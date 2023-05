Cs aspira a tener la llave de la gobernabilidad en Elche, aunque su candidato prefiere no revelar si su preferencia es el bloque de la derecha o el de la izquierda. Sí tiene claro que Vox es una línea roja y desliza que la mayoría de veces que su partido ha sido traicionado en un pacto fue por parte del PP, como en Madrid o Castilla y León. Este abogado de 49 años se ha pasado casi todo el mandato como edil no adscrito.

Viene del mundo del derecho. ¿Qué encuentra en la política para repetir como candidato?

La política siempre me ha gustado. Mi abuelo paterno era diplomático y me enseñó que la diplomacia es una especie de política para llegar a acuerdos con gente que no quiere llegar a acuerdos. Eso me lo inculcó. En estos cuatro años la política me ha enseñado que en sí no es mala. La puede hacer mala o buena las personas que están en ella. Se le puede dar un cambio de aires. Debe ser una política más constructiva , más de sentido común, y eso lo puede ofrecer Cs.

¿Qué tiene que ofrecer distinto al resto?

La diferencia de Cs es el punto de tranquilidad que puede poner en la política. Los partidos mayoritarios tiran a los extremos y Cs quiere hacer política del centro hacia fuera.

Si fuera alcalde, ¿cuál sería su primer proyecto?

Vertebrar todo el territorio del municipio a nivel de transporte, de servicios, económico y de impuestos. Tenemos un territorio municipal muy extenso, con 33 pedanías, y no podemos permitir que algunos ciudadanos se consideren de segunda. Que seamos un único todo.

¿Cuáles son las cinco ideas principales de su programa?

Una bajada de impuestos, el IBI se puede bajar, el impuesto de vehículos también, que es uno de los más altos de España y el ICIO debería estar más unificado. A nivel deportivo, queremos crear un Centro de Alto Rendimiento, porque el deporte debería ser un foco de atracción también turístico. En cultura, crear espacios para exposiciones de artistas ilicitanos y un conservatorio de las artes escénicas, aprovechando que se va a construir un conservatorio de música. También crear la oficina del medio rural que resuelva problemas de lindes y de tierras. Por último, crear la oficina del patrimonio porque se ha dejado perder mucho y el que tenemos está poco aprovechado. Debe estar dentro de la Concejalía de Cultura con presupuesto y técnicos propios.

¿Y pactos de gobierno? ¿Tiene líneas rojas?

Cs jamás estaría en un gobierno con la extrema derecha y la izquierda radical. Vox es de extrema derecha, les cuesta asumirlo pero lo sabe todo el mundo, y Compromís lleva dos legislaturas haciendo políticas contrarias a lo que defendemos que es la libertad de elección y no imponer cuestiones lingüísticas ni educativas, aunque habría que preguntar a ellos si son extrema izquierda. Pero no me gusta eso de vetar a nadie, ni las líneas rojas. Estaríamos en gobiernos compartidos que respetaran el 100% de nuestro programa e ideas y fieles y honestos al pacto de gobierno. Cs ha sufrido en gobiernos autonómicos la deslealtad de otros partidos, como en Madrid, Castilla y León y Andalucía, casualmente siempre el mismo, el PP.

¿Le da igual pactar con la izquierda que con la derecha?

Habría que ver resultados de las elecciones y cómo gobernar en las mejores condiciones para los ilicitanos, y que el compañero de viaje respetara el pacto electoral con Cs.

¿A quién daría antes el voto, a Carlos González o a Pablo Ruz?

(Se ríe). Eso es política ficción, habría que ver los contrapesos que existen después de los resultados y ver dónde estamos nosotros, que aspiramos a ser claves para el gobierno de la ciudad. No necesitamos tener un grandísimo resultado para ser decisivos en el gobierno de Elche. Cs puede evitar que la ciudad esté gobernada por los extremos.

¿Se ve siendo bisagra?

Me gusta más la palabra decisivo. Bisagra es un aparato que sirve para abrir y cerrar puertas, y a mí no me gusta cerrar puertas.

En este mandato, que se lo ha pasado casi todo como edil no adscrito, ¿con quién ha estado más de acuerdo, con la bancada de la izquierda o la de la derecha?

He sido bastante ecuánime. He votado muchas propuestas de Vox en el pleno, porque me parecían buenas para los ciudadanos, igual que muchas del PP. Y también he apoyado algunas del PSOE o de Compromís. En política municipal es diferente a la de las altas moquetas, como digo yo, es la más cercana a la gente y siempre tendrán mi apoyo las propuestas buenas para la ciudadanía. Y esto le chirría a la gente, que me ponga de parte de una bancada y de otra contraria, pero busco el punto positivo para Elche.

¿Qué ha hecho para reconstruir el partido tras ser readmitido.

Hablar con mucha gente. En cuanto Mamen Peris y Adrián Vázquez volvieron a confiar en mí para volver a Cs y ser el candidato, empecé a hablar con mucha gente. Y el resultado ha sido mejor del que esperaba. Estoy convencido de que mucha gente pensaba que Cs Elche no iba a presentar candidatura. Pero hay muchas ganas de hacer otra política. Es la primera vez que Cs presenta en Elche una lista cremallera, con 50% mujeres y 50% hombres.

¿No le ha costado encontrar gente para la lista?

No. He recibido una respuesta cálida y valiente. Los que hoy estamos en este proyecto somos los que realmente creemos en él; los que estaban, y no están, o se han ido a otro proyecto, no eran de Cs. Estaban en Cs por ellos. Nadie de la candidatura me ha exigido ningún puesto en la lista, que la he hecho yo.

¿Qué le parece lo que hizo Eva Crisol de no dejar el acta?

Si ella anuncia que deja el acta y luego no lo hace, ella sabrá. Y, como me dice el secretario general de Cs, Adrián Vázquez, «Eduardo, hay que mirar hacia adelante».

¿Crisol le ha hecho daño?

Sí, pero el problema es que no solo me ha hecho daño a mí, también a la gente que yo quiero, a mi familia y a mis amigos. Si yo hubiese estado solo, lo hubiese aguantado de otra manera. Aunque, gracias a ellos, lo he podido llevar mejor.

¿Se ha sentido solo?

Nunca. La nueva dirección del partido es la que se mueve para hablar conmigo a través de compañeros de Cs. Nunca estuve solo en Cs, aunque estuviera fuera del proyecto. Y nunca hice política que no fuera de Cs estando fuera del partido; otra gente, estando dentro, no hacía política de Cs. Y a nivel autonómico tenía apoyos de Ciudadanos.

Se refiere a Crisol...

Sí. Ha presentado propuestas que venían de Cs, del partido, pero luego ha tenido posiciones como si fuera una concejal más del PP. Hay pruebas infinitas.

¿Seguía teniendo el apoyo de miembros de Cs?

Sí, no solo a nivel municipal, también autonómico. Se ha luchado mucho y se ha tenido que explicar muchísimo la barbaridad que se había hecho aquí. Y lo que me ha enseñado la política es que gana el que resiste.

¿Quién le ha hecho más daño?

Eva Crisol, y también Emilio Argüeso. No solo a mí, también al proyecto. La política está llena de hidalgos y villanos, y es mejor hablar más de los hidalgos y menos de villanos.

¿Quién es su hidalgo?

El actual secretario general, Adrián Vázquez.

No estar atado a un partido en estos años, ¿le ha hecho abrir la mente?

Aunque no estaba dentro del grupo municipal de Cs, siempre me he considerado de Cs. Eso sí, la posición en la que estaba me ha permitido negociar más de tú a tú con el equipo de gobierno, como en los presupuestos, que se han incluido muchas de mis propuestas. Me llevo el haber podido aportar cosas a la ciudad estando en la oposición.

¿Qué necesita Elche urgentemente?

Infraestructuras. No puede ser que la ciudad no esté conectada con el aeropuerto en tren o con el parque empresarial. Y más servicios, seguridad y transporte público. También necesita brillar más en lo cultural a nivel internacional.

¿Qué consejo le daría a un joven activista político?

Le diría que si cree en los ideales que defiende, los defienda hasta el final. Siempre con talante, educación, diplomacia y empatía.

«Cs ha tocado fondo, solo puede mejorar, soy el que más cree en el proyecto»

Le gustan las cenas divertidas, por lo que rehúsa compartir mesa y mantel con los líderes autonómicos y nacionales del PP y del PSOE por «aburridos». Rescatado como portavoz y candidato hace tres meses, tras ser echado del partido, confía seguir en la corporación.

¿Teme que Cs desaparezca?

No creo que Cs desaparezca. En Elche, y no sé si en la provincia o en la Comunidad Valenciana, el que más cree en este proyecto soy yo. Creo que Cs ha tocado fondo y ahora solo puede mejorar.

Algo bueno y lo malo del equipo de gobierno en este mandato.

Bueno, la peatonalización. Se podía haber hecho resolviendo el problema del mercado, eso sí. Malo del todo no diría, porque viene exigido por Europa, pero se podía haber hecho mejor el plan de movilidad y los carriles bici.

¿Qué borraría?

La pérdida de algunos compañeros y la pandemia.

¿Cómo definiría al alcalde?

Dialogante.

Una virtud del alcalde.

Su educación.

Un defecto del alcalde.

A veces, es demasiado serio.

¿Cree que los políticos están mal o bien pagados?

Están bien pagados, suficientemente pagados.

¿Con quién se iría a cenar, con Ximo Puig, Pedro Sánchez, Carlos Mazón o Núñez Feijóo?

Con ninguno. Son todos bastante aburridos.

Un libro.

El nombre del viento, de Patrick Rothfuss. Es brillante.

Una buena comida.

La pasta.

Su rincón favorito de Elche.

Las dunas de Arenales del Sol.