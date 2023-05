El diputado nacional y presidente de Más País, Íñigo Errejón, fue este jueves el principal atractivo del mitin que ofreció Compromís en su acto central de campaña en Elche. Acompañado, entre otros, del candidato a la Generalitat por la formación naranja, Joan Baldoví, la cabeza de lista a las Cortes Valencianas por la provincia de Alicante, Aitana Mas, y la alcaldable Esther Díez, el ex de Podemos, que calificó al partido valencianista de «fuerza hermana», consideró imprescindible un proyecto de reindustrialización en la comarca del Baix Vinalopó vinculada a la transición ecológica, en contraposición a un «modelo de subdesarrollo» de la derecha, además de animar a llevar más allá la nueva Ley de Vivienda y las reivindicaciones en favor de la sanidad pública, en concreto la salud mental.

No obstante, el mayor anuncio lo realizó la crevillentina Aitana Mas, quien fija como objetivo revertir el Hospital del Vinalopó, que da servicio a Aspe, Crevillent y Elche, en 2025, al igual que se ha hecho ya con el de Alzira y más recientemente con el de Torrevieja.

«Hay citas con el médico a 15, 20, 23 días y no sabes si morirte o ponerte bueno. No quiero que cuando me atiendan dependa de una decisión económica, de su sueldo y de su productividad. Eso es pervertir la sanidad», dijo Mas, quien también avanzó su deseo de implantar la jornada laboral de 32 horas, la creación de nuevos centros de día y residencias para mayores y de apostar por la educación inclusiva y diversa.

La primera en tomar la palabra, en el acto celebrado en el Centro de Congresos de Elche y que se prolongó durante casi dos horas, fue Esther Díez, quien reconoció que hay muchas asignaturas pendientes, pero que su prioridad ha sido «garantizar el bien común».

Adelantó el anuncio de Baldoví de crear un Plan Edificant de vivienda en caso de llegar a la Generalitat; el deseo de invertir más en atención sanitaria, de manera que un paciente no tarde más de 72 horas en ser atendido por su médico; y en el plano local, no renunciar a la renaturalización del río Vinalopó o evitar el uso privado del antiguo convento de Las Clarisas.

Ante representantes sindicales, ecologistas, mundo universitario, incluso ante su antigua jefa de filas, Mireia Mollà, quien no quiso atesorar protagonismo ninguno, de pie y desde la última fila, la alcaldable de Compromís, «lady Carril», como ella misma mencionó tras denominarla así un articulista de este diario, insistió en que seguirán haciendo vías modernas y seguras para ciclistas y peatones. «Defendemos una ciudad con vida frente a las políticas de otro siglo», dijo, para añadir: «Ponemos en marcha políticas que no son fáciles, pero sí hacen sentir orgullosos a nuestros niños y niñas».

Un madrileño hablando catalán

Acto seguido Errejón se dirigía tanto en catalán como en castellano y mostraba su envidia de que en Madrid no tuvieran un Botànic, apelaba a la reconstrucción de la autoestima como pueblo y como trabajadores y lamentaba que estos días se estuviera insultado la memoria de las víctimas de ETA.

«Solo los ricos pueden prescindir de la política. La necesitamos como una herramienta para transformar la vida cotidiana», declaró antes de agregar que a la nueva Ley de Vivienda «le faltan muchas cosas» pero que ya da herramientas a los ayuntamientos.

Un psicólogo en cada ambulatorio también reivindicó el madrileño antes de dar paso a Aitana Mas, quien manifestó que será Compromís la fuerza que decante al gobierno valenciano hacia la «derecha involucionista» o hacia la «izquierda transformadora», además de recordar a Mónica Oltra por traer la «justicia social», momento en que se produjo el aplauso más largo del mitin. También la crevillentina pidió disculpas por no haber conseguido aún para Elche el Centro Mujer 24 horas, anunciado por su antecesora en 2018.

Joan Baldoví, quien prometió gafas gratuitas para los escolares y dentista hasta los 14 años, ponía el punto y final al mitin con un arranque perfecto: «Estamos todos, pero falta una: la Dama de Elche. A eso no renunciamos».