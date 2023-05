Prometer, prometer y prometer es una constante estos días, pero ¿quién se irá si no cumple? Contigo Elche está dispuesto a ello, y hoy lo ha firmado ante notario. El programa puede verse en su web (contigoelche.es) pero los responsables de la formación explicaban que han destacado diez medidas estrella dentro de las150 que engloba el programa y son las que firman ante notario para darse un plazo de tres años para poder llevarlas a cabo, si en ese plazo de tiempo no pudieran ejecutar el 80 por cien de las mismas, estarían dispuestos a abandonar los cargos de responsabilidad que hubiesen adquirido tras convencer al electorado ilicitano.

Las diez medidas que marcan en rojo desde Contigo son: La búsqueda de financiación para la regeneración integral de la Avenida de la Libertad, creación de una partida presupuestaria para la autogestión de las pedanías a través de las Juntas Vecinales, abrir instalaciones deportivas municipales los domingos por la tarde, impulsar la creación de un Plan Estratégico General, creación de la Ciudad de la Música junto al conservatorio, dotar a los centros educativos de aire acondicionado y desfibriladores, recepcionar la N-340 en Torrellano para la creación de un boulevard urbano, implantar un técnico sanitario en las principales instalaciones deportivas, reinstaurar la elección democrática de los alcaldes pedáneos y un ambicioso plan para reforestar la sierra.

La firma ante notario ha tenido lugar esta mañana a las 12 en la notaría de Francisco Tornel donde han acudido varios representantes de CONTIGO. El candidato a la alcaldía, Carlos San José, afirmaba que “es muy importante conocer los programas de los partidos antes de votar, pero no menos importante es que los ciudadanos tengan una garantía de que se van a llevar a cabo y no son palabras vacías. Por eso hemos decidido dar este paso de transparencia y credibilidad y registrar ante notario nuestras medidas más importantes y estamos dispuestos a irnos si en el plazo de tres años no las hemos ejecutado”

El documento que se firma es el siguiente:

ELCHE 16 DE MAYO DE 2023

D. Carlos San José Alonso como presidente y alcaldable de CONTIGO Elche deseo firmar ante notario las siguientes diez medidas que nos comprometemos a cumplir en un 80 por cien si logramos gobernar en Elche. En caso de no poder hacerlo y tener que gobernar con otras formaciones las medidas quedarán reducidas al acuerdo de gobernabilidad que oportunamente se establezca.

Las diez medidas son las siguientes:

MEDIDA CENTRAL: CONTIGO contará con todos los partidos políticos, agentes sociales y entidades ciudadanas para desarrollar un PLAN ESTRATÉGICO GENERAL con un modelo de municipio a medio y largo plazo. De ahí emanarán el resto de planes del municipio: plan de urbanismo, plan económico, plan de movilidad, plan turístico, plan centro, plan de pedanías, el nuevo plan general de ordenación urbana y concretaremos así un modelo de municipio que conforme un proyecto de desarrollo donde todos los planes estén conectados entre sí y no inconexos como hasta ahora.

SEGUNDA MEDIDA. Buscaremos financiación europea para hacer de nuestra Avenida de la Libertad la vía principal que Elche merece, renovándola de forma total desde el puente del ferrocarril hasta la rotonda de l’Aljub. Actualmente las aceras son estrechas y el bulevar central está infrautilizado, el proyecto contempla:

- Desplazar el tráfico a la mediana dejando amplias zonas para los peatones con aceras de más de 15 metros en ambos sentidos con un carril bici, arbolado y espacio para terrazas y paso cómodo de viandantes.

- Dotar de espacios para que los establecimientos de hostelería de la Avenida puedan disponer de terrazas con las que reactivar sus negocios.

- Destinar espacios específicos para actividades culturales al aire libre. Queremos que la Avenida de la Libertad sea una zona dinámica y que aporte interés a los vecinos.

- Trazar un carril bici seguro, separado completamente de la circulación de vehículos a motor. Fomentaremos los desplazamientos en bicicleta por la Avenida de la Libertad.

Pedanías

TERCERA MEDIDA Crearemos una concejalía de pedanías en exclusiva. Dotaremos a las pedanías de una cantidad económica anual proporcional a su tasa poblacional que gestionarán las Juntas Vecinales para dotar a su pedanía de los servicios e infraestructuras que ellos consideren

CUARTA MEDIDA: Impulsaremos la elección democrática de cada alcalde pedáneo por parte de los vecinos

QUINTA MEDIDA: Solicitaremos al Ministerio de Transportes la recepción de la N 340 en Torrellano para realizar un gran Boulevard urbano.

SEXTA MEDIDA: Crearemos la CIUDAD DE LA MÚSICA en el solar de detrás del conservatorio, un espacio donde puedan ensayar los grupos de música dotándolo incluso de zonas de restauración y un pequeño anfiteatro.

SÉPTIMA MEDIDA: Abriremos las instalaciones de la Ciudad Deportiva y de Carrús los domingos por la tarde para poder ampliar los horarios de la práctica deportiva

Ciudad cardioprotegida

OCTAVA MEDIDA: Instalaremos equipos de aire acondicionado en los centros educativos de Elche. Nos encontramos en una zona climática de especial afección de altas temperaturas y ello deriva en una peor asimilación de la educación recibida por parte de los alumnos. Así mismo, dotaremos a los centros educativos de un desfibrilador semiautomático y lo incorporaremos a la red de desfibriladores municipal que conforma una ciudad cardioprotegida.

NOVENA MEDIDA: Elche tendrá un técnico sanitario en las principales instalaciones deportivas que atienda y actúe de inmediato ante cualquier emergencia.

DÉCIMA MEDIDA: Realizaremos un ambicioso Plan de reforestación en la Sierra ilicitana comenzando por el Pantano de Elche creando allí un aula de la naturaleza para escolares y excursionistas. Adecuaremos el merendero en la zona del Pantano, con servicios y zonas lúdicas y de recreación adecuadas para poder disfrutar de un entorno único.

Para que conste a todos los efectos.