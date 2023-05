Pide perdón por no haber llegado a un acuerdo con Compromís, aunque matiza que no ha sido por parte de la coalición de cinco partidos que encabeza ( Unides Podem, Esquerra Unida, Aliança Verda, Alternativa Republicana, Els Verds). A sus 43 años, este diplomado en Empresariales y licenciado en ADE está terminando la carrera de Sociología. Reivindica que son la izquierda real.

Se presenta a las elecciones bajo el nombre de coalición Unides Podem, Esquerra Unida, Aliança Verda, Alternativa Republicana y Els Verds. ¿Qué ha pasado con el nombre? ¿No iba a ser Unidas por Elche?

No, porque estamos amparados bajo el paraguas autonómico y el acuerdo que hay con ellos tenemos que adquirir el nombre de Unides Podem en la papeleta. Aunque nosotros, independientemente, seguimos estando Unidas por Elche, que es lo que importa a la gente, independientemente del nombre. El acuerdo inicial surge de Podemos Elche, Izquierda Unida y Alternativa Republicana. Luego me puse en contacto con Alianza Verde y se sumaron, y Els Verds también se sumó bajo el amparo autonómico. También tenemos varios independientes en la lista.

Finalmente, se presentan sin acuerdo con Compromís...

Nosotros pensábamos que era más que una necesidad ir todas juntas para poder hacer políticas más valientes y transformadoras dentro del municipio porque, hasta el momento, pensamos que en el Ayuntamiento se han hecho unas políticas de izquierdas para salvar los muebles. Un poco de maquillaje en el ámbito de la ecología, dejándose de lado El Palmeral, o lo que está ocurriendo con las plantas solares. Intentamos, más que por necesidad, por responsabilidad, sumarnos todos para que no entre la derecha en el Ayuntamiento. Ojalá hubiéramos podido pactar con ellos, pero nos dimos cuenta de que si no estaban de acuerdo en eliminar el mercado provisional, suspender licencias cautelares de solicitud de placas solares u otra gestión de los bonos de movilidad, era obvio que no querían pactar con nosotros porque, políticamente, somos muy distintos y ofrecemos una alternativa que sí es útil para la mayoría social. Ellos están en otra sintonía.

¿A quién perjudica esta falta de acuerdo de las izquierdas?

A la ciudadanía ilicitana. Aunque tengamos diferencias políticas con Compromís, hay cosas que nos unen que podíamos haber desarrollado juntos en materia de movilidad o medio ambiente. Por eso, pedimos disculpas por no haber logrado llegar a este acuerdo que era una responsabilidad llegar.

¿Las izquierdas se fagocitan entre ellas?

No. Lo que ha ocurrido es que cinco formaciones han entendido la responsabilidad que había y, desde la humildad y generosidad, hemos llegado a un acuerdo. Quien va sola es Compromís, que no ha querido sumarse. Lo que ha querido es mantener lo que ya tiene en el Ayuntamiento. Se siente muy cómoda sin hacerle oposición al PSOE o sin pedir más allá de lo que le da el PSOE. Es su decisión.

«Compromís no ha querido sumarse; se siente muy cómoda sin hacerle oposición al PSOE»

Son muy críticos con las políticas sociales del Ayuntamiento...

Nosotros no solo queremos ser útiles para que se vea, sino para solucionarlo. Cuando vienen las políticas sociales estatales, bien, pero cuando tiene que ponerlas en marcha el equipo de gobierno, no es buena la gestión. Cuando se me informa que hay gente que va a perder su casa, va a la Oficina de Vivienda y, si no es por determinadas asociaciones que te asesoran, se pierde, no puedo calificarla de buena, es una mala gestión. Cuando te acercas al Ayuntamiento de Elche lo que se ve es que, una vez pasan las elecciones, cada concejal se queda en su concejalía y ni opina ni hacen el resto. Nosotros, dentro de nuestro programa y nuestra forma de hacer política, entendemos que esto no tiene que ser así. Esto es lo que decía el PSOE, que se encontraba muy cómodo con Compromís. Servicios Sociales lo lleva el socialista Mariano Valera y, sin embargo, Compromís, que no dudo que conoce la situación que hay, lo mismo que nosotros, no dice nada. Esto es a lo que me refiero al hablar de políticas valientes, de no tener miedo a decir las cosas cómo están pasando.

Si fuera alcalde, ¿cuál sería el primer proyecto que haría?

La paralización y suspensión de licencias de plantas solares que están expoliando el Camp d’Elx. Hay un problema ecológico y ambiental, y de seguridad y salud de las personas.

Dígame las ideas principales que lleva en su programa.

En fiscalidad, debe pagar menos el que menos gana. En tema de movilidad, proponemos bajar el bono general mensual a 13,5 euros. Y Bici Elx, un pago anual de 10 euros y gratuito para quienes no tengan capacidad económica. En la Oficina de Vivienda, control de los precios que asegure tanto al casero como al inquilino, con un precio de 6,5 euros el metro cuadrado y la adquisición de vivienda anual por un millón de euros para ampliar el parque público. En servicios sociales, reestructurarlos y ser más ágiles. El plano medioambiental y ecológico debe estar en el centro de las políticas desde una perspectiva eco-feminista, protegiendo la salud y el bienestar animal. Y potenciar el rico patrimonio material, medioambiental y lingüístico.

Dígame algo bueno que haya hecho el equipo de gobierno en este mandato, y lo que considera lo peor que ha hecho.

La gestión del covid fue buena y ayudó a que mucha gente no se quedara desamparada. Y lo peor, no aplicar la normativa existente, como la ley del Palmeral, o la gestión de las subvenciones.