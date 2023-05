La pegada más corta de la historia

En la noche de las escobas y de los cubos repletos de ilusión y esperanza, de muchos selfies y de subir fotos a las redes para que fluyan como un maná los «likes» tras un «Vótame», como si cada uno suponga un sufragio ya metido en una urna de Carrús o La Foia, una fina lluvia ayer por la tarde dio al traste con buena parte de los carteles colocados la madrugada anterior por los soñadores con la Alcaldía de Elche, aunque algunos se conforma desde ya con ser una útil bisagra pero se siente más reconocidos, al menos moralmente, con la palabra «llave» pero saben que son más lo primero: un mero instrumento necesario para generar un gobierno.

Realmente todos salen a ganar pero solo dos compiten por la vara de mando de la ciudad: Carlos González (PSOE) y Pablo Ruz (PP). Los mismos que hace cuatro años y este tiempo no les ha hecho más amigos, más bien lo contrario, y los huesos de la ciudad crujen y estallan bajo el peso de dos políticos que no se soportan y compiten por ciudades que parecen diametralmente distintas siendo la misma. ¿Dime tu quiniela?, me preguntan. Yo, aunque no se lo diga a nadie, tengo dos. En cada una hay un ganador porque hay quinielas que se hacen para acertar y otras para hacerse millonario. Unas con la cabeza; otras, con el corazón.

Cena de partidos

Un año más la Estación de Autobuses fue la protagonista muda del resopón que siguió a la cena de partidos políticos que salieron de sus cuarteles armados con banderas (pocas o ninguna de la Comunidad) para participar de una de esas liturgias que, llegará un momento, nadie recordará para qué servían aunque se seguirán haciendo. Alcaldables mirando el reloj, esperando la hora de las brujas, pegados uno a otro con pegajosas escobas en ristre que solo volarán esta noche contra sus propios rostros que mirarán ufanos y orgullosos. Fue una noche de estar juntos pero no revueltos porque ni se miraron, rodeados de lugartenientes y colaboradores fieles, quién sabe si lo serán en la derrota. Después, mejor dicho ya, vendrán debates en el que no estarán ni tan contentos ni ilusionados ni siquiera tan cerca. Sus postulados parecerán diametralmente opuestos. Se anuncia batalla entre ellos pero también contra Netflix y HBO, los auténticos enemigos de parte de una sociedad perezosa que no mira más allá de las series y a la que quieren despertar con sus mensajes para que al menos una vez se levanten del sofá ante el televisor para poner su voto.

En bicicleta

Compromís llegó en bicicleta. No se podía esperar menos de su candidata, Esther Díez, y ese mensaje cala-cala en los rivales: 1-0. «Dientes, dientes...» que diría Isabel Pantoja, se piensa la candidata nacionalista ante una fila de rivales políticos con la boca abierta por su original idea. Otros quisieron hacer ruido o música con su llegada y también hubo alguno que vino a enturbiar la noche, a insultar a los políticos, y quedó retratado en el boletín de la Policía Nacional.

Los aspirantes, que saben que también es noche de entrevistas, no dejaron las chaquetas en casa, aunque alguna se pudo llevar un buen manchurrón pegamentoso. Ver a Alejandro Soler encolar el cartel de Carlos González y como este le aplaudía es una de esas imágenes irrepetibles. La pegada es puro teatro. La labor de echar mano toda la noche Google Maps para recorrer la ciudad y colocar los carteles en todos los puntos autorizados corresponde a los peones de brega que cualquier partido debe tener, como el de aquel que se sube al coche con los altavoces a todo meter para conseguir que los ciudadanos, hartos de escucharlos, sepan a quién seguro no van a votar.

Mensajes

El PSOE optó por un mensaje de balance de gestión en su cartel, algo que se repetirá mucho durante estos 15 días porque los socialistas creen que lo que han hecho durante estos ocho últimos años será suficiente aval ante el electorado pero, si no les gusta, aún tenemos más: hasta 200 proyectos. Carlos González, quien no duda de poner en letras gruesas la palabra «alcalde» en su póster, lanzó un mensaje repetido una y mil veces que al final puede sonar a hueco.

Confianza e ilusión

Pablo Ruz se agarra a la palabra «ilusión» y al deseo de «confianza». Mucho de eso destiló porque lo que necesita es que, frente a la gestión de las izquierdas estos últimos años (que necesitaron algún apoyo extra el primero de los dos últimos mandatos), los ciudadanos apuesten por confiar en él. Tiene un equipo joven, de un perfil muy parecido.

A muchos les gusta, otros en cambio (porque esto es política) creen que no ha acertado. Al tiempo. Esto no ha hecho más que empezar.

La suerte, en cualquier caso, puede que aún no esté echada. Vaya, vote y después, no se queje.