A sus 58 años, este abogado busca ser elegido alcalde por tercera vez consecutiva, convencido de que gobernará en solitario. No se considera impuesto como candidato y resalta que el gobierno de coalición con Compromís ha sido estable, pero para eso ha tenido que sacrificar proyectos, lo que lamenta.

Si revalida la alcaldía, ¿cuál sería la primera medida que tomaría?

Tres cosas importantes que habría que tomar en el minuto uno. El primero, un gran pacto social por la vivienda, convocar a los agentes sociales y establecer las bases para una política de vivienda que resuelva este problema. Impulsar la licitación del Palau de les Arts Escèniques, Carrús es prioritario. Y tercero, concesión de las licencias de obras en 30 días para darle salida al sector de la construcción que genera dinamismo económico y empleo. Son mis prioridades.

¿Cuáles son las cinco ideas principales que lleva en su programa?

Impulsar la economía y el empleo. Segundo, modernizar la ciudad, los barrios, las pedanías y el centro histórico. Tercero, cohesión territorial y social, corregir las desigualdades. Cuarto, impulsar nuestro liderazgo territorial como 19 ciudad del país y tercera de la Comunidad. Debemos ser la capital económica del sur del arco Mediterráneo: Barcelona, València y Elche. Y la lucha contra el cambio climático, cuyas leyes las tienen que implementar los ayuntamientos. Y todo con estabilidad política. Y revitalizar Carrús para que sea un barrio emergente en vez de decadente. Nuestra apuesta por este barrio no tiene que ver con los votos, como para otros.

En el mitin que abría la campaña dijo que quería gobernar en solitario para que no le impongan proyectos. ¿Qué proyectos les ha impuesto Compromís?

Queremos gobernar con mayoría absoluta para que no nos impongan proyectos, por un lado, y, por otro, que no nos impidan proyectos. Hemos tenido un gobierno de coalición estable, seguramente el más estable de la Comunidad Valenciana y, probablemente, de todas las grandes ciudades españolas, pero, para eso, hemos tenido que sacrificar proyectos.

¿Cuáles?

Destacaría uno. El proyecto de recuperación patrimonial de Las Clarisas y de su puesta en valor como un hotel parador. Hemos perdido una oportunidad muy valiosa para la ciudad desde el punto de vista patrimonial y turístico. Se ha producido una pinza entre Compromís y el PP que ha impedido que desarrollemos un proyecto tan valioso. Por eso queremos gobernar con mayoría absoluta, con diálogo y búsqueda de entendimiento, pero con la última palabra.

«La concesión de licencias de obras en 30 días, un pacto social por la vivienda y el Palau en Carrús, son mis prioridades»

¿Y qué les han impuesto?

Compromís ha dicho que la renaturalización del río es una condición para gobernar. Eso es imponernos un proyecto. Y no se dan las condiciones para que se renaturalice el Vinalopó. Está bien como está a su paso por el casco urbano y está así para evitar avenidas de agua que causen daños. Ese proyecto de Compromís es una amenaza de futuro.

Si no le dan los números. ¿Volvería a pactar con Compromís?

La primera opción es tener mayoría suficiente para gobernar en solitario. A partir de ahí, lo que digan los ciudadanos nosotros sabremos interpretarlo.

El lema de campaña «A Elche le va bien», ¿no es excesivamente optimista?

Estamos con mínimos históricos de desempleados, con máximos de afiliación a la Seguridad Social, las exportaciones del calzado han superado las cifras previas a la pandemia, la ocupación hotelera está a niveles récord, como las licencias de obras, el número de empresas y autónomos ha crecido...

Pero, ¿se lo achaca como logro del gobierno local?

No es un logro del gobierno local, pero a todo eso ha contribuido el gobierno municipal. Nosotros hemos creado el marco, las condiciones políticas, jurídicas y económicas que han contribuido a que a Elche le vaya bien. Y le va bien porque la sanidad, la educación, la cultura, las infraestructuras, los servicios públicos han mejorado, solo hay que ver la Policía o el transporte colectivo, o la incidencia del Plan Edificant. El eslogan no lo ha hecho ni el alcalde ni el coordinador de campaña, ha sido la gente. Todo sin triunfalismos ni autosatisfacción, sabemos que hacen falta más cosas y que hemos cometido errores.

¿Considera que le impusieron como alcaldable?

Estoy convencido de que ha sido una decisión democrática, positiva y asumida con satisfacción, alegría y normalidad por la agrupación local. Ha sido mayoritariamente asumida con ilusión.

¿También por el secretario provincial del PSOE, Alejandro Soler?

Sí. Tengo con él una magnífica relación. La democracia interna es debatir y defender posiciones y, cuando se vota, se asumen resultados. La gran diferencia entre el PSOE y el resto de formaciones es que discutimos, debatimos y cuando se vota vamos todos a una.

¿Ha hecho usted la lista?

La ha hecho la ejecutiva del PSOE contando conmigo. Me he sentado con el secretario general y hemos hablado uno por uno de todos los nombres, tanto los que entran, como los que salen, como los que están en las zonas simbólicas.

¿Cómo la califica?

Están los mejores.

Entonces, los concejales que salen, ¿no eran los mejores?

No repiten porque no sean los mejores, sino para ofrecer al electorado caras nuevas. Por ejemplo, sale de la lista electoral Carlos Gosálbez. ¿Dejas de contar con él? No, llega el tiempo y es director de un hospital por designación del conseller.

«Me equivoqué al plantear la revisión del Plan General, ahora es inviable, hay que ir a modificaciones parciales»

Ha sido el mayor defensor de la gestión de la edil de Fiestas, Mariola Galiana, puesta en entredicho incluso por su socio de gobierno...

El mayor no, el defensor de Mariola Galiana. Las fiestas patronales son muy importantes para la ciudad, también por su proyección turística, la gestión con su concejala ha posibilitado que las fiestas de Elche hayan ganado en empaque, proyección y visibilidad. Y eso lo ha hecho Mariola Galiana, no sin algunos errores administrativos, por los que pedimos disculpas. La oposición del PP se ha fundamentado siempre más en los juzgados que en las ideas y los proyectos. Ya han fracasado dos veces en esta legislatura en ir a los juzgados, con dos varapalos al judicializar la vida política y a intentar complicarle la vida penalmente al gobierno municipal.

El tema de los contratos en el juzgado, ¿les puede perjudicar?

No tienen credibilidad quienes intentan emponzoñar la vida política municipal. Están acusando a tres funcionarios que son ejemplares, que lo único que han hecho es sacar adelante con perfecta legalidad, como se demostrará, contratos menores que están autorizados por la legislación vigente y que han gestionado sin ningún indicio de ilegalidad. Y los que hablan de corrupción solo buscan embarrar la vida política municipal por su incapacidad para presentar una alternativa política a los ciudadanos. Y son los mismos, el dueto de la derecha y la ultraderecha, las dos caras de la misma moneda, un dueto pérfido para la ciudad.

Siendo autocrítico, ¿en qué se ha equivocado en este mandato?

Nos hemos equivocado a la hora de plantear la revisión del Plan General. Es un error haberla planteado conociendo cómo está el urbanismo en la Comunidad, donde los últimos planes generales que se han aprobado en esta legislatura han tenido tramitaciones de 15 años. Lo asumo yo. Cuando yo dije que había que revisar el Plan General tenía que haber sido consciente en que estamos en unos tiempos donde el urbanismo hace inviable las revisiones de planes generales, y hay que ir a modificaciones parciales. Es un error de planteamiento.

"Hay más ruido político que disconformidad o malestar entre los ciudadanos con los carriles bici"

¿Tiene aspiraciones políticas más allá de Elche?

No se puede tener más aspiración política que ser alcalde de una ciudad como esta. Voy a seguir militando en el PSOE, esto no es de ir de cargo en cargo. Mi responsabilidad, si soy alcalde, es gobernar la ciudad y dentro de cuatro años la vida dirá...

¿Se ve como conseller?

No, solo como alcalde de Elche los próximos cuatro años. Me encuentro con más fuerza, más ilusión y motivación, y con experiencia y con el equipo que necesita Elche.

Elche 2030. ¿Cree en el proyecto?

Sí. No son grandes proyectos. Es la suma de múltiples esfuerzos. Es la contrata de la basura, la adquisición de 25 autobuses híbridos y 8 eléctricos, o la renovación de la flota de la Policía, la Ley del Palmeral o una nueva depuradora. Son iniciativas que tomamos todos los días como aspirantes a la capitalidad verde europea en 2030. Y el liderazgo es del gobierno y de su alcalde.

¿Está contento con el plan de movilidad y los carriles bici?

Hay más ruido político que disconformidad o malestar entre los ciudadanos. Todas las ciudades medias europeas están volcadas en transformar su movilidad en dos sentidos, potenciar el transporte colectivo e infraestructuras para las bicicletas. Era necesario. En Pedro Juan Perpiñán no se ha quitado ni un centímetro de calzada y Juan Carlos I está normalizado.

Algunos se quejan de que algunos carriles bici impiden a los conductores dejar pasar a los servicios de emergencia...

Ningún servicio de emergencia se ha visto alterado por los carriles bici. Si hace falta, van por el carril bici, no tienen limitaciones en vía pública.

¿Usted va en bicicleta?

No, pero tampoco impongo a nadie que vaya en bici. Aquí no se sataniza ni se criminaliza al conductor del vehículo privado. Eso son las patrañas de la derecha. Dentro de cinco años, los carriles bici tendrán un uso intenso porque mucha gente joven quiere moverse de otra forma. El debate sobre el carril bici está hiperventilado por la falta de proyecto político de algunos.

«Con Las Clarisas se ha producido una pinza entre Compromís y el PP que ha impedido desarrollar nuestro proyecto de hotel»

Muchos de los proyectos que lleva en el programa están condicionados a otras administraciones, como el tercer hospital, el Palacio de Congresos o el Palau de las Artes Escénicas. ¿No debería centrarse en los que dependen del Ayuntamiento?

El programa electoral es un conjunto de iniciativas para transformar, mejorar y modernizar la ciudad. No es nuestra competencia pero sí nuestra responsabilidad.

¿Qué relación tiene con el candidato del PP, Pablo Ruz? Se queja de que usted no ha contado con la oposición en este mandato.

Ruz ha olvidado todas las reuniones que hemos mantenido, no solo en la pandemia, en el inicio del curso político. Hemos hablado también de presupuestos. Yo me he sentado con todos los partidos de la oposición en pandemia y antes. He intentado tener buena relación con él, pero si uno no quiere, dos no llegan a llevarse bien. Sí he conseguido llevarme bien con Eva Crisol, Eduardo García-Ontiveros, Aurora Rodil o Alberdi, que tristemente falleció.

«Solo contemplo ganar y sería mi último mandato; pero si no gobernara, asumiré mi responsabilidad»

Dice que no se liga más por estar en el poder y acusa al candidato popular de la pérdida del legado de Miguel Hernández.

¿Qué borraría de este mandato?

La pandemia.

¿Qué consejo le daría a un joven de derechas?

Que sea coherente, no sea histriónico, no hiperventile, no magnifique y no emponzoñe. Le diría que el fin no justifica los medios y que para llegar al poder no hay que ir por atajos. Los errores que veo en algunos serían los consejos que le daría.

Si no fuera alcalde, ¿se quedará en la oposición?

Estoy convencido de que el PSOE va a ganar, pero si no ganara, si no gobernara, asumiré mis responsabilidades como candidato y como alcalde.

¿Sería su último mandato en la corporación municipal?

Quiero el tercer mandato para terminar el proyecto de ciudad y no tengo ninguna pretensión de continuar. Hay que abrir camino, no quiero ser un tapón para mis compañeros. Es el último mandato, lo tengo clarísimo.

"He intentado tener buena relación con Pablo Ruz, pero si uno no quiere, dos no llegan a llevarse bien"

¿Existe la erótica del poder? ¿Se liga más siendo un político con cargo de responsabilidad?

No creo. Es un mantra poco realista.

¿Cómo definiría a Ximo Puig?

Un gran líder.

¿Qué virtud le gusta de Puig?

Capacidad de diálogo

Un defecto de Ximo Puig.

(Se lo piensa). La edad, no sé. Creo que no tiene defectos relevantes desde el punto de vista político.

¿Cómo definiría a Pablo Ruz?

Eterno aspirante.

Una virtud de Pablo Ruz.

Toca bien el piano.

Un defecto de Pablo Ruz.

El exceso de soberbia.

¿Es amigo de Alejandro Soler?

Desde la juventud.

¿Cómo definiría a Alejandro Soler?

Excelente líder.

¿Los políticos están bien o mal pagados?

Nunca tomaré decisiones sobre mi sueldo.

¿Con quién se iría a cenar, con Carlos Mazón o con Alberto Núñez Feijóo?

Me parece más interesante y enriquecedor hablar con un líder nacional que con alguien que va a perder las elecciones autonómicas.

¿Con quién de la oposición de Elche se iría a comer?

Con Eduardo García-Ontiveros. Es dialogante, reflexivo y contundente sin ser estridente.

Dígame un libro.

Las cartas de Miguel Hernández a Josefina que le escribía desde la cárcel de Alicante. Por cierto, perdimos ese valiosísimo patrimonio por decisiones erróneas del gobierno del PP, en el que el concejal de Cultura era Pablo Ruz. Fue uno de sus peores errores políticos. El legado es titularidad de la Diputación de Jaén por negligencia, desidia política e indolencia de Ruz y de la anterior alcaldesa. Es el mayor error cultural cometido en la Comunidad Valenciana en el siglo XXI.

Y una comida.

Arroz con costra.

Su rincón favorito de Elche.

El Pantano de Elche y la cuenca del río en toda su extensión.