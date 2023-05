Carlos Mazón ha puesto este viernes a Pablo Ruz a los pies de la Alcaldía de Elche en el mitin central de campaña del Partido Popular ilicitano en el Centro de Congresos, que ha llenado por completo la sala con cientos de ilicitanos, muchos representantes de colectivos de la ciudad.

El candidato a la Generalitat, con el paso de los días, endurece su discurso contra el presidente de la Generalitat y lo hace utilizando como palanca a Pedro Sánchez.

Sanchismo

No en vano usa el término «representantes del sanchismo» como una expresión que puede usar allí donde va porque engloba a todos sin necesidad de citarlos. Sanidad e impuestos, pero también tasa turística (no ha tocado trasvase ni agua) han sido algunos de los ejes. Todo ello centrado en un discurso que se hace fácil de escuchar por cómo lo hilvana y en el que airea como un mantra la negativa de Puig a debatir con él en la televisión (el organizado por Prensa Ibérica, editora de INFORMACIÓN ha sido uno de ellos), lo que le permite llegar casi hasta a la burla: «Yo lo entiendo, no saber qué decir, es muy difícil mirar a la gente cuando representas a un gobierno que ha dejado en la calle a mil violadores o con bochornosos pactos con los que tienen manchadas las manos de sangre». También se refirió a sedición e indultos, todo en clave nacional, pero también autonómica porque para él,«son los mismos».

Mazón habló también de Elche y en los proyectos que impulsará, como el Tram que unirá los dos polígonos, Carrús yTorrellano. Dijo que pagaría la deuda histórica de la Generalitat con la ciudad, un discurso que hace un año obligó a rectificar a Puig en su negativa a pagar los 43 millones de los terrenos de la UMH.

Amor por la ciudad

El acto contó con solo dos protagonistas. Pablo Ruz tejió un discurso de apertura que dibujó quién es casi a la perfección con pocas promesas y mucho corazón: su amor por la ciudad y su ilusión por ser alcalde, basándose en un programa que, dijo, han hecho con las opiniones de aquellos con los que ha hablado tanto él como los suyos. El candidato a la Alcaldía dijo que hay que creer en él y en Mazón.

«Tenéis que confiar porque nunca os hemos fallado ni os vamos a fallar. Confiar en un equipo joven, entregada y profesional que ama este bendita Elche y está preparado para dar lo mejor. Pero tenemos que aprender de esta sociedad noble, trabajadora y leal, llevamos meses y años esperando. El proyecto es el resultado de la confianza activa. Está hecho y escrito por vosotros. Sueño con un Elche y quiero un Elche mas humano. En el que los más vulnerables encuentren alianzas y futuro. Un Ayuntamiento mas justo, con quien lo necesita y con los jóvenes para generar futuro y que accedan a viviendas. En el que las mujeres que quieran ser madre puedan traer vida».

Pactos

También repasó algunos de sus proyectos, como la Escuela Municipal de Formación en el Oficio de Calzado, y dio mucha importancia al legado que esta generación quiere dejar. «Quiero un Elche de pactos. Quiero un Elche unido. Somos playa, campo y ciudad con una riqueza patrimonial, tenemos que legarla lo mejor posible a nuestros hijos. Quiero un Elche mas culto y humanista, vamos a impulsar el primer patronato de Patrimonio Artístico. La cultura urbana tiene que ser protagonista en Carrús o las pedanías, con Clarisas rehabilitada y convertida en un museo de arte moderno valenciano. Que nos visite la dama. La huerta empapada y un Elche en el que circular no sea un problema, que se pueda convivir con las bicicletas, con más aparcamientos». Habló poco de la oposición, pero dijo que el gobierno quiere quitar 1.900 plazas de estacionamiento.