del año anterior en verano, y no en marzo como establece la ley, «por lo que ya no queda tiempo para gastarlo ese mismo año». EU ha recordado que «el PP promete lo mismo que prometía en 2019 porque no ha hecho nada», destacando que aprobando un único presupuesto en cuatro años es difícil hacer nada, y calificando de «caos» la gestión municipal, uniéndose en esta crítica a las cuentas Cs, que las ha calificado de «irreales» y ha dicho que «no cubren las necesidades básicas».

«Hay que salir de la parálisis que sufre el Ayuntamiento de El Campello» Adriana Paredes - Compromís

En cuanto a la piscina, finalizada desde hace siete años y con agua, pero sin inaugurar, todos han coincidido en la necesidad de abrirla, pero sin entrar en detalles la mayoría. El PP, que siempre ha defendido una gestión externa, se ha comprometido a hacerlo en 2024, Cs de «forma inmediata» y Vox ha dado la sorpresa, al abogar por «poner en marcha la piscina, entendemos que con un servicio municipal». Los partidos han urgido una renovación de la red de alcantarillado para frenar los vertidos de fecales, así como acabar con los malos olores del vertedero.

Educación

Las necesidades educativas también han centrado las reivindicaciones, coincidiendo en la necesidad de al menos un quinto colegio. Todos los grupos han apostado por mejorar la ínfima oferta de FP, un tema en el que el PP ha cargado contra la Generalitat, mientras que el PSOE ha replicado que no se han implantado una serie de grados «porque no se ha querido».

«Ha sido un gobierno para el olvido. El PP propone lo mismo que hace cuatro años» Pedro Mario Pardo - Esquerra Unida-Unides Podem

En cuanto a las necesidades en materia sanitaria, el PP, «ante la dejadez de la Generalitat», impulsará la construcción del nuevo consultorio de Muchavista y la ampliación del centro de salud del centro y del consultorio de la zona norte. Compromís y PSOE también han apostado por el nuevo consultorio de la playa y la ampliación del centro de salud, contestando los socialistas que la conselleria tiene presupuestados en 2023 400.000 euros para cada proyecto, pero aguarda a que ElCampello les ceda los terrenos.

Además, PSOE y Compromís, ante las críticas del PP en las que responsabiliza a la Administración autonómica de la falta de vivienda pública o de centro de mayores, han respondido que en la Generalitat «nos preguntan qué pasa con El Campello», en referencia a que el Ayuntamiento no se interesa por desarrollar proyectos o ceder terrenos.

«Votar a los mismos que han estado gobernando y a los que han dificultado su labor desde la oposición es tirar el voto» José Manuel Grau - Vox

En cuanto a pactos, salvo EU, que ha cerrado la puerta al «PP de los últimos 20 años», el resto no se ha mojado. Compromís ha abogado por un Botànic campellero, Cs ha dicho que es libre de pactar a un lado o al otro, aunque ha destacado que «en estos últimos cuatro años hemos estado más cerca de los partidos de izquierda que del PP». Vox ha dejado caer las consecuencias que puede tener para el Ayuntamiento el juicio que tiene pendiente Berenguer. El PP ha insistido en que no piensa en pactos porque confía en obtener una «mayoría suficiente» para gobernar. Y el PSOE ha manifestado que «estamos siempre abiertos», recordando que han intentado sin éxito una moción de censura en este mandato.