Se presenta a las elecciones en Elche con un programa que solo tiene un punto: la segregación de El Altet. Fue alcalde pedáneo y a sus 49 años este hostelero anhela que El Altet tenga ayuntamiento propio lo antes posible.

Su objetivo es conseguir celebrar una consulta popular que apoye la segregación de esta pedanía. ¿Por qué?

Sencillamente, por tener futuro. Un pueblo que no invierte en sus ciudadanos no tiene futuro. El Altet y Elche son dos pueblos muy distintos, con idiosincrasias, culturas y costumbres distintas, pero Elche quiere administrar a El Altet desde la distancia, sin entender y sin querer escuchar a los altetanos. Necesitamos que la administración se acerque al ciudadano, que dé una respuesta ágil y rápida a los problemas y necesidades que surgen en el día a día y que plantee unos objetivos a medio y a largo plazo, con una planificación consensuada con la ciudadanía, y no lo que actualmente hacen los distintos gobiernos municipales que nos han gobernado desde la Plaça de Baix.

¿Qué es lo que no reciben? ¿Se sienten maltratados por el Ayuntamiento de Elche?

Fundamentalmente comprensión. No entienden que Elche es un municipio muy grande y no pueden llegar a todo. De hecho, así lo reconocen en algún momento. No queremos quitarle nada a nadie, pero Elche debe comprender que El Altet necesita gestionarse a sí mismo. La gestión pública debe ser funcional, por eso la gestión es necesario que sea descentralizada. Elche es el vivo ejemplo de centralidad política. Centralidad que ellos reclaman ante otras administraciones superiores, y que en su caso no aciertan a ver.

¿Podría valerse por sí misma El Altet?

Rotundamente sí, sin entrar en cifras, que tenemos a cuentagotas debido a la falta de transparencia de esta corporación. San Isidro fue viable sin Albatera, Los Montesinos sin Almoradí y Pilar de la Horadada sin Orihuela. Tres ejemplos de autogestión y de crecimiento social y económico desde su segregación.

En los pasados comicios, El Altet Decide iba a concurrir con Torrellano Decide pero finalmente decidieron separarse porque no compartían pretensiones. Para esta cita con las urnas, la formación de la segunda pedanía ha descartado presentarse. ¿Se están diluyendo las pretensiones más localistas?

Obviamente no estamos en la mente del resto de dirigentes, pero el grupo que concurrió a las elecciones con nosotros, en principio, compartían ideas de segregación, sus estatutos así lo decían. De todas formas, ese grupo de personas, como ningún otro, incluido nosotros, podemos atribuirnos las pretensiones de nuestro pueblo sin pasar por las urnas. Solo el voto de los vecinos de los distintos pueblos que forman este municipio podrá definir si las pretensiones son localistas o no y las aspiraciones de cada uno.

« Elche es el vivo ejemplo de centralidad política, nos quieren invisibilizar, pero El Altet está por encima de colonialismos»

¿Buscan ser un municipio independiente o una Entidad Local asociada a Elche?

Por supuesto, buscamos la segregación, nuestro anhelo como pueblo es conseguir tener un ayuntamiento propio lo antes posible.

¿Tienen mejores perspectivas de voto que en 2019?

En 2019, y con solo un año de vida, El Altet Decide fue la lista más votada en todas las mesas electorales de El Altet. Hoy, cuatro años después y con todo el trabajo que hemos realizado, estamos ilusionados con conseguir un voto masivo de nuestros vecinos y demostrar que lo que algunos llaman "un escaso apoyo social" es una valiente y decidida apuesta vecinal por conseguir el objetivo que compartimos con todos ellos. Nuestros vecinos son el fin por el que trabajamos y por el que seguiremos trabajando.

¿Se siente ilicitano?

Por supuesto que no. En El Altet no existe el sentimiento de pertenencia a Elche. En El Altet somos altetanas y altetanos. Y sabemos reconocer que Elche es una gran ciudad con un gran pueblo, pero cada uno transita por una senda distinta. Y la anomalía está en la gestión conjunta de dos realidades tan distintas.

Si fuera alcalde, ¿cuál sería el primer proyecto que haría?

Devolver a El Altet donde se merece. Es incomprensible que, por decisiones políticas nunca consensuadas con el pueblo de El Altet, su nombre desaparezca del aeropuerto, de la cartelería de entrada, incluso de la playa, incluyéndola en la zona de afección del Clot de Galvany, desapareciendo así del mapa. Nos quieren invisibilizar, pero El Altet está por encima de colonialismos de otra época.

¿Cuáles son las ideas principales que lleva en su programa?

Nuestro programa es sencillo: segregación. No hemos venido a hacer política ideológica. Solo somos la herramienta que tiene el pueblo de El Altet para superar este proceso de creación de un nuevo municipio. Y la ponemos a disposición de nuestros vecinos.

¿Con quién pactaría un gobierno?

No venimos a hacer política ideológica. El único pacto posible es con quien autorice la segregación municipal de El Altet.

Dígame algo que haya hecho bien el equipo de gobierno en este mandato.

Desde nuestro prisma, nada. No se ha avanzado en lo que es nuestra única pretensión. No han querido escuchar a todo un pueblo. Pero lo harán ahora, en las urnas. Nos van a oír.