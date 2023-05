Es médica, los últimos 23 años ejerciendo en España. Fue activista política en su país, Argentina. Es de Buenos Aires y presume de ser porteña y, ahora, ilicitana y española, lo que deja claro con una pulsera que no se quita. A sus 63 años, se declara católica. Fue presidenta de Provida. Considera que el PP, con quien podría pactar, tiene algunas ideologías socialistas, pero le considera el mejor interlocutor.

¿Por qué entró en Vox?

Fundamos Provida Elche durante el mandato de Zapatero, pero en la época de Rajoy se desactivaron las protestas, no habiendo cambiado nada. Todos dimos un paso atrás, vi que parecía que con Zapatero era muy malo y con Rajoy no era tan malo. Esas hipocresías no me gustan, ni del PSOE ni del PP. Cuando vino Vox vi coherencia entre lo que se piensa y se hace, y coincide con los principios que yo había defendido desde la adolescencia, la libertad, la familia o el derecho a la vida.

¿Cómo se definiría?

Soy católica, y coherente con mi fe, tengo un instinto maternal fuerte y tengo valores que mamé desde la cuna, con mis padres asturianos, que me enseñaron a amar los valores de la familia, de la libertad y el amor a la patria, que en mi caso se multiplica porque lo tengo a Argentina y a España.

¿Cree que a la gente le da miedo ahora decir que es católica?

Hay como un complejo, un proceso de secularización tal que el que tiene valores los esconde como pidiendo perdón por eso. Yo no lo escondo y respeto a todas las religiones y a los que no creen.

¿Cómo calificaría el balance de este mandato?

De una gran ineficiencia, sectarismo y, por lo que hemos sabido en los últimos días, de presunta corrupción. La Fiscalía ha elevado al juzgado una causa que hemos trabajado mucho, con mi compañero Juan Antonio Alberdi, recientemente fallecido, que llevaba una tarea de fiscalización profunda con más de 270 contratos del Ayuntamiento. Se presentaron a la Fiscalía Anticorrupción, que pidió información al Ayuntamiento, y ahora se ha elevado a la justicia por presunta prevaricación, fraude y tráfico de influencias. Cinco de ellos, cuatro de deportes y uno de urbanismo, se llevaron en diciembre a la Fiscalía por sospechas de fallos en el inicio mismo del contrato. El fiscal anticorrupción ve indicios de presuntos delitos. Es muy grave.

¿Cuáles son las principales ideas de su programa?

Queremos crear una concejalía de la familia, que incluya al menor y al anciano para defender los derechos sociales, económicos y de protección de todos sus miembros. Apostamos por una reactivación real del empleo. Apostamos por el tejido industrial de Elche. Ayudaremos con una bajada de impuestos, quitar la carga burocrática y, para ello, hacer una oficina en cada concejalía para recibir a los empresarios y sus inquietudes y agilizar esos trámites, y una estructura de formación adecuada a las necesidades empresariales. Si el empresario contrata después a las personas formadas habrá que hacerles una exención impositiva para estimular el empleo local. También ocuparnos de los barrios más desfavorecidos, hay una deuda con los más vulnerables, hay que devolverles la dignidad con mayor limpieza o edificios con ascensores. Y estamos en contra de la supresión de 1.900 plazas de aparcamiento. Esta guerra que hace el gobierno actual contra el automóvil es ficticia y creada por intereses que no son los del municipio. Hay que hacer coincidir a todas las formas de movilidad de manera amable y no tan agresiva con carriles bici arbitrariamente ubicados y mal diseñados, que obstruyen el tráfico hasta a los servicios de emergencia. Es una pena haber gastado fondos europeos en una cuestión que haya que dar ahora la vuelta atrás en muchos casos. En pedanías proponemos la elección del pedáneo de manera democrática y que tenga un presupuesto para que haga obras menores acorde al tamaño de la pedanía. Me comprometo a cumplir el programa, en ello pongo mi prestigio.

Si fuera alcaldesa, ¿cuál es la primera medida que tomaría?

Hacer un plan de choque en todas esas áreas.

¿Le ha costado hacer la lista?

No me ha costado elegir la gente. Vengo trabajando con una decena de personas de mi confianza. Lo que me costó es convencerlos porque todos tienen su profesión y su actividad y con la política van a perder, tiempo para sus familias y proyección profesional porque tienen una vida fuera de la política.

Fue la concejal que más renta declaró, más de 93.000 euros. ¿Qué le lleva a seguir en política?

Es dinero ganado con la bendita profesión que tengo. Y me anima la vocación en la política, que debería ser siempre un servicio. Además, tengo una deuda de agradecimiento ya que hace 23 años fue recibida mi familia en esta ciudad con los brazos abiertos, nos acogió como a hijos. Y es hora de devolverle al municipio lo que me ha dado estos años, pagar mi deuda de agradecimiento con un poco de servicio.

¿Le decepcionó la política?

Lo que decepcionan son los políticos. Por eso la gente está tan hastiada. Hay mucha desunión. Hemos estado con un gobierno sectario, que ha dejado a la gente de lado. Me parece vergonzoso que usemos el dinero público en promocionarnos y no en trabajar para el otro.

¿Incluido su propio partido?.

En Elche mi partido soy yo. Mi equipo es tan bueno que no me ha decepcionado ninguno.

¿Pondría la mano en el fuego por su partido?

Decir eso es decir que todos somos ángeles. Yo tengo una admiración profunda por Santiago Abascal y por muchos dirigentes de Vox. Tenemos un partido sólido y es la solución para el cambio en España. Y un gran líder, el único que tiene convocatoria de verdad por su personalidad y coherencia. La gente nos ha conocido en estos años, desde que estamos en ayuntamientos y en parlamentos, ha visto que no comemos niños y planteamos cuestiones prácticas. El 70% de las mociones que presentamos en los plenos han sido aprobadas por unanimidad, porque son proyectos lógicos y necesarios y hasta la izquierda tuvo que aprobarlos. Aunque en todos los partidos hay ovejas negras.

La foto de campaña se hizo en la Cruz de los Caídos con toda intencionalidad...

Nosotros hemos llevado este tema al pleno. La cruz cristiana, que es un símbolo de España, y no está significada políticamente, querer derribarla es una declaración de intenciones contra la identidad española y la cristiana. Quisimos demostrar nuestro apoyo con esa foto.

¿Qué piensa cuando se califica a Vox de partido ultra?

Para que lo sea debería de haber gente ultra en el partido. Y hemos demostrado en esta legislatura que de ultras no tenemos nada. Sí valores firmes que los defendemos con educación y respeto. Es una denominación que ni nos molesta porque es falsa.

¿Quién le ofreció seguir un segundo mandato?

Madrid. Tenemos una intermunicipal y consideraron que debía ser cabeza de lista elegida directamente por el comité ejecutivo nacional.

¿Estaría dispuesta a pactar con otro partido?

El bipartidismo está quebrado, ya se acabaron las mayorías absolutas. Tenemos un objetivo, que es sacar al socialismo del poder. Y, además, que haya cambios de políticas, que solo lo propone Vox. Queremos participar en gobiernos que nos dejen influir en ese cambio de políticas. Conversaremos con la condición de que se respeten a nuestros votantes. El ejemplo es Castilla y León, donde Vox tiene voz y acciones concretas que están beneficiando. Queremos repetir ese esquema, si no salimos elegidos por mayoría. Eso sí, ni con el PSOE ni con Compromís nos sentaríamos a hablar de nada. No solo estamos en las Antípodas, están haciendo mucho daño.

Con el PP sí son más afines...

Ideológicamente estamos bastantes separados del PP. A pesar de la estructura social que les vota a ellos, que es muy similar a la nuestra, tienen ideas ideológicas en género, Agenda 2030 y otras cuestiones más parecidas al socialismo. Pero, en la práctica, son mejores interlocutores que los socialistas, de los que no queremos saber nada.

«Los políticos deberíamos estar menos pagados, no puede ser una profesión»

Aunque le gusta el arroz con costra, sigue sin renunciar a un asado que, eso sí, no se comería ni con Sánchez ni con Puig. Considera que el alcalde, el socialista Carlos González, no ha hecho nada bueno en este mandato.

Dígame algo bueno que haya hecho Carlos González.

Paso.

Algo bueno del equipo de gobierno.

La Concejalía de Acción Social se ha esforzado en ayudar al que lo necesita. Por eso, apoyamos sus iniciativas. Somos una derecha social.

¿Cómo definiría al alcalde?

Deberíamos jubilarlo.

¿Alguna virtud del regidor?

No he llegado a conocerlo tanto como para saber sus virtudes más profundas. Aunque hay una, que es deportista y corre bastante bien.

¿Cree que los políticos están mal pagados?

Al revés, deberíamos estar menos pagados. Yo renuncié a mi sueldo. Si encontramos una profesión en la política, pierde su esencia. No puede ser una profesión.

¿Qué consejo le daría a un joven de izquierdas?

Que nos conozca y se sorprenderá.

¿Con quién se iría a cenar, con Pedro Sánchez o con Ximo Puig?

Ese día le pediría a mi médico que me hiciera un certificado de que me encuentro indispuesta.

Su rincón favorito de Elche.

El río, pasear por allí.

Una comida.

Asado.

Un libro.

Uno que leí a los 16 años y que marcó mi pensamiento político para siempre, El orden natural, de Carlos Alberto Sacheri.